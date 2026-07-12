Sport

Atanas Trică, întâmpinat cu fluierături pe „Ion Oblemenco” la meciul dintre Universitatea Craiova şi U Cluj! Fanii nu au uitat de războiul cu nepotul lui Ilie Balaci

Atanas Trică a fost primit cu fluierături pe "Ion Oblemenco" la Supercupa dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Fanii nu au uitat de conflictul din sezonul trecut cu atacantul "şepcilor roşii".
Marian Popovici, Tibi Cocora
12.07.2026 | 22:59
Atanas Trica intampinat cu fluieraturi pe Ion Oblemenco la meciul dintre Universitatea Craiova si U Cluj Fanii nu au uitat de razboiul cu nepotul lui Ilie Balaci
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Atanas Trică, întâmpinat cu fluierături pe "Ion Oblemenco" la meciul dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
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Universitatea Craiova şi U Cluj şi-au disputat Supercupa României în Bănie. Oltenii s-au impus după executarea loviturilor de departajare, scor 5-3, după 1-1 în 90 de minute. Au marcat Nsimba şi Alibek Aliev în timpul regulamentar, iar la loviturile de departajare a ratat Macalou pentru „şepcile roşii”.

Atanas Trică, huiduit la revenirea în Bănie!

Atanas Trică a fost întâmpinat cu huiduieli şi fluierături la revenirea pe „Ion Oblemenco”. Atacantul crescut de Universitatea Craiova şi care evoluează la U Cluj a intrat în minutul 86 al meciului din Bănie, în locul lui Alibek Aliev.

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Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a fost introdus pentru a fi unul dintre executanţii loviturilor de departajare, după ce a marcat şi în finala Cupei României. Însă, Trică nu a mai apucat să execute pentru că Universitatea Craiova s-a impus cu 5-3 şi, astfel, nu a mai fost nevoie de ultima execuţie. Atanas a fost încurajat din tribune de tatăl său, Eugen Trică.

Eugen Trică l-a încurajat pe fiul său din tribune. Sursa foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Eugen Trică l-a încurajat pe fiul său din tribune. Sursa foto: Renato Anghelescu / FANATIK

Război total la ultimul meci direct: „Atanas, îți curge prin vene sânge de zeu, dar partea sTRICAtă nu te face leu”

Fanii nu au uitat conflictul uriaş din sezonul trecut cu Atanas Trică. Atunci, atacantul celor de la U Cluj a declarat că speră ca „fraţii” de la Dinamo să o încurce pe Universitatea Craiova în lupta pentru titlu: „Sper să ne ajute frații noștri (n.r. – Dinamo), să îi încurce pe Craiova, să facă ceva”. Declaraţia i-a înfuriat la culme pe fanii oltenilor, mai ales că atacantul crescut de Craiova i-a făcut „fraţi” pe cei mai mari rivali.

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Mai mult decât atât, la meciul decisiv pentru titlu din Bănie, disputat între Universitatea Craiova şi U Cluj, scor 5-0, nepotul lui Ilie Balaci şi tatăl său, Eugen Trică, au fost ţinta ultraşilor din Peluza Nord: „Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci” şi „Atanas, îți curge prin vene sânge de zeu, dar partea sTRICAtă nu te face leu”, au fost mesajele cu care a fost întâmpinat atacantul clujenilor.

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Eugen Trică le-a răspuns dur fanilor: „Acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși”

În colimator a fost luat atunci şi Eugen Trică. Fostul internaţional român a avut o reacţie dură la adresa fanilor care l-au pus la zid pe fiul său: „Ce s-au ofuscat atât suporterii Craiovei? Ce a declarat copilul? Care e problema? Ce voiau să declare Atanas? S-au apucat să îl înjure pe social media. Bine, acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși. Nu a declarat nimic urât. Dacă o făcea, îi spuneam eu că e nevoie să își ceară scuze.

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Nu l-au înjurat doar pe el, ci și pe mine. Ăștia suntem noi. Știi foarte bine că am mai spus niște lucruri. Eu nu i-am înțeles pe ăia care dau goluri împotriva fostelor echipe și nu se bucură, ridică mâinile. Eu, când am jucat împotriva Craiovei, am dat goluri și m-am bucurat. Împotriva Stelei, la fel”, a declarat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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