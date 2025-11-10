Sport

„Atât de inconștient să fii?”. Cum a plecat Siyabonga Ngezana din cantonamentul FCSB. Filmul complet al actului de indisciplină: „S-a întors la micul dejun”

Mihai Stoica a clarificat situația lui Siyabonga Ngezana, care va fi amendat de conducerea FCSB-ului pentru faptul că a părăsit cantonamentul echipei.
Bogdan Mariș
10.11.2025 | 23:30
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica a dezvăluit cum a plecat Siyabonga Ngezana din cantonamentul FCSB-ului. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures
Siyabonga Ngezana a plecat din cantonamentul celor de la FCSB după victoria obținută pe 1 noiembrie pe terenul Universității Cluj, 2-0. Mihai Stoica a vorbit despre această situație și a confirmat faptul că fotbalistul din Africa de Sud va fi sancționat de conducerea campioanei.

Cum a plecat Siyabonga Ngezana din cantonament. Ce a declarat Mihai Stoica

Mihai Stoica a dezvăluit că Siyabonga Ngezana a plecat din hotel după victoria obținută de FCSB la Cluj și a revenit la o oră „matinală”. „Ngezana după meciul cu U Cluj a ieșit din hotel. Gigi m-a întrebat pe cine poate să știe în Cluj? I-am zis că doar pe Djokovic. Habar nu am dacă s-a întâlnit cu Djokovic. La ce oră s-a întors? La o oră matinală. Ngezana a venit la micul dejun. Da, asta e varianta.

Nu au existat jucători să nu facă d-astea. Atât de inconștient să fii? Trebuie să vii mai devreme, să nu știe nimeni că ai plecat. Clar că va plăti amenda. El nu mai e jucătorul din primele două sezoane”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB la Prima Sport. Acesta a anunțat și faptul că jucătorii de la FCSB vor fi pedepsiți drastic de acum încolo.

Mihai Stoica, dezvăluiri incredibile: „Nu putea sta în picioare”

Oficialul campioanei a spus că s-a confruntat și în trecut cu astfel de situații neplăcute. „Am avut multe cazuri d-astea la viața mea. Am avut jucători care erau într-o mare stare de veselie și m-am făcut că nu văd. Aveam patru jucători titulari la Oțelul Galați. Unul mai striga și după mine.

Am avut un jucător care a venit la antrenament și nu putea sta în picioare. Un jucător la care nu se aștepta nimeni. Pițurcă i-a zis să nu vină la antrenament. I-a zis să facă bazin, saună și a trecut cu vederea. Sunt tineri, mai scapă”, a afirmat Mihai Stoica pentru sursa menționată.

Siyabonga Ngezana, jucător important pentru FCSB

Siyabonga Ngezana a fost un jucător de bază pentru FCSB în ultimele două sezoane, însă fundașul din Africa de Sud a avut un rol extrem de important în actuala stagiune, deoarece echipa a avut mari probleme cu accidentările în rândul fundașilor centrali. În total, acesta a strâns 25 de partide în toate competițiile, oferind și o pasă decisivă, în remiza cu Rapid (2-2).

  • 3.5 milioane de euro este cota actuală a lui Siyabonga Ngezana, conform transfermarkt
  • 28 de ani are fundașul din Africa de Sud
