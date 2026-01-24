Sport

Atacat subtil de Jose Mourinho, Cristi Chivu a venit cu o replică dură: „Atât prietenii, cât și dușmanii”

Cristi Chivu nu a stat pe gânduri și i-a dat replica lui Jose Mourinho. Răspunsul antrenorului de la Inter a venit în urma comentariilor acide făcute de „The Special One” la adresa tehnicienilor din noul val
Cristian Măciucă
24.01.2026 | 13:30
Cristi Chivu, răspuns de gentleman la atacurile lui Jose Mourinho: „Noi muncim din greu".
Cristi Chivu (45 de ani) și Jose Mourinho (62 de ani) au câștigat împreună Liga Campionilor cu Inter, dar acum sunt la cuțite. După ce lusitanul i-a „înțepat” pe antrenorii tineri, românul i-a dat o replică de campion fostului său tehnician.

Cristi Chivu, replică de campion pentru Jose Mourinho

Deși antrenează acum în Portugalia, Jose Mourinho a reușit să facă din nou valuri în presa din Italia. Pus să comenteze numirea lui Luciano Spalletti pe banca lui Juventus înaintea meciului cu Benfica din Liga Campionilor, „The Special One” a aruncat săgeți care l-ar fi vizat și pe Cristi Chivu.

Convinși că declarațiile lui Mourinho au fost cu bătaie la antrenorul lui Inter, jurnaliștii italieni i-au cerut replica lui Cristi Chivu la finalul meciului cu Pisa, câștigat de „nerazzuri” cu scorul de 6-2. „Reacția a fost minunată și nu am avut nicio îndoială că vom reveni de la 0-2. Dar experiența mea mă face să înțeleg că meciul durează 100 de minute.

Deși experiența mea e acumulată în sectorul de tineret și cineva îmi poate contesta experiența. În ciuda ‘zgomotului’ pe care îl fac atât prietenii, cât și dușmanii noștri, noi continuăm să muncim din greu pentru ca echipa să devină una competitivă și să își îndeplinească obiectivele”, a fost mesajul lui Cristian Chivu.

După 22 de etape scurse din Serie A, Inter conduce clasamentul, cu 52 de puncte, și va rămâne lider indiferent de rezultatele care se vor înregistra în această rundă. Cu 21 de meciuri jucate, AC Milan se află pe locul 2, cu 46 de puncte, în timp ce Napoli completează podiumul, cu 43 de puncte.

Chivu și Mourinho au scris istorie la Inter. Ce a declarat portughezul despre antrenorul român

Cristi Chivu a fost fotbalist la Inter în perioada 2007-2014, iar între 2008 și 2010 a fost antrenat de Jose Mourinho. Cu lusitanul pe bancă, „nerazzurrii” au cucerit nu mai puțin de cinci trofee, inclusiv pe cel al Ligii Campionilor, la finalul sezonului 2009-2010.

După experiența avută pe „Giuseppe Meazza”, Jose Mourinho a mai antrenat o singură echipă din Serie A. Este vorba despre AS Roma, pe care a pregătit-o între 2021 și 2024 și cu care, în 2022, a luat trofeul UEFA Conference League.

„Când AC Milan l-a numit pe Max Allegri, Juventus pe Luciano Spalletti sau AS Roma pe Gasperini, pentru mine nu au fost deloc surprize. Pentru mine singurele surprize sunt atunci când tehnicienii fără un nume în spate au oportunitatea de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine”, a fost declarația lui Mourinho pe care italienii au interpretat-o ca fiind un atac la adresa lui Cristi Chivu.

Când AC Milan l-a numit pe Max Allegri, Juventus pe Luciano Spalletti sau AS Roma pe Gasperini, pentru mine nu au fost deloc surprize. Pentru mine singurele surprize sunt atunci când tehnicienii fără un nume în spate au oportunitatea de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine” – Jose Mourinho

  • 5 trofee au câștigat împreună Cristi Chivu și Mourinho în perioada Inter
  • 2 ani a fost românul antrenat de „The Special One” pe Giuseppe Meazza
