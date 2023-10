Atanas Trică, dezvăluiri după victoria uriaşă cu Anglia: “Înainte de meci am fi semnat pentru un egal”

. “Tricolorii” sunt pe primul loc în grupă după 2 victorii și o înfrângere cu ghinion împotriva Portugaliei. După victoria uriașă cu Anglia, Atanas Trică a făcut câteva dezvăluiri.

Atanas Trică, dezvăluiri după victoria uriaşă cu Anglia

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Atanas Trică a făcut câteva dezvăluiri după victoria uriașă cu Anglia U20. . Cristian Mihai, de la UTA Arad, a deschis scorul în minutul 5 cu o super execuție.

“A fost un moment frumos pentru mine și pentru colegii mei. E ceva unic să batem Anglia, nici noi nu realizăm ce s-a întâmplat exact, dar probabil că zilele următoare o să ne dăm și noi seama. Dacă ne-ar fi zic cineva la început că vom face egal, am fi semnat cu toții pe loc.

Am început meciul foarte bine, cu un gol incredibil al lui Mihai. Asta ne-a băgat un pic în vână, după care am stat foarte bine în teren, am închis spațiile și penalty-ul a venit tot după o fază lucrată la antrenament, iar driblingul lui Musi ne-a adus acel penalty.

După a fost 2-0 și am început să închidem spațiile cât mai bine, tot meciul. Mi se pare că am câștigat un meci banal cu orice altă reprezentativă. A fost o bucurie de nedescris, suntem foarte fericiți. Nu a fost cel mai important gol al meu. Am mai dat un gol în turul de Elită cu Franța. Chiar dacă am pierdut, Franța a fost o națională foarte puternică.”, a declarat Atanas Trică.

5 milioane de euro versus 35 de milioane de euro

Potrivit celor de la Transfermarkt, România U20 este cotată la 5 milioane de euro, iar Anglia U20 la 35 de milioane de euro. Chiar și așa, diferența de 30 de milioane de euro nu s-a văzut pe teren. Puterea grupului făcut de Costin Curulea a dominat meciul din Liga Elitelor.

“Au fost jucători importanți din Premier League. Lewis Hall de la Newcastle, care anul trecut a fost la Chelsea. Au fost cei doi atacanți, Burstow împrumutat la Sunderland, de la Chelsea și Scarlett de la Tottenham. Fotbaliști importanți pentru viitorul Angliei. Cum ne-a spus și mister Curelea. Unitatea grupului și forța grupului este peste milioanele de euro”, a spus fotbalistul de la Universitatea Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

Atanas Trică: “Am văzut la Alex Mitriță”

La FANATIK SUPERLIGA, Atanas Trică a dezvăluit motivul pentru care a bătut el penalty-ul și nu colegul său de la națională, Alex Musi: “Sunt coleg de cameră cu Musi. Chiar vorbeam cu el că dacă obține el penalty bat eu și dacă obțin eu bate el. Chiar la colegul meu, la Mitriță, am văzut că dacă obții penalty-ul îl ratezi. E o lege nescrisă și am considerat așa. Am luat mingea, am bătut, 2-0 și aia a fost. Am avut emoți”.

Reacția englezilor după ce au primit două goluri

Atanas Trică susține că englezii au fost aroganți de la început și că nu le dădeau “tricolorilor” nicio șansă. Cu toate acestea, la FANATIK SUPERLIGA, fotbalistul de la Universitatea Craiova susține că acest lucru le-a dat mai multă voință înaintea meciului.

“Vorbeau între ei și își spuneau să câștige mai multe dueluri. Pentru că noi cam le-am luat multe dueluri și așa. Erau puțin surprinși. Noi am fost foarte motivați încă de când s-au cântat imnurile și am dat mâna cu ei. Ei ne-au luat puțin așa de sus, dădeau mâna ușor, așa moale, erau puțin aroganți, iar acest lucru ne-a deranjat un pic. Apoi, am intrat tare pe teren, i-am luat pe sus și era deja 2-0”, a mai spus fotbalistul U20.

Atanas Trică, despre Costin Curulea

Atanas Trică a spus la FANATIK SUPERLIGA că selecționerul de la U20 este un tehnician care aduce plus valoare grupului pe care l-a format: “Este un antrenor foarte bun. Ne ajută foarte mult, pentru că a unit acest grup. Primul meci am câștigat primul meci, iar în Portugalia am am avut foarte mare ghinion. Ne-au bătut în minutul 98. Și am avut 1-0 din secunda 5, până în minutul 87. Pregătim acest lucru (n.r. să dăm gol rapid) și chiar ne iese”.

