Atacat frontal, Gigi Becali îi răspunde patronului din SuperLiga: „Când vorbiți cu el, întrebați-l înainte cât a băut”

Gigi Becali spune că nu este supărat pe o desconsideră pe FCSB înainte de semifinala barajului de calificare în cupele europene ce urmează să se dispute pe stadionul din Ghencea.

Gigi Becali a auzit declarațiile lui Valeriu Iftime și a venit cu răspunsul

Latifundiarul din Pipera a avut un răspuns ironic pentru omul numărul 1 , despre care spune că mai are obiceiul să consume alcool și să fie euforic în asemenea momente, de acolo și declarațiile date contra celor de la FCSB.

„Eu v-am spus ce mi-a spus el, am reprodus. Ce a zis el, când vorbiți cu el, îl întrebați înainte câtă șampanie a băut. A spus Becali să te întrebăm. Bine, lasă că îl întreb eu. Nu am spus că e bețiv, nu l-am criticat, am spus-o prietenește. Una e să fii beat criță și alta e să te simți bine și să vorbești mai relaxat.

El dacă bea șampanie, ca un boier, mai vorbește și el, mai face o glumă. Știu eu. Nu bea două-trei, poate bea una. Asta înseamnă că avea două sticle jumătate de șampanie. Eu sunt prieten bun cu el”, a spus Gigi Becali la .

Ce a spus Valeriu Iftime înainte de duelul dintre FCSB și FC Botoșani

Vorbind despre modul în care Gigi Becali decide la FCSB, Valeriu Iftime a fost critic față de patronul grupării bucureștene și spune că el nu ar proceda vreodată în același mod. Meciul dintre FCSB și FC Botoșani urmează să aibă loc pe 24 mai, de la ora 20:30, iar învingătoarea o să joace pe terenul celor de la Dinamo, vineri, 29 mai.

„Eu nu accept ideea asta nici măcar în gând. Există intenția asta a oamenilor care au echipe de fotbal să-și spună o părere. Dar ca să-ți spui o părere la nervi sau la bucurie și a te gândi serios că ești antrenor înseamnă că ești dus de acasă. Nu poți să fii antrenor ca și cum orice ar putea fi. Poate iese o schimbare o dată sau un discurs motivațional, dar nu merge așa. Așa cred eu. Și am deja 13-14 ani de Liga 1″, a spus Valeriu Iftime.