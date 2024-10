Carmen de la Sălciua și-a sunat avocatul, după ce a fost atacată din senin de Getuța Sterp. Război în toată regula cu rudele fostului soț: ”Voi acționa pe cale legală”

Getuța Sterp a atacat-o pe nepusă masă pe Carmen de la Sălciua, într-un mesaj privat de pe Instagram, iar cântăreața de muzică de petrecere reacționează, în exclusivitate pentru FANATIK. Carmen ne-a spus că a luat deja contactul cu avocatul ei pentru a pune capăt războiului pe care familia Sterp îl întreține de ani buni.

Carmen de la Sălciua, atacată din senin de Getuța Sterp

Getuța Sterp o atacă din când în când pe Carmen, alimentată de comentariile oamenilor care spun că datorită ei Culiță Sterp a ajuns mare. Ce-i drept, cei doi s-au lansat pe piața muzicală când erau soț și soție. Au avut succes în continuare și solo, după divorț și încetarea colaborării.

Se pare că familia lui Culiță Sterp nu vrea să recunoască perioada de succes pe care manelistul a avut-o alături de De fiecare dată când lui Culiță i se amintește care au fost începuturile sale muzicale, anumite persoane din familia Sterp o atacă și o fac în fel și chip pe Carmen de la Sălciua.

Ciorba a fost reîncălzită, de curând, de Getuța Sterp, mezina familiei, care mai are puțin și naște. Haterii ar putea zice că în loc să se preocupe de sarcina ei și de lucrurile frumoase din viața ei, pe Getuța o roade ce face Carmen de la Sălciua.

Noul scandal a pornit de la o postare în care Carmen se mândrea cu sora ei, Daniela Racolță. Tânăra pregătește marea lansare pe plan muzical. Getuța i-a comentat la postarea de pe Instastory, spunându-i lui Carmen că poate e cazul să o facă vedetă și pe sora ei, dacă tot spune lumea că datorită ei Culiță e acum extrem de cunoscut. Carmen a vrut să îi răspundă mesajului răutăcios, dat din senin, fără ca Getuța să fie provocată de artistă în vreun fel. A renunțat să îi mai scrie când a văzut cum se comportă femeia. A făcut-o, cel mai sigur, și din respect față de situația în care se află, gravidă fiind.

Getuța Sterp a ironizat-o pe Carmen de la Sălciua, apoi a amenințat-o, tot ea, că îi dă block: „Mi-am dat seama că până la urmă bunătatea e foarte asemănată cu prostia”

„Ea mi-a scris pe privat ca un răspuns la un story pe care l-am pus cu sora mea, din senin! Nu mă așteptam. Efectiv am primit mesajul ăla. Intenția mea era să îi scriu un mesaj înapoi, să fiu sinceră, chiar unul plin de bunătate. Am vrut să îi spun că ar fi bine să ne vedem fiecare de viața noastră. Să nu mai existe tot felul de scandaluri. Să își vadă de viața ei, de familia ei. Când ne vedem pe drum, Doamne, ajută, să ne salutăm. În schimb, ea când a văzut că încep să îi scriu mi-a zis ”Hai că nici nu mai sunt curioasă ce vrei să scrii”. Atunci mi-am dat seama că până la urmă bunătatea e foarte asemănată cu prostia.

Mi-am dat seama că oricât de mult aș vrea ca lucrurile să se întâmple frumos și să ajungi să te înțelegi cu unii oameni încât să îți dai mâna la final, nu se poate!”, a explicat Carmen de la Sălciua noul episod din războiul cu clanul Sterp, în exclusivitate pentru FANATIK.

Întrebată ce are de gând pentru a porni toate atacurile venite dinspre familia Sterp la adresa ei, dat fiind că interpreta de muzică de petrecere a evitat să se mai bage în vreun conflict cu Sterpii, ne-a zis că de data asta singura soluție este calea legală.

Carmen de la Sălciua nu mai stă cu mâinile-n sân: „Am vorbit cu un avocat și se vor trimite notificări”

„M-am gândit să o acționez pe cale legală. Am vorbit cu un avocat și se vor trimite notificări în primă fază. Și, mai apoi, eu voi ajunge acolo, doar că voi ajunge foarte liniștită. Nu voi face balamuc, pentru că nu mi-e stilul. Îmi doresc ca lucrurile să se așeze. Am văzut că dacă nu se poate pe cale normală mă gândesc că asta e singura cale.

Eu am fost de foarte multe ori provocată, și în emisiuni, și am vorbit în cel mai diplomat mod posibil. Mi s-au pus etichete în multe scandaluri pe care le-am avut cu fostul meu soț, cu fosta mea familie. Eu nu am răspuns în niciun fel. S-au pus pe sufletul meu foarte multe chestii. Eu tot încerc să fie bine, dar până când?”, a declarat Carmen de la Sălciua, pentru FANATIK.

Care e marea problemă a familiei Sterp cu privire la Carmen de la Sălciua: „Din cauza asta se întâmplă tot felul de circuri”

Și, totuși, de ce nu încap rudele lui Culiță Sterp de Carmen de la Sălciua, având în vedere că povestea ei cu interpretul e îngropată de mult? Vedeta ne-a explicat de ce crede ea că există tentația familiei de a o ataca încontinuu.

„Eu cred că marea lor problemă e faptul că lumea îi asociază cu numele Carmen, pentru că începuturile fostului meu soț au fost de acolo. Lucru care putea fi rezolvat foarte diplomat de ei, dacă mă întrebi pe mine. Puteau să zică simplu: ”Da, începuturile mele au fost cu Carmen, însă eu am evoluat. Am câștigat respectivul publicului, am carismă, am tot ce îmi doresc”. Era mult mai simplu decât să ironizezi un om cu care până la urmă te-ai lansat. Ăsta e adevărul. Nu vreau să mi se ridice mie vreo statuie sau să-mi spună cineva, că eu știu care a fost adevărul.

Sunt mulți oameni care le scriu că eu i-am ajutat și nu știu ce. Și ei, în momentul ăla, acționează în defensivă. E total greșit. Am scos melodii împreună. Am evoluat pe plan muzical. Am fost iubiți de oameni. E atâta de greu să recunoști un adevăr pe care îl știe toată lumea? Din cauza asta se întâmplă tot felul de circuri în care mă trezesc pomenită. Numele meu ca numele meu, dar în momentul în care s-a luat de sora mea…”, ne-a mai spus Carmen de la Sălciua.

Sora lui Carmen, victimă colaterală: „Nu mi se pare normal să vină cineva să pună astfel de vorbe pe sufletul ei”

În acest război a fost pomenită sora mai puțin cunoscută a lui Carmen, Daniela Racolță. Getuța i-a sugerat pe un ton ironic, adresându-i-se cu ”pisi” cântăreței că poate o face și pe sora ei vedetă așa cum l-a făcut pe Culiță. Carmen ne-a spus dacă pe Daniela o afectează faptul că e băgată în toată mocirla.

„Ea de curând ce s-a întors din Germania și urmează acum un început în muzică. Nu mi se pare normal să vină cineva să pună astfel de vorbe pe sufletul ei. Eu acuma știu cum îi treaba cu online-ul, dar multă lume e afectată.

Să zicem că văzându-mă pe mine și vorbind foarte mult cu ea, pentru că eu vorbesc cu ea, am o relație bună, de ani de zile, vorbesc despre lucrurile astea. Ea m-a văzut pe mine cum am reacționat. Probabil că a împrumutat de la mine anumite calități”, a completat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate pentru FANATIK.

Carmen de la Sălciua, colaborare muzicală inedită

Am vorbit cu Carmen și despre proiectele sale profesionale, dincolo de tărăboiul iscat în mediul virtual de Sterp. De curând, Carmen a lansat o melodie cu What s Up, într-un stil destul de diferit față de ce a cântat până acum. Vedeta ne-a spus cum a fost colaborarea cu Marius Ivancea (numele din buletin al cântărețului) și promite că vor urma o serie de alte colaborări asemănătoare. are deja peste un milion de vizualizări pe YouTube în nici o săptămână de la lansare.

„A fost o asociere interesantă și faină. Melodia a fost compusă de Serena. Ideea mi-a trimis-o Nek. Știam că e un alt stil față de cel cu care eram obișnuită, mai ales că mie îmi plac melodiile care au o tentă metaforică, în care nu se spune negru pe alb ce vrei să transmiți. S-a și dovedit a fi un succes. Suntem în trending, la un milion de vizualizări.

Ne-am înțeles foarte bine. What s Up e foarte modest. Nu l-am cunoscut niciodată. Nu ne-am întâlnit nici măcar la evenimente. A fost prima oară când l-am cunoscut ca om. Mi se pare un om tare plăcut”, a încheiat Carmen de la Sălciua.