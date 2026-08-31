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Profeția lui Mitică Dragomir pe care toţi românii se roagă să nu se împlinească! „Atât va ajunge o chirie la 2 camere”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a vorbit despre evoluția pieței imobiliare și a făcut o nouă estimare privind prețurile chiriilor, într-o perioadă marcată de costuri tot mai mari.
Daniel Spătaru
31.08.2026 | 06:30
Profetia lui Mitica Dragomir pe care toti romanii se roaga sa nu se implineasca Atat va ajunge o chirie la 2 camere Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre explozia preţului la chirii Foto: colaj Fanatik
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Piaţa imobiliară se află sub presiunea ultimelor reglementări decise de guvern în acest sector, inclusiv creşterea TVA de la 9% la 21% pentru tranzacţii. Dumitru Dragomir, cunoscut și ca „Oracolul de la Bălcești”, a lansat o profeție șocantă despre piața imobiliară din România. Fostul președinte al LPF avertizează că prețurile chiriilor au luat-o razna și estimează că un apartament cu două camere va ajunge în curând la peste 1.200 de euro pe lună. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, unde a criticat și noile reglementări guvernamentale.

Mitică Dragomir: „Chiriile au luat-o razna”

Dumitru Dragomir a remarcat o creştere galopantă a chiriilor în ultima vreme. „S-au scumpit într-un hal de nedescris. Chiriile au luat-o razna şi nu cred că este bine”, este părerea fostului şef al LPF.

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Acesta a făcut şi o profeţie sumbră legată de evoluţia preţului chiriilor. „Ştii cât va ajunge o chirie? Un apartament cu două camere va ajunge la peste 1.200 de euro, ai să vezi într-un an! Chiriile sar puternic”, este predicţia făcută în direct de „Oracolul de la Bălceşti”, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Ce-au făcut ăştia acum, cu noul cod al imobiliarelor, te face din om neom”, s-a plâns Mitică Dragomir. Acesta a oferit şi câteva exemple de probleme pe care le întâmpină dezvoltatorii imobiliari şi ce piedici le pune statul.

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Cât a ajuns să coste metrul pătrat construit

„Băi nene, daţi bani oamenilor să construiască! Daţi credite, daţi linie de credit, cum se face în alte ţări! Şi daţi cu 2-3% maxim. Dacă iei acum în valută îşi dă cu 6 şi te duce la 10% cu totul. Iar dacă iei în lei româneşti te duce la 15%. Pe faţa pământului nu există ţară care să aibă o asemenea linie de credit”, a mai spus fostul politician şi om de fotbal.

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Mitică Dragomir a mai dezvăluit şi cum a evoluat preţul pe metrul pătrat construit din 2010 până acum. Practic, în momentul de faţă preţurile sunt mai mari de peste zece ori.

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„Acum 15 ani eu am construit cu 100 de dolari/metrul pătrat. Acum preţul este între 1.200 şi 1.500, dacă faci ca lumea. Dacă faci ca să-ţi baţi joc faci cu 700-750”, a mai explicat Dumitru Dragomir.

Profeția lui Mitică Dragomir pe care toţi românii se roagă să nu se împlinească! "Atât va ajunge o chirie la 2 camere". Exclusiv

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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