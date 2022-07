Atanas Trică face senzație la CSA Steaua. A marcat o „dublă” în amicalul cu FK Makedonija G.P. Video

CSA Steaua a început în forță seria de meciuri amicale a stagiului de pregătire din Bulgaria. Divizionara secundă a obținut o victorie spectaculoasă la Bansko, scor 3-2, cu FC Makedonija G.P, din primul eșalon macedonean.

Atanas Trică, one-man show la debutul pentru CSA Steaua

„Militarii” au revenit de la 0-2 și s-au impus cu 3-2, iar principala vedetă a echipei lui Daniel Oprița a fost Atanas Trică, care a marcat două goluri. În sezonul viitor de Liga 2, . Mutarea a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK.

„Începem cu o victorie seria amicalelor din Bulgaria!

Golurile echipei noastre în partida, de astăzi, cu Makedonija Gjorče Petrov au fost marcate de Bogdan Chipirliu şi Atanas Trică (dublă).

Al doilea meci amical al roş-albaştrilor va fi împotriva celor de la CSKA Sofia 1948, pe 15 sau 16 iulie”, a scris CSA Steaua, pe Facebook.

„Militarii” au început prost meciul de verificare disputat contra câștigătoarei Cupei Macedoniei de Nord. Portarul Horia Iancu a văzut cartonașul roșu în minutul 6, dar Daniel Oprița a avut și noroc. Tehnicianul Stelei a avut posibilitatea să trimită în teren un alt goalkeeper, fără ca efectivul să aibă de suferit.

Chiar și așa, divizionara secundă a suferit mult în prima repriză. La pauză, tabela arăta deja 2-0 pentru nord-macedoneni, după cele două goluri marcate de Martin Jovanovic, în minutele 9 și 21.

CSA Steaua a reușit să răstoarne rezultatul în actul secund. Cel mai bun marcator din sezonul trecut, Bogdan Chipirliu, a marcat primul, în minutul 52. A urmat apoi „dubla” lui Atanas Trică. Fiul Lorenei Balaci și a lui Eugen Trică a avut nevoie de doar zece minute pentru a puncta de două ori, de fiecare dată din interiorul careului (’72, ’82).

Cum a arătat CSA Steaua la amicalul cu FK Makedonija G.P

CSA Steaua : H. Iancu – Corbu, Calestru, Gugu, A. Ilie – Drăghici, Erhan – Mihăescu, Bodișteanu, Răducan – Chunchukov; Rezerve : David Dincă, Adi Popa, Cristian Balgiu, Atanas Trică, Bogdan Chipirliu, Cristian Blaga, Alex Sima, Darius Oroian, Tinel Marin, Ștefan Pacionel, Emilian Pacionel, Dragoș Nicolae, Walace da Silva; Antrenor : Daniel Oprița

Atanas Trică vrea să devină o legendă a „Științei”, la fel ca bunicul său

Împrumutat în Ghencea până la finalul sezonului viitor, Atanas Trică este deja cu gândul la revenirea în Bănie. Atacantul în vârstă de 18 ani își propune să calce pe urmele bunicului său și .

„În primul rând, îmi doresc să îmi fac treaba la clubul la care sunt acum, să am multe reușite în Liga a 2-a. Sper să reușesc la Steaua București, iar clubul să îmi dea șansa de a demonstra și în Liga 1 pentru Universitatea.

Mă bucur că am putut ajuta cât am putut în perioada în care am jucat la prima echipă a Științei și vreau să le transmit suporterilor Universității Craiova că mă voi întoarce mai puternic și că voi deveni un jucător emblematic pentru Campioana unei Mari Iubiri”, a mărturisit Atanas Trică într-un interviu pentru .