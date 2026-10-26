Atât a „alergat” Steven Nsimba la Sepsi – Craiova 0-5! La final a fost asaltat de fani. Video

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U Craiova a spulberat-o pe Sepsi, scor 5-0, la Sf. Gheorghe, în ultimul meci al etapei a 13-a din SuperLiga. Steven Nsimba (30 de ani) a avut însă motive să fie din nou supărat. Rămas pe banca de rezerve, francezul a alergat pe gazon doar după ultimul fluier al lui Horia Mladinovici.

Steven Nsimba, pus să alerge după Sepsi – U Craiova 0-5

. Universitatea Craiova a dat de pământ cu Sepsi, pe care a învins-o cu scorul de 5-0 la Sf. Gheorghe. Oltenii s-au impus prin golul marcat de Oleksandr Romanciuk și „dublele” semnate de Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor.

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În timp ce colegii săi au făcut spectacol pe teren, Steven Nsimba a privit întreaga partidă de pe banca de rezerve. Atacantul francez nu a fost introdus de Coelho nici măcar în repriza a doua, deși diferența de pe tabelă i-a permis antrenorului portughez să efectueze mai multe schimbări. În plus, din minutul 79, U Craiova a jucat în superioritate numerică, după ce Karamoko a văzut direct cartonașul roșu.

, FANATIK l-a surprins pe Steven Nsimba cum a revenit pe gazon alături de ceilalți jucători neutilizați ai alb-albaștrilor, pentru o sesiune de pregătire. Francezul a alergat și a efectuat exerciții fizice, după ce nu a bifat niciun minut în confruntarea cu Sepsi.

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Nsimba, asaltat de fani la Sf. Gheorghe

Totuși, Steven Nsimba rămâne un fotbalist important în campionatul României. După ce a terminat exercițiile și s-a întors la vestiar, atacantul din Hexagon a avut marte de un moment special. Nsimba a fost asaltat de suporteri, semn că fotbalistul continuă să se bucure de popularitate în rândul fanilor olteni, în ciuda situației dificile în care se află la echipa lui Filipe Coelho.

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De când nu a mai fost Nsimba titular

s-a produs o ruptură. Vârful francez a evoluat ultima dată pe 11 octombrie, în victoria Universității Craiova cu Csikszereda, scor 1-0, când a fost introdus în minutul 71. De atunci, atacantul de 30 de ani a rămas pe banca de rezerve la partidele cu Getafe (1-1), Farul (2-0), Inter Club d’Escaldes (3-1) și Sepsi (5-0).

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Nsimba nu a mai fost titular într-un meci oficial de pe 3 septembrie, când a început din primul minut confruntarea cu FC Bacău, din Cupa României. În SuperLiga, ultima titularizare datează tocmai din 23 august, de la victoria cu FC Voluntari, scor 3-1.

Concurența din atacul oltenilor este una extrem de puternică. Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor au înscris câte două goluri în poarta lui Sepsi, complicând și mai mult misiunea lui Nsimba de a reveni în primul „11” al Craiovei. Elisor e golgheterul SuperLigii, cu 9 reușite, în timp ce palestinianul a ajuns la cota 6.

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