Atalanta – Genoa 0-0, live video în etapa 35 din Serie A. Un nou meci important pentru echipa lui Dan Șucu. Partida se joacă acum

Genoa lui Dan Șucu se pregătește de un nou meci important în Serie A. „Grifonii” întâlnesc Atalanta, în deplasare, în cadrul rundei cu numărul 35. Etapa trecută, Genoa a cedat acasă cu 0-2 în fața lui Como. Acum, echipa patronată de afaceristul român are șansa să își ia revanșa și să adauge alte noi puncte importante la zestre. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile despre această partidă.

Min. 8: Bijlow se remarcă și el la șutul de la distanță al lui Krstovic.

Min. 2: Carnesecchi are o paradă formidabilă la șutul lui Vitinha.

Min. 1: A început meciul.

Atalanta: Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Ahanor – Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski – De Ketelaere – Scamacca, Krstovic. Rezerve: Rossi, Sportiello – Bakker, Bellanova, Hien, Kolasinac, Kossounou, Musah, Pasalic, Raspadori, Samardzic, Sulemana. Antrenor: Raffaele Palladino.

Genoa: Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Vasquez – Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson – Ekhator, Vitinha – Colombo. Rezerve: Leali, Sommariva – Cornet, Ekuban, Junior Messias, Malinovskyi, Martin, Masini, Onana, Otoa, Ouedraogo, Zatterstrom. Antrenor: Daniele De Rossi.

Atalanta – Genoa, live video în etapa 35 din Serie A

Campionatul Italiei se îndreaptă către marele final. Rundele se scurg una după alta, iar punctele devin și mai importante. , însă vrea să facă uitat acel eșec. , este la rândul său dornică de răzbunare. Rămâne de văzut cine va avea forța necesară să se impună în această confruntare, programată sâmbătă, 2 mai, de la 21:45, și să își treacă în cont toate cele 3 puncte.

Istoricul meciurilor Atalanta – Genoa. Statistică oficială

În ultimele 5 întâlniri directe din campionat, Atalanta s-a impus de fiecare dată. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele întâlniri dintre cele două în Serie A:

Genoa – Atalanta 0-1 (21 decembrie 2025)

Genoa – Atalanta 2-3 (17 mai 2025)

Atalanta – Genoa 5-1 (5 octombrie 2024)

Genoa – Atalanta 1-4 (11 februarie 2024)

Atalanta – Genoa (22 octombrie 2023)

Clasament Serie A, înainte de etapa 35

Înainte de etapa cu numărul 35, Atalanta se află pe poziția a 7-a, cu 54 de puncte, destul de departe de primul loc care garantează cupele europene, ocupat de AS Roma (61 de puncte). Genoa lui Dan Șucu se află pe locul 14, cu 39 de puncte. Iată ierarhia completă:

Cine transmite la TV meciul Atalanta – Genoa

Meciul de sâmbătă, 2 mai, dintre Atalanta și Genoa, va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Atalanta – Genoa în Serie A

Fiind gazdă, Atalanta beneficiază de statutul de „favorită”, având o cotă de 1.59 la victorie. În schimb, cota celor de la Genoa pentru victorie este de 5.90. O eventuală remiză a primit cota de 4.10. Cei care preferă totuși golurile, pot miza fie pe „ambele echipe machează: Da” – cotă 1.87, fie pe „peste 1.5 goluri” – cotă 1.26.

