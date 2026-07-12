Atanas Trică, întâmpinat cu fluierături pe „Ion Oblemenco” la meciul dintre Universitatea Craiova şi U Cluj! Fanii nu au uitat de războiul cu nepotul lui Ilie Balaci

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Universitatea Craiova şi U Cluj şi-au disputat Supercupa României în Bănie. . Au marcat Nsimba şi Alibek Aliev în timpul regulamentar, iar la loviturile de departajare a ratat Macalou pentru „şepcile roşii”.

Atanas Trică, huiduit la revenirea în Bănie!

Atanas Trică a fost întâmpinat cu huiduieli şi fluierături la revenirea pe „Ion Oblemenco”. Atacantul crescut de Universitatea Craiova şi care evoluează la U Cluj a intrat în minutul 86 al meciului din Bănie, în locul lui Alibek Aliev.

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Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a fost introdus pentru a fi unul dintre executanţii loviturilor de departajare, după ce a marcat şi în finala Cupei României. Însă, Trică nu a mai apucat să execute pentru că Universitatea Craiova s-a impus cu 5-3 şi, astfel, nu a mai fost nevoie de ultima execuţie. Atanas a fost încurajat din tribune de tatăl său, Eugen Trică.

Război total la ultimul meci direct: „Atanas, îți curge prin vene sânge de zeu, dar partea sTRICAtă nu te face leu”

. Atunci, atacantul celor de la U Cluj a declarat că speră ca „fraţii” de la Dinamo să o încurce pe Universitatea Craiova în lupta pentru titlu: „Sper să ne ajute frații noștri (n.r. – Dinamo), să îi încurce pe Craiova, să facă ceva”. Declaraţia i-a înfuriat la culme pe fanii oltenilor, mai ales că atacantul crescut de Craiova i-a făcut „fraţi” pe cei mai mari rivali.

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Mai mult decât atât, la meciul decisiv pentru titlu din Bănie, disputat între Universitatea Craiova şi U Cluj, scor 5-0, nepotul lui Ilie Balaci şi tatăl său, Eugen Trică, au fost ţinta ultraşilor din Peluza Nord: „Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci” şi „Atanas, îți curge prin vene sânge de zeu, dar partea sTRICAtă nu te face leu”, au fost mesajele cu care a fost întâmpinat atacantul clujenilor.

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Eugen Trică le-a răspuns dur fanilor: „Acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși”

În colimator a fost luat atunci şi Eugen Trică. Fostul internaţional român a avut o reacţie dură la adresa fanilor care l-au pus la zid pe fiul său: „Ce s-au ofuscat atât suporterii Craiovei? Ce a declarat copilul? Care e problema? Ce voiau să declare Atanas? S-au apucat să îl înjure pe social media. Bine, acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși. Nu a declarat nimic urât. Dacă o făcea, îi spuneam eu că e nevoie să își ceară scuze.

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Nu l-au înjurat doar pe el, ci și pe mine. Ăștia suntem noi. Știi foarte bine că am mai spus niște lucruri. Eu nu i-am înțeles pe ăia care dau goluri împotriva fostelor echipe și nu se bucură, ridică mâinile. Eu, când am jucat împotriva Craiovei, am dat goluri și m-am bucurat. Împotriva Stelei, la fel”, a declarat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.