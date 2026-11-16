„Atât de iubit e Hagi de români!” Marius Mitran, discurs manifest despre legătura selecționerului cu fanii României 

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În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran a remarcat, pe lângă importanța uriașă a victoriei României cu Polonia, de pe Arena Națională, și legătura selecționerului Gică Hagi cu fanii României. Reputatul jurnalist are un discurs manifest în acest sens afirmând, încă din start, că publicul a venit în număr atât de mare și a fost atât de aproape de „tricolori” în primul rând din iubire pentru „Rege”, pentru cel mai mare fotbalist pe care l-a dat România, în prezent selecționer.

Marius Mitran descrie, într-un discurs manifest, legătura selecționerului Gică Hagi cu fanii României

În fața a aproape 46.000 de spectatori, România a trecut de Polonia, scor 2-1, în etapa a 5-a din Liga B a Nations League. Prima victorie a lui Gică Hagi (61 de ani) într-un meci oficial pe banca naționalei, din al doilea său mandat, a venit grație golurilor marcate de Alexandru Cicăldău (68) și Dennis Man (72). Reușita polonezilor a fost semnată de Marcel Regula (82). România bifează primele puncte în Grupa 4 din Liga B și merge în Bosnia, marți, pentru a învinge și a încerca să evite in-extremis ultima poziție. Totul depinde și de jocul rezultatelor.

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au reprezentat un veritabil coșmar. Acest lucru a fost cauzat de începutul dezastruos în Liga Națiunilor, unde România a pierdut 4 din 4 meciuri. În niciun moment însă, fanii nu l-au abandonat pe „Rege”. Drept dovadă, 45.827 spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la partida de sâmbătă seara.

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran a avut un discurs emoționant în care a spus cât de impresionant a fost de publicul român: „Mi-a plăcut foarte mult reacția publicului! I-am spus și lui Adi (n.r. Adi Ilie) înainte de emisiune: publicul a fost mai mult pentru Hagi, pentru el, mai sensibil la el, la trăirile lui, la bucuria lui. Atât de iubit e Hagi de români”.

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Cât de importantă este victoria cu Polonia pentru Gică Hagi

Analistul FANATIK a subliniat că avea nevoie ca de aer. „Este un rezultat de care Hagi avea nevoie el personal, ca selecționer”. Referindu-se la meci, Marius Mitran remarcă faptul că unii jucători au părut din „altă lume”, dând exemplul lui Bîrligea, omul care a dat viața practic atacului României cu Polonia. „Mi s-a părut că Bîrligea, într-adevăr, a intrat de parcă n-ar fi fost în datele unui jucător român. Mi s-a părut un jucător de un nivel extraordinar. În afară de pasele de gol care sunt minunate, vorbesc și de felul în care i-a tăvălit pe polonezi acolo. Chiar și faptul că-l lasă pe ăla, să mă ierte Dumnezeu, lat acolo (n.r. pe Matty Cash). Sigur, nu vrea să-l lovească, Doamne ferește! Asta arată bărbăție!”.

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În discursul său, Mitran mai punctează faptul că succesul cu Polonia îi va da lui Gică Hagi timp să își pună în aplicare planurile. ”Cred că poate fi și cred că va fi rezultatul (n.r. acest 2-1 cu Polonia) care să-i dea lui Hagi timp să creeze ce are el în cap, încrederea respectivă. Va fi o altă națională”. Analistul FANATIK a avut câteva referiri și la omul care a fost schimbat de Bîrligea, Florinel Coman: „Vreau să spun și despre Florinel Coman. A câștigat peste 80% din dueluri. Alea, așa cum au fost, tăvălit, lovit”.