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Atanas Trică, toate detaliile despre transferul în Cipru: „U Cluj a păstrat 25 la sută”. Exclusiv

Atanas Trică s-a transferat în această vară de la U Cluj la AEK Larnaca. Fostul internaţional român Eugen Trică a anunţat culisele transferului fiului său.
Marian Popovici
17.08.2026 | 14:50
Atanas Trica toate detaliile despre transferul in Cipru U Cluj a pastrat 25 la suta Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Atanas Trică, toate detaliile despre transferul în Cipru: „U Cluj a păstrat 25 la sută”. Sursa: colaj Fanatik
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U Cluj şi-a fortificat în această vară linia ofensivă prin transferul lui Alibek Aliev. Având în vedere că transferul lui Jovo Lukic a picat, ardelenii au mai multe soluţii excelente pentru postul de atacant central şi au luat decizia de a-l lăsa pe Atanas Trică să plece.

Atanas Trică, detalii despre transferul în Cipru: „A fost dorit foarte mult!”

Trică a semnat în Cipru cu AEK Larnaca, mutare anunţată în exclusivitate de FANATIK. Tatăl său, Eugen Trică, prezent în studio la FANATIK SUPERLIGA a dezvăluit culisele mutării. U Cluj a încasat o sumă de transfer şi au păstrat 25% dintr-un viitor transfer al lui Atanas Trică:

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Nu prea mai avea şanse. Vreau să le mulţumesc celor de la U Cluj, care au înţeles această situaţie. A venit această oportunitate extraordinară pentru el. Se duce să joace acolo, totul depinde de el. Sunt condiţii extraordinare în Cipru, la o echipă care joacă an de an în cupele europene. 

Acum au fost eliminaţi, din păcate, de Beitar Ierusalim. L-au dorit foarte mult pe Atanas. Am stat două zile în discuţii până s-a rezolvat. Pentru asta le mulţumesc celor de la U Cluj. Au plătit ceva ciprioţii pentru el şi-au păstrat nişte procente.

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Nu intru în detalii, puteţi vorbi cu conducerea. U Cluj a păstrat un procent de 25%. AEK Larnaca, o echipă care se bate la campionat, au făcut transferuri importante. Jucători aduşi din Argentina, Spania. Atanas are 22 de ani. Au crezut în el”, a spus Eugen Trică.

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Mutare ideală pentru atacant: „Sunt condiţii extraordinare!”

Atanas Trică se află la prima experienţă în străinătate şi, având în vedere că la U Cluj era o concurenţă destul de mare, varianta unui transfer la o echipă de top din Cipru este considerată o variantă ideală pentru Eugen Trică:

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„Cluburile între ele au discutat şi e important că s-a rezolvat. Nu era fericit. Vorbeam mereu cu el. A venit Alibek Aliev, încă doi-trei atacanţi. Era greu să joace acolo, s-a găsit portiţa asta şi este important că s-a rezolvat. Mi-a povestit că sunt condiţii extraordinare. Nu mai vorbesc de oraş, este liniştit. Ştiu cum este acolo, am jucat un an la Anorthosis Famagusta. AEK Larnaca se bate la titlu an de an”, a spus Eugen Trică.

  • 22 de ani are Atanas Trică
  • 450.000 de euro e cota de piaţă a jucătorului 

Atanas Trică, toate detaliile despre transferul în Cipru: „U Cluj a păstrat 25 la sută”

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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