Atanas Trică, transfer spectaculos la Dinamo?! Oficialii celor de la U Cluj confirmă negocierile: “Există un interes”

ADVERTISEMENT

U Cluj este echipa care a pierdut în decurs de câteva zile pe finalul acestui sezon și Cupa, dar și campionatul în fața Universității Craiova. Ardelenii vor trece în această vară prin schimbări importante de lot. Președintele Radu Constantea a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre un posibil transfer al lui Atanas Trică (21 de ani) la Dinamo.

Ce a spus conducerea lui U Cluj despre un posibil transfer al lui Atanas Trică la Dinamo

U Cluj va evolua în preliminariile Europa League, iar pentru a face față noului sezon, care începe destul de aglomerat, va avea nevoie de un lot bine pus la punct. Radu Constantea a spus că Dinamo a prezentat interes pentru , doar că formația din „Ștefan cel Mare” nu a înaintat până la discuții oficiale.

ADVERTISEMENT

„El Sawy se întoarce la Rapid. Am auzit de anumite discuții legate de Atanas Trică la Dinamo, dar nu a venit nicio ofertă la ora actuală. Este jucătorul nostru under, suntem mulțumiți de el, așa că la ora actuală nu cred că se pune problema. Există un interes, a fost chiar și pe final de mercato în iarnă, dar nu s-au inițiat discuții concrete despre acest transfer”, a spus inițial Radu Constantea.

Ce poziții vrea U Cluj să întărească în mercato de vară

După ce antrenorul , Radu Constantea a transmis exact ce poziții urmează să fie consolidate la echipa ardeleană. „Vom încerca să îmbunătățim lotul. Sunt mai multe posturi pe care le vizăm, inclusiv atacant, mijlocaș central, winger, fundaș central.

ADVERTISEMENT

Sunt vreo 4-5 poziții pe care vom încerca să le întărim. Vom avea un început de sezon dificil, cu vreo 8 meciuri într-o lună. Va trebui să completăm lotul și să fim bine pregătiți. Vom încerca să găsim soluțiile cele mai bune”, a mai spus președintele lui U Cluj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

300.000 de euro este cota lui Atanas Trică

5 contribuții în 31 de meciuri și-a trecut în cont atacantul în primul său sezon la U Cluj