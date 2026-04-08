Atât de mare a fost Mircea Lucescu! Cum va fi omagiat antrenorul român în Turcia: ce va face Galatasaray

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Legendarul antrenor român a câștigat titlul de campion în Turcia, atât cu Galatasaray, cât și cu Beșiktaș. De asemenea, a adus și Supercupa Europei la gruparea Cim Bom. În plus, a fost de-a lungul carierei sale, destul de recent, și selecționer al naționalei acestei țări.

Minute de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu la toate meciurile din Turcia

Mai mult, ultimul meci din cariera lui „Il Luce” a fost chiar la Istanbul. Pe 26 martie, pe stadionul lui Beșiktaș, s-a disputat semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, iar turcii au câștigat cu scorul de 1-0. După doar câteva zile, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia al echipei naționale, în timp ce pregătea partida amicală de la Bratislava cu Slovacia.

Astfel, a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din București, iar în locul său pe bancă la acel joc a stat secundul Ionel Gane. Chiar în ziua în care urma să fie externat, fostul mare fotbalist a suferit un infarct, motiv pentru care a ajuns la Anestezie și Terapie Intensivă în comă indusă. În cele din urmă, în seara zilei de marți, 7 aprilie, medicii au fost nevoiți să anunțe decesul lui Mircea Lucescu.

Această veste a îndoliat întreaga societate din România, dar și fotbalul mondial. La scurt timp, Federația Română de Fotbal a decis ca toate meciurile care se vor juca la finalul acestei săptămâni în ligile profesioniste să nu înceapă decât după un minut de reculegere în memoria fostului selecționer. De asemenea, în cursul zilei de miercuri , referitor la partidele din Champions League, Europa League și Conference League de miercuri și joi.

Ce va face Galatasaray la meciul cu Goztepe

Același lucru l-au făcut și turcii, prin Federația de Fotbal de la Istanbul. Astfel, de pe 8 până pe 13 aprilie, vor fi ținute astfel de minute de reculegere pe toate stadioanele din țară, la toate meciurile disputate în diviziile profesioniste: „În memoria lui Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial, fost antrenor al echipei naţionale A, precum şi al cluburilor Galatasaray şi Beşiktaş, se va ţine un minut de reculegere înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie. De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”.

Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu’nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.… — TFF (@TFF_Org)

Galatasaray va juca miercuri seară în deplasare la Goztepe în etapa cu numărul 27 din Superliga Turciei în echipament negru. De asemenea, jucătorii echipei din Istanbul vor purta și banderole negre pe brațe, în semn de omagiu pentru Mircea Lucescu. , iar cei care doresc să își ia rămas bun de la el vor putea să facă acest lucru până joi seară. Vineri se va desfășura ceremonia de înmormântare a lui „Il Luce”.

Göztepe maçına siyah formamızla çıkacağız. 💪 | — Galatasaray SK (@GalatasaraySK)