Atanas Trică, primul gol în Cipru! Fostul rival din Craiova a marcat și el: ce a declarat românul la final. Video

Atanas Trică (22 de ani) a marcat primul său gol în campionat de la transferul în Cipru, la AEK Larnaca. S-a întâmplat în meciul jucat de echipa sa sâmbătă după-amiază în deplasare împotriva celor de la Krasava în cadrul etapei cu numărul 8. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, iar atacantul român a închis tabela în minutul 81.
Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova și U Cluj a fost rezervă în această partidă și a fost introdus pe teren la pauză, la scorul de 2-0 pentru adversari. Astfel, în mod clar, el a pus din plin umărul la revenirea echipei lui, care în final a reușit să scoată un punct pe final. Scorul în acest meci a fost deschis de gazde în minutul 24.
Atunci, a punctat nimeni altul decât Yassine Bahassa (34 de ani), fost fotbalist în România, la FCU Craiova, pe vremea când echipa lui Adrian Mititelu încă se afla în SuperLiga. Așadar, este vorba despre un fost rival al lui Atanas Trică din „Derby-ul Băniei”. „Cred că a fost dificil să revenim de la 0-2, pentru că știți cum e, ești în dezavantaj și te gândești că vei pierde meciul. Dar ne-am revenit în repriza a doua, am întors scorul și ne-am făcut meciul mai ușor.
Cred că nu contează cine marchează golurile, contează doar rezultatul. Astăzi am marcat, am ajutat echipa. Puteam să ofer și o pasă decisivă de asemenea, dar portarul și bara au lucrat împotriva noastră. Acum ne concentrăm pe meciul de vineri”, a declarat Atanas Trică la finalul meciului.
Tot în etapa a 8-a din Cipru, Pafos, echipa lui Vlad Dragomir (27 de ani), a avut meci în deplasare cu Apollon Limassol. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Internaționalul român a fost integralist la oaspeți, dar nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.
Goal Atanas Africa https://t.co/5tf6zMIeU8
— TheFootballZone (@football_t69515) October 31, 2026
Atanas Trica after match https://t.co/6g6uk4l4qD
— TheFootballZone (@football_t69515) October 31, 2026