Atanas Trică, promisiune pentru fani după un an la Universitatea Craiova: „Voi muri de gât cu orice adversar!”

Lorena Balaci a fost prima care și-a adus aminte că Atanas Trică împlinește un an de când a semnat cu Universitatea Craiova, iar jucătorul a oferit un interviu special pentru site-ul clubului.

Nepotul lui Ilie Balaci la Universitatea Craiova și visează ca în viitorul apropiat să devină un jucător de bază al echipei și să își îndeplinească visul cel mare: un titlu de campion.

Atanas Trică, interviu la un an de zile după ce a semnat cu Universitatea Craiova: „Cel mai frumos club din România”

Atanas Trică este mândru să calce pe urmele tatălui său, Eugen, și ale lui Ilie Balaci, și consideră că în Bănie a fost cea mai frumoasă perioadă din viața lui: „Pentru mine a fost o perioadă frumoasă, cu momente bune, dar și cu momente mai puțin bune. Dincolo de toate aceste lucruri, eu sunt foarte fericit și mândru că am semnat cu cel mai frumos club din România”.

Atacantul care îl are ca idol pe Koljic a explicat cum a ajuns să fie transferat de Universitatea Craiova: „Știu că oferta a venit după un meci pe care l-am disputat cu Daco-Getica împotriva echipei Progresul Spartac. Am reușit să câștigam cu 5-2, iar eu am înscris un hattrick. După meci, la câteva zile, am auzit că există interes pentru mine. Am rămas mut când am auzit această veste!”.

Fiul lui Eugen Trică și nepotul lui Ilie Balaci le promite suporterilor că se va bate pentru fiecare minge: „După cum spuneam, sunt mândru că îmbrac acest tricou prețios. Pentru tot ce înseamnă suflarea alb-albastră, voi muri de gât cu orice adversar care ne va ieși în cale”.

Atanas Trică, despre debutul la Universitatea Craiova: „ A fost un moment unic”

Atanas Trică a visat întotdeauna să îmbrace tricoul Universității Craiova și are țeluri mari în tricoul „leilor”: „Sincer, pentru acest lucru m-am apucat de fotbal. Era normal să-mi pun în cap încă de la început să joc la cel mai mare club din România.

Pot spune că fost un moment unic atunci când am debutat, însă nu trebuie să mă mulțumesc cu atât. Trebuie să trag tare să prind cât mai multe minute în echipa mare a Științei.

Transferul în Bănie i-a schimbat definitiv viața iar această mutare nu a fost deloc ușoară la început și a venit cu multe sacrificii: „Cu siguranță că mi s-a schimbat viața. A trebuit să mă despart de familie, de prieteni. Acest lucru a fost dificil la început, dar pe parcurs m-am obișnuit”.

Atanas Trică: „Visul meu este să câștig titlul cu Știința”

Atanas Trică visează la momentul în care Universitatea Craiova va fi din nou campioana României și va face toată Oltenia fericită:

„La Universitatea Craiova suntem o întreagă familie. De la fiecare am de învățat câte ceva, însă de fiecare dată când am șansa să mă antrenez cu Elvir Koljic încerc să iau cât mai multe din jocul lui.

Visul meu este să câștig titlul cu Știința pentru acești suporteri minunați! Știu foarte bine cât de mult ar însemna acest lucru pentru întreaga suflare alb-albastră”, a declarat Atanas Trică pentru site-ul clubului.