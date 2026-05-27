Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Atanas Trică, transfer spectaculos la Dinamo?! Oficialii celor de la U Cluj confirmă negocierile: “Există un interes”

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca Atanas Trică să meargă în această vară la Dinamo. Ce posturi vor ardelenii să întărească, de fapt.
Mihai Dragomir
27.05.2026 | 16:30
Atanas Trica transfer spectaculos la Dinamo Oficialii celor de la U Cluj confirma negocierile Exista un interes
EXCLUSIV FANATIK
Atanas Trică la Dinamo? Șefii lui U Cluj au spus totul. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

U Cluj este echipa care a pierdut în decurs de câteva zile pe finalul acestui sezon și Cupa, dar și campionatul în fața Universității Craiova. Ardelenii vor trece în această vară prin schimbări importante de lot. Președintele Radu Constantea a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre un posibil transfer al lui Atanas Trică (21 de ani) la Dinamo.

Ce a spus conducerea lui U Cluj despre un posibil transfer al lui Atanas Trică la Dinamo

U Cluj va evolua în preliminariile Europa League, iar pentru a face față noului sezon, care începe destul de aglomerat, va avea nevoie de un lot bine pus la punct. Radu Constantea a spus că Dinamo a prezentat interes pentru Atanas Trică, fotbalistul intrat în război cu fanii olteni, doar că formația din „Ștefan cel Mare” nu a înaintat până la discuții oficiale.

ADVERTISEMENT

„El Sawy se întoarce la Rapid. Am auzit de anumite discuții legate de Atanas Trică la Dinamo, dar nu a venit nicio ofertă la ora actuală. Este jucătorul nostru under, suntem mulțumiți de el, așa că la ora actuală nu cred că se pune problema. Există un interes, a fost chiar și pe final de mercato în iarnă, dar nu s-au inițiat discuții concrete despre acest transfer”, a spus inițial Radu Constantea.

Ce poziții vrea U Cluj să întărească în mercato de vară

După ce antrenorul Cristiano Bergodi a anunțat că jucătorii săi vor avea trei săptămâni de vacanță și a cerut conducătorilor clubului să întărească lotul, Radu Constantea a transmis exact ce poziții urmează să fie consolidate la echipa ardeleană. „Vom încerca să îmbunătățim lotul. Sunt mai multe posturi pe care le vizăm, inclusiv atacant, mijlocaș central, winger, fundaș central.

ADVERTISEMENT
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
Digi24.ro
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon

Sunt vreo 4-5 poziții pe care vom încerca să le întărim. Vom avea un început de sezon dificil, cu vreo 8 meciuri într-o lună. Va trebui să completăm lotul și să fim bine pregătiți. Vom încerca să găsim soluțiile cele mai bune”, a mai spus președintele lui U Cluj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
  • 300.000 de euro este cota lui Atanas Trică
  • 5 contribuții în 31 de meciuri și-a trecut în cont atacantul în primul său sezon la U Cluj

Oficialii lui U Cluj au vorbit despre transferuri

Dinamo – Craiova, derby-uri la transferuri. Nicolescu a dezvăluit cum l-a ratat pe...
Fanatik
Dinamo – Craiova, derby-uri la transferuri. Nicolescu a dezvăluit cum l-a ratat pe David Matei, cum l-a convins pe Duțu
Cum au aflat şefii lui U Cluj de oferta secretă a Craiovei pentru...
Fanatik
Cum au aflat şefii lui U Cluj de oferta secretă a Craiovei pentru Gertmonas: „Nu a fost fair-play! Domnul Rotaru se alintă prea mult” Portarul lituanian, răspuns tranşant pentru olteni
Jucătorii FCSB, îngrijorați de barajul cu Dinamo! Dezvăluiri din vestiar: “Există o teamă!...
Fanatik
Jucătorii FCSB, îngrijorați de barajul cu Dinamo! Dezvăluiri din vestiar: “Există o teamă! Echipa n-a arătat ok cu Botoșani”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
'Marius Șumudică sună oamenii din cluburi, e ceva de speriat. Am asistat eu...
iamsport.ro
'Marius Șumudică sună oamenii din cluburi, e ceva de speriat. Am asistat eu când suna un conducător'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!