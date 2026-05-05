„Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci!“ Atacantul lui U Cluj a răspuns fanilor olteni după ce a făcut apel la „frații de la Dinamo“

Atanas Trică a ajuns în centrul unui val de critici din partea suporterilor Universității Craiova, după o declarație făcută la finalul meciului câștigat de Universitatea Cluj cu FC Argeș, în care și-a exprimat speranța ca Dinamo să o încurce pe echipa din Bănie. Afirmația, interpretată de fanii olteni drept o lipsă de respect venită din partea unui jucător cu rădăcini puternice în Craiova, a generat reacții dure în mediul online, care l-au determinat pe tânărul fotbalist să revină cu explicații publice.

Atanas Trică, de la „frații de la Dinamo”, la un mesaj tranșant pentru suporteri

Totul a pornit de la declarația oferită imediat după victoria cu FC Argeș, când Atanas Trică a spus, zâmbind: „Am reușit să câștigăm, ne-am apropiat acolo, sper să ne ajute frații noștri, să îi încurce, să facă ceva”.

Afirmația nu a fost deloc pe placul fanilor Universității Craiova, care au reacționat vehement, mai ales în contextul în care Trică este considerat „de-al casei”, având legături directe cu Oltenia și purtând un nume cu greutate în istoria clubului, cel al lui Ilie Balaci: „Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci!”

La câteva zile după izbucnirea scandalului, jucătorul Universității Cluj a simțit nevoia să clarifice situația și a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care și-a explicat poziția și a cerut respect, în special pentru memoria bunicului său:

„Sunt jucător profesionist la Universitatea Cluj și îmi apăr echipa pentru care joc. Asta înseamnă fotbalul la nivel profesionist. Mesajul către „frații de la Dinamo București” a fost dus mai departe mai mult decât trebuia. Nu a avut nicio legătură cu lipsa de respect față de cineva, cu atât mai puțin față de clubul Universitatea Craiova. Nu îmi reneg originile. Sunt oltean, chiar dacă m-am născut și am crescut în București. Familia mea este și va rămâne o parte esențială din cine sunt. Mama mea lucrează la Universitatea Craiova – fiecare dintre noi este profesionist și își face meseria acolo unde este.

Dar sunt lucruri care nu se negociază: familia și numele. Numele Balaci înseamnă istorie și respect. Către suporterii Universității Craiova: dacă vreți să mă înjurați, înjurați-mă, este alegerea voastră. Dar lăsați morții în pace. Cel despre care vorbiți nu este doar din familia mea – este o legendă a Olteniei. Respectul ar trebui să existe dincolo de rivalități!”, a transmis Atanas Trică.

Fanii Craiovei nu l-au iertat nici pe Gică Popescu: „Ai uitat de unde ai plecat!”

Reacția lui Gică Popescu după a stârnit un val de furie în rândul suporterilor olteni, care nu i-au iertat fostului mare internațional faptul că a criticat indirect echipa din Bănie. Deși declarația sa a vizat, în ansamblu, arbitrajul din Superligă, poziționarea sa în contextul fazei controversate de la golul lui Steven Nsimba a fost interpretată de fani drept o „trădare” a culorilor pe care le-a reprezentat în trecut.

care s-a arătat revoltat de erorile de arbitraj din acest sezon. El a sugerat că acestea au influențat inclusiv ierarhia din clasament:

„Din păcate, anul acesta a fost presărat cu multe, multe greșeli de arbitraj. Foarte multe! Și ceea ce este și mai îngrijorător este că eu am senzația că degeaba avem VAR. Dacă arbitrii vor să greșească, o fac cu șapte VAR-uri. (…) Sezonul acesta au fost foarte multe greșeli de arbitraj care, din păcate, influențează locul în clasament. Ce am observat este că sunt mai mereu aceleași echipe în favoarea cărora se greșește”, spunea de curând Gică Popescu.

Momentul ales pentru declarațiile lui Gică Popescu, imediat după validarea golului lui Nsimba, fază în care s-a discutat intens despre un posibil offside, a inflamat rapid spiritele în rândul fanilor Craiovei. Pentru mulți dintre aceștia, mesajul a fost interpretat ca o poziționare împotriva echipei din Bănie.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar tonul a fost unul extrem de dur. Mulți suporteri au pus la îndoială atașamentul fostului căpitan al naționalei față de Craiova:

„Un oltean care a uitat să fie oltean, care a uitat de unde a plecat în fotbalul mare. În final, un trădător!”, este unul dintre comentariile care au strâns numeroase aprecieri în mediul online. Alții au mers și mai departe, transformând dezamăgirea într-un verdict fără apel asupra caracterului fostului fundaș: „Fotbalist valoros, caracter mizerabil!” sau „Un trădător nu se poate numi oltean!”

Ruptură totală între Popescu și suporteri! Fanii Universității Craiova l-au făcut praf pe fostul fundaș

Poate cele mai relevante reacții sunt cele care evidențiază contrastul dintre statutul de odinioară al lui Gică Popescu și percepția actuală a fanilor. Pentru suporterii Craiovei, fostul internațional nu a fost doar un jucător important, ci un simbol.

„Ești din nou o cruntă dezamăgire pentru suflarea oltenească. Ai fost idolul nostru, mândria noastră. Acum ești o umbră a celui pe care l-am iubit”, este mesajul care rezumă cel mai bine ruptura emoțională produsă. În același timp, alți fani au încercat să contextualizeze ieșirea lui Popescu prin prisma intereselor actuale, având în vedere poziția sa la Farul: „Fă-ți strategia pentru barajul de retrogradare cu Farul și lasă-i pe cei integri să vorbească”.