Atanas Trică, mesaj cutremurător după Kosovo U21 – România U21 0-1: „Simțeam că nu mai văd luminița de la capătul tunelului”

ADVERTISEMENT

Naționala de juniori a României a obținut vineri seara o victorie importantă în preliminariile calificărilor pentru Campionatul U21. Reprezentativa tricoloră U21 a câștigat meciul din deplasare în fața selecționatei statului Kosovo, cu scorul de 1-0. Atanas Trică, atacantul de la U Cluj, a contribuit decisiv la unicul gol.

Sezon complicat pentru Atanas Trică

Nepotul lui Ilie Balaci nu trece prin cel mai bun moment al carierei. Atanas Trică a ajuns în vară la Universitatea Cluj, echipă care în acest sezon se bate cu șanse reale la titlu în Superliga, însă nu reușește să se impună ca jucător de bază, mai ales că rival pe post îi este Jovo Lukic, golgheterul campionatului.

ADVERTISEMENT

. Atacantul a intrat în 18 partide, însă nu a reușit să înscrie nici măcar un gol. Rămâne de văzut dacă, la finalul sezonului, ardelenii îl vor păstra în lot, întrucât Trică a produs destul de puțin pe faza ofensivă și în iulie împlinește vârsta de 22 de ani.

Atanas Trică a marcat în Kosovo U21 – România U21 0-1 și a transmis un mesaj special

D , acesta a fost convocat la naționala de juniori pentru dubla cu Kosovo și San Marino. Atacantul a intrat pe final în duelul de vineri seara și a fost decisiv. Vârful i-a oferit o pasă de gol colegului său Ioan Vermeșan pe finalul jocului. La scurt timp după finalul partidei, Trică a postat un mesaj pe rețelele sociale, în care a vorbit despre credință.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt genul să vorbesc prea mult despre Dumnezeu, însă astăzi L-am simțit lângă mine pe teren. După o pauză de aproape două luni, în care simțeam că nu mai văd luminița de la capătul tunelului, în urma unei accidentări destul de grele, la care doar apropiații știu cât de greu mi-a fost să merg normal, am muncit din greu. Am trecut prin momente grele și dureri, însă Cel de Sus nu m-a lăsat la greu. Astăzi am revenit din nou pe teren pentru echipa națională și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că am putut ajuta din nou acești băieți extraordinari”, a scris Atanas Trică pe social media.