Atanas Trică a surprins la flash-interviu după România – Portugalia 1-1 în Elite League U20: „Sunt frustrat! Nu sunt luat în considerare”

Selecționata sub 20 de ani a României a urcat în clasamentul Elite League U20, după , scor 1-1. Tricolorii au marcat prin Atanas Trică, din lovitură de la 11 metri, iar pentru lusitani a punctat Andrade.

Atanas Trică a surprins la flash-interviu după România – Portugalia 1-1 în Elite League U20: „Sunt frustrat”. Plecăciune pentru Alexandru Musi

După ce a început campania cu două înfrângeri consecutive, selecționata pregătită de Costin Curele a reușit să se redreseze și să obțină două rezultate pozitive în Elite League U20. După victoria contra Cehiei, scor 1-0, tricolorii mici au făcut egal cu Portugalia, scor 1-1.

România a condus ostilitățile în partida de la Târgoviște, disputată pe stadionul „Eugen Popescu”, iar Eduard Radaslavescu a fost ghinionistul serii, el având cele mai importante ocazii de gol.

Tricolorii au reușit totuși să deschidă scorul în minutul 31 prin Atanas Trică. Fotbalistul legitimat la CSM Slatina a marcat din lovitură de la 11 metri, faza fixă fiind obținută de .

Portughezii au restabilit egalitatea după pauză, mai exact în minutul 54, când Andrade a profitat de o eroare din defensiva noastră. La finalul partidei, Atanas Trică a avut un discurs neașteptat și a trimis săgeți către antrenorul celor de la CSM Slatina.

„Am făcut un meci excepțional. Am primit un gol dintr-o eroare cam ușoară, însă nu suntem supărați, pentru că Ionuț este ca fratele nostru. Se întâmplă și la marii jucători, am făcut un egal nemeritat. Golul este foarte important pentru mine, eu nu sunt un titular la echipa de club, este greu, trec prin momente foarte dificile.

Am marcat și acțiunea trecută, am marcat și acum, sunt frustrat, nu-mi vine să cred prin ce momente trec. Aici vin și îmi fac treaba, iar mai departe nu sunt luat în considerare. Eu mă bucur de fotbal în continuare, iar Dumnezeu mă răsplătește pentru că sunt corect cu fotbalul.

Sigur antrenorul are o filosofie proprie, în care eu nu am loc. Mă gândesc să plec la iarnă, momentan suntem în prezent, mă bucur de prezent pentru că suntem la echipa națională, iar astăzi am marcat. Am obținut un punct, însă nu pot spune ce voi face din iarnă.

Noi suntem colegi de cameră, dar suntem și frați (n. r. El și cu Alexandru Musi). Am spus că dacă el va obține penalty, eu voi executa și invers. Musi este de departe, părerea mea, cel mai bun fotbalist U21, a demonstrat și astăzi pe teren și ne ajută foarte mult. Merită să fie căpitan, este un lider. Mergem să obținem cele 3 puncte cu Italia”, a încheiat Atanas Trică, potrivit .

Clasament Elite League U20:

1. Anglia 10 puncte

2. Germania 9 puncte (-1 meci)

3. Portugalia 8 puncte

4. România 4 puncte

5. Italia 4 puncte

6. Polonia 3 puncte (-1 meci)

7. Turcia 2 puncte

8. Cehia 1 punct.