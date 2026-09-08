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Ilie Balaci ar fi împlinit astăzi 70 de ani. „Minunea Blondă” nu mai este printre noi, însă amintirea sa continuă să trăiască prin oamenii care l-au iubit și prin poveștile pe care le-au păstrat în suflet. Printre cei mai apropiați de legenda Universității Craiova s-a numărat și nepotul său, Atanas Trică, cel care își amintește cu drag de momentele petrecute alături de bunicul său.

Atanas Trică, mesaj emoționant în memoria lui Ilie Balaci

Atanas Trică a vorbit pentru FANATIK chiar în . Nepotul legendei Craiovei a mărturisit că această zi a rămas una importantă pentru familie, chiar dacă acum urările nu mai pot fi transmise printr-un simplu telefon. Atanas își amintește cum, în fiecare an, îl suna pe bunicul său pentru a-i transmite „La mulți ani”. Acum, după dispariția lui Ilie Balaci, amintirile sunt cele care îi apropie în continuare.

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„E o zi importantă pentru noi, ar fi fost ziua de naștere a lui Ilie Balaci. În fiecare an îi transmiteam urările mele, îl sunam și stăteam de vorbă. Acum, de când nu mai este, tot îl avem cu toții în gând și ne aducem aminte de el cu mare drag. Îl iubim foarte mult și îi simțim lipsa, asta e clar. Ce pot să mai spun după câte amintiri avem cu toții legate de el sau cu el“, a declarat Atanas Trică, în exclusivitate pentru FANATIK.

Povestea loviturilor libere care i-a rămas în suflet lui Atanas Trică

Dintre toate momentele petrecute alături de bunicul său, Atanas Trică a ales să povestească unul care îi aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Era copil și juca la Juventus București, iar una dintre plăcerile sale era să meargă singur pe teren și să exerseze loviturile libere. La un moment dat, Atanas a decis să-l provoace chiar pe marele Ilie Balaci. I-a spus, cu inocența și curajul unui copil, că execută loviturile libere mai bine decât bunicul său. Răspunsul primit de la „Minunea Blondă” avea să devină una dintre amintirile pe care nepotul său le poartă mereu cu el.

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„Eu aș avea o amintire frumoasă cu el, care mă face să mă simt bine ori de câte ori mă gândesc. Atunci când eram copil la Juventus București, mai tot timpul mă duceam singur pe teren și băteam lovituri libere. Îmi plăcea să fac asta. Într-o zi m-am dus la el și i-am spus – Să știi că eu bat lovituri libere mai bine decât tine –

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Atunci, nea Ilie, mirat, face – Păi cum așa? – , la care eu am continuat, insistam, practic, încercând să-l șicanez, să-l tachinez, că era clar că nu pot bate lovituri mai bine decât el – Uite așa, bat lovituri libere mult mai bine decât tine – Atunci, mai serios ca oricând, mi-a spus – Măi, băiatule. Dacă tu, vreodată, bați mai bine lovituri libere decât mine, promit că o să chem presa și o să rup în fața lor legitimația de antrenor și de jucător și de ce vrei tu și o să le zic că tu ești cel mai bun jucător de fotbal, nu eu – Asta mi-a rămas în minte și mereu m-a ambiționat“, a povestit Atanas Trică.

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Atanas Trică se simte mai bine ca niciodată în Cipru

Astăzi, Atanas Trică își construiește propriul drum în fotbal, de această dată departe de România. , unde spune că s-a adaptat rapid pentru prima sa experiență în afara țării și că a găsit un grup care l-a ajutat să se integreze. Formația sa are și un început foarte bun de sezon, fiind lider în clasament cu maximum de puncte, iar Trică speră ca lucrurile să continue în aceeași direcție.

„M-am adaptat foarte bine aici, cu colegii, echipa, cu staff-ul chiar foate bine. Nu mă așteptam, mă gândeam că va fi greu la început, mai ales că este prima experiență în afara țării, dar surprinzător pentru mine este că m-am adaptat deja rapid și sper să rămânem la fel de uniți. Am și mulți colegi cu experiență, m-au ajutat să mă integrez. Avem glumele noastre, ne înțelegem și se vede și în teren, pentru că suntem primii în clasament cu maximum de puncte“, a mai spus Trică Jr.