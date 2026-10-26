Sport

Atât a „alergat” Steven Nsimba la Sepsi – Craiova 0-5! La final a fost asaltat de fani. Video

Cristi Coste, Cristian Măciucă
27.10.2026 | 00:18
Atat a alergat Steven Nsimba la Sepsi Craiova 05 La final a fost asaltat de fani Video
EXCLUSIV FANATIK
Video. Atât a „alergat” Steven Nsimba la Sepsi - Craiova 0-5! La final a fost asaltat de fani. FOTO: sportpictures.eu
U Craiova a dat de pământ cu Sepsi, la Sf. Gheorghe, scor 5-0, dar nu toți fotbaliștii campioanei au avut motive de bucurie. Steven Nsimba a rămas din nou pe banca de rezerve, iar singurele minute în care a alergat au venit după fluierul final
ADVERTISEMENT

U Craiova a spulberat-o pe Sepsi, scor 5-0, la Sf. Gheorghe, în ultimul meci al etapei a 13-a din SuperLiga. Steven Nsimba (30 de ani) a avut însă motive să fie din nou supărat. Rămas pe banca de rezerve, francezul a alergat pe gazon doar după ultimul fluier al lui Horia Mladinovici.

Steven Nsimba, pus să alerge după Sepsi – U Craiova 0-5

Campioana en-titre a terminat în forță runda cu numărul 13. Universitatea Craiova a dat de pământ cu Sepsi, pe care a învins-o cu scorul de 5-0 la Sf. Gheorghe. Oltenii s-au impus prin golul marcat de Oleksandr Romanciuk și „dublele” semnate de Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor.

ADVERTISEMENT

În timp ce colegii săi au făcut spectacol pe teren, Steven Nsimba a privit întreaga partidă de pe banca de rezerve. Atacantul francez nu a fost introdus de Coelho nici măcar în repriza a doua, deși diferența de pe tabelă i-a permis antrenorului portughez să efectueze mai multe schimbări. În plus, din minutul 79, U Craiova a jucat în superioritate numerică, după ce Karamoko a văzut direct cartonașul roșu.

Imediat după fluierul final al „centralului” Horia Mladinovic, FANATIK l-a surprins pe Steven Nsimba cum a revenit pe gazon alături de ceilalți jucători neutilizați ai alb-albaștrilor, pentru o sesiune de pregătire. Francezul a alergat și a efectuat exerciții fizice, după ce nu a bifat niciun minut în confruntarea cu Sepsi.

ADVERTISEMENT
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Digi24.ro
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea

Nsimba, asaltat de fani la Sf. Gheorghe

Totuși, Steven Nsimba rămâne un fotbalist important în campionatul României. După ce a terminat exercițiile și s-a întors la vestiar, atacantul din Hexagon a avut marte de un moment special. Nsimba a fost asaltat de suporteri, semn că fotbalistul continuă să se bucure de popularitate în rândul fanilor olteni, în ciuda situației dificile în care se află la echipa lui Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT
E oficial: s-a încheiat
Digisport.ro
E oficial: s-a încheiat "telenovela" Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei!

De când nu a mai fost Nsimba titular

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că între Steven Nsimba și Filipe Coelho s-a produs o ruptură. Vârful francez a evoluat ultima dată pe 11 octombrie, în victoria Universității Craiova cu Csikszereda, scor 1-0, când a fost introdus în minutul 71. De atunci, atacantul de 30 de ani a rămas pe banca de rezerve la partidele cu Getafe (1-1), Farul (2-0), Inter Club d’Escaldes (3-1) și Sepsi (5-0).

ADVERTISEMENT

Nsimba nu a mai fost titular într-un meci oficial de pe 3 septembrie, când a început din primul minut confruntarea cu FC Bacău, din Cupa României. În SuperLiga, ultima titularizare datează tocmai din 23 august, de la victoria cu FC Voluntari, scor 3-1.

Concurența din atacul oltenilor este una extrem de puternică. Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor au înscris câte două goluri în poarta lui Sepsi, complicând și mai mult misiunea lui Nsimba de a reveni în primul „11” al Craiovei. Elisor e golgheterul SuperLigii, cu 9 reușite, în timp ce palestinianul a ajuns la cota 6.

ADVERTISEMENT

Rezervele Craiovei, după meciul cu Sepsi

Coincidență uluitoare după 12 ani! Barcelona a pierdut cu PSG și Real Madrid,...
Fanatik
Coincidență uluitoare după 12 ani! Barcelona a pierdut cu PSG și Real Madrid, exact ca în sezonul în care a câștigat Champions League
Filipe Coelho, dialog genial cu fanii lui Sepsi: „Ce faci, bine? No school...
Fanatik
Filipe Coelho, dialog genial cu fanii lui Sepsi: „Ce faci, bine? No school tomorow?”. Video exclusiv
Nebunie în Galatasaray – Fenerbahce! Gol din „foarfecă” și bătaie generală după finalul...
Fanatik
Nebunie în Galatasaray – Fenerbahce! Gol din „foarfecă” și bătaie generală după finalul meciului. Video
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Și-a pierdut cumpătul în direct: 'Viorel Păunescu a luat 200 de milioane de...
iamsport.ro
Și-a pierdut cumpătul în direct: 'Viorel Păunescu a luat 200 de milioane de la Bancorex, suntem nebuni la cap?! A furat din buzunarele tuturor, hai să respectăm adevărul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!