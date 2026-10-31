Atanas Trică, primul gol în Cipru! Fostul rival din Craiova a marcat și el: ce a declarat românul la final. Video

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(22 de ani) a marcat primul său gol în campionat de la transferul în Cipru, la AEK Larnaca. S-a întâmplat în meciul jucat de echipa sa sâmbătă după-amiază în deplasare împotriva celor de la Krasava în cadrul etapei cu numărul 8. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, iar atacantul român a închis tabela în minutul 81.

Atanas Trică, primul gol în campionatul din Cipru pentru AEK Larnaca

Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova și U Cluj a fost rezervă în această partidă și a fost introdus pe teren la pauză, la scorul de 2-0 pentru adversari. Astfel, în mod clar, el a pus din plin umărul la revenirea echipei lui, care în final a reușit să scoată un punct pe final. Scorul în acest meci a fost deschis de gazde în minutul 24.

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Pentru echipa adversă a marcat și Yassine Bahassa, fost fotbalist la FCU Craiova

Atunci, a punctat nimeni altul decât Yassine Bahassa (34 de ani), fost fotbalist în România, la , pe vremea când echipa lui Adrian Mititelu încă se afla în SuperLiga. Așadar, este vorba despre un fost rival al lui Atanas Trică din „Derby-ul Băniei”. „Cred că a fost dificil să revenim de la 0-2, pentru că știți cum e, ești în dezavantaj și te gândești că vei pierde meciul. Dar ne-am revenit în repriza a doua, am întors scorul și ne-am făcut meciul mai ușor.

Cred că nu contează cine marchează golurile, contează doar rezultatul. Astăzi am marcat, am ajutat echipa. Puteam să ofer și o pasă decisivă de asemenea, dar portarul și bara au lucrat împotriva noastră. Acum ne concentrăm pe meciul de vineri”, a declarat Atanas Trică la finalul meciului.

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Ce a făcut Vlad Dragomir în etapa a 8-a din Cipru

Tot în etapa a 8-a din Cipru, Pafos, echipa lui Vlad Dragomir (27 de ani), a avut meci în deplasare cu Apollon Limassol. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Internaționalul român a fost integralist la oaspeți, dar nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

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Goal Atanas Africa https://t.co/5tf6zMIeU8 — TheFootballZone (@football_t69515)