Nepotul lui Ilie Balaci, primul gol în Liga 1 în Dinamo – U Craiova! A izbucnit în lacrimi: „Mi-a venit în minte mama!”

Atanas Trică a primit o centrare perfectă, Thomas Chesneau nu a ieșit convingător în fața lui, iar puștiul oltenilor l-a executat pe portarul „câinilor” cu sânge rece.

Imediat după marcarea golului, Atanas Trică a izbucnit în lacrimi, fiind felicitat de colegii săi și de antrenorul Laurențiu Reghecampf.

Nepotul lui Ilie Balaci, primul gol în Liga 1 în Dinamo – U Craiova

Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci, tocmai a înscris primul său gol în Casa Pariurilor Liga 1, într-un , terminat cu victoria categorică a oltenilor, scor 6-1.

Golul său a fost atât de emoționant pentru puștiul oltenilor, care nu și-a putut stăpâni lacrimile, fiind felicitat de către toți colegii săi și de către staff-ul Craiovei.

Atanas Trică a intrat în locul lui Andrei Ivan în minutul 77 și a avut nevoie de doar 11 minute pentru a-și trece și el numele pe lista marcatorilor.

„Nu pot să descriu prin cuvinte ce înseamnă pentru mine acest gol, sunt foarte fericit. Când am văzut că am înscris, am izbucnit în lacrimi și am fugit la mister să-i mulțumesc pentru că mi-a dat încredere.

Am simțit că marchez azi, în fiecare seară visez să marchez goluri cu Dinamo, FCSB… Mi-a venit în minte mama, tatăl meu, bunicul meu, toată familie și colegii mei de la Juventus București.

A fost un derby, galeriile noastre au făcut un show incredibil. Chiar îmi pare rău de situația lui Dinamo, dar noi ne-am văzut de interesul nostru.

Îi dedic golul mamei mele, ea a fost alături de mine întotdeauna!”, a spus Atanas Trică la finalul confruntării.

17 ani a împlinit Atanas Trică pe 9 iulie

10.000 de euro este cota de piață a lui Atanas Trică, conform transfermarkt.com

Atanas Trică le promitea fanilor că îi va face fericiți

Într-un interviu în luna ianuarie, Atanas Trică le promitea fanilor că îi va face fericiți în viitorul apropiat:

„După cum spuneam, sunt mândru că îmbrac acest tricou prețios. Pentru tot ce înseamnă suflarea alb-albastră, voi muri de gât cu orice adversar care ne va ieși în cale.

Sincer, pentru acest lucru m-am apucat de fotbal. Era normal să-mi pun în cap încă de la început să joc la cel mai mare club din România.

Pot spune că fost un moment unic atunci când am debutat, însă nu trebuie să mă mulțumesc cu atât. Trebuie să trag tare să prind cât mai multe minute în echipa mare a Științei”.

„La Universitatea Craiova suntem o întreagă familie. De la fiecare am de învățat câte ceva, însă de fiecare dată când am șansa să mă antrenez cu Elvir Koljic încerc să iau cât mai multe din jocul lui.

Visul meu este să câștig titlul cu Știința pentru acești suporteri minunați! Știu foarte bine cât de mult ar însemna acest lucru pentru întreaga suflare alb-albastră”, spunea Atanas Trică.