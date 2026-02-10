Atacat din toate părțile după conflictul cu Bergodi, Pancu a răbufnit iar: „L-a amenințat cu moartea pe Cordea”

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a continuat „războiul” cu Bergodi și la finalul meciului CFR Cluj – Rapid 1-1 din Cupa României. Antrenorul echipei din Gruia a fost întrebat din nou despre acel conflict izbucnit pe gazon după partida cu U Cluj din campionat și l-a pus iar la zid pe omologul său italian, dar și pe criticii lui din ultimele zile.

Daniel Pancu a făcut acuzații extrem de grave la adresa lui Cristiano Bergodi

Fostul atacant a ironizat reacțiile apărute în spațiul public după ce el a avut acea exprimare conform căreia nu este de acord să „vină un antrenor străin să îi bată un jucător în țara lui”. De asemenea, l-a acuzat pe că l-a amenințat chiar cu moartea pe Andrei Cordea în momentele respective.

„Realitățile sunt paralele. Asta e realitatea mea și asta am simțit să spun atunci. M-am prăpădit de râs la unele reacții. Mi-am dat seama că unui cetățean cu un alt pașaport nu mai pot să-i spun străin, nu mai pot să spun că e țara mea, probabil sunt băștinaș aici. Dacă trebuie să tac, o să tac.

Despre Cordea, ce să spun? Avem un jucător în mare formă pasibil de a fi convocat la echipa națională, care e amenințat cu moartea, este agresat fizic, este eliminat și este chemat la Comisii. Un jucător amenințat care a fost amenințat cu moartea, am auzit eu, 10 minute l-a amenințat cu moartea. Chiar abia aștept să văd decizia Comisiei”, a spus Daniel Pancu, citat de , la flash-interviul acordat

Ce a spus Daniel Pancu despre meciul CFR Cluj – Rapid 1-1 din Cupa României

Cât despre jocul propriu-zis de marți seară, Daniel Pancu a punctat următoarele aspecte:

„Spuneam după jocul de la Arad, unul foarte greu, pe un teren foarte greu, că principala provocare și modul în care noi răspundem acestui program infernal, cu două echipe mai bine poziționate decât noi, U Cluj și Rapid, cu oboseala acumulată… Provocarea a fost să arătăm că suntem iar o echipă europeană.

E o mare mândrie că ieșim din acest program cu două victorii în campionat și cu o calificare în sferturile Cupei României. Ne-am întrecut așteptările. Sunt mulți jucători noi, nu puteam vorbi de relații de joc. Adversarul, mult mai omogen, ne-a pus probleme doar în ultimele 10 minute.

Arătăm bine, valoarea individuală este una mare. Mai am vreo două virgule. Îmi dă cu virgulă în două poziții, nu știu ce putem să mai luăm, se lucrează în continuare, e târziu.

Am terminat pe locul doi, nu am fost atenți la o fază fixă la Metaloglobus și ne-au egalat. Cu FCSB sau cu Craiova o să jucăm. Până în aprilie se întâmplă multe, e departe”.