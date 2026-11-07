Sport

Galerie foto. Atentat armat în Cracovia, orașul în care trăiesc Florentin Petre și Zeljko Kopic! S-a ajuns deja la 5 morți și peste 12 răniți. Video șocant

Gabriel-Alexandru Ioniță
07.11.2026 | 17:59
Galerie foto Atentat armat in Cracovia orasul in care traiesc Florentin Petre si Zeljko Kopic Sa ajuns deja la 5 morti si peste 12 raniti Video socant
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Imagine de la atacul armat din Cracovia. Foto: Profimedia Imagine de la atacul armat din Cracovia. Foto: Profimedia Imagine de la atacul armat din Cracovia. Foto: Profimedia
Atentat armat în Cracovia, orașul în care trăiesc Florentin Petre și Zeljko Kopic. Foto: Profimedia
Atac armat produs sâmbătă în Cracovia, orașul în care antrenează în prezent Zeljko Kopic, dar și secundul său, Florentin Petre! Bilanțul inițial: 2 morți și 10 răniți
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Un atac armat s-a produs în cursul zilei de sâmbătă în Polonia, la Cracovia, orașul în care trăiesc în prezent Zeljko Kopic și Florentin Petre, ei fiind antrenori la Wieczysta, a treia echipă a orașului, după Wisla și KS Cracovia. Potrivit informațiilor oficiale furnizate de către autoritățile poloneze, până în acest moment s-ar fi înregistrat 2 morți și 10 răniți.

UPDATE: S-a ajuns deja la 5 morți și peste 12 răniți. Anunțurile făcute de președinte și premier

Presa din Polonia informează că în urma atacului armat din Cracovia s-a ajuns deja la 5 morți și peste 12 răniți. Cel puțin 2 dintre răniți sunt ofițeri de poliție. În acest context tragic, bineînțeles că au fost făcute anunțuri de maximă importanță de către premierul țării, Donald Tusk, și președintele Karol Nawrocki.

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„Sunt ținut la curent de către ministrul de Interne cu privire la situația din Cracovia după tragicul atac armat. Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atacului”, a transmis Tusk, în vreme ce Nawrocki a punctat: „Primesc cu mare îngrijorare relatări despre evenimentele tragice din centrul Cracoviei. Gândurile mele sunt alături de victime, părțile rănite și familiile acestora. Rămân în contact cu serviciile relevante și aștept o explicație completă a circumstanțelor acestor evenimente dramatice. Șeful Biroului Național de Securitate este în drum spre Cracovia”. 

Atac armat în Cracovia, orașul în care antrenează Zeljko Kopic și Florentin Petre

Doar că, din păcate, este posibil ca în scurt timp această statistică să fie chiar și mai cruntă. Conform jurnaliștilor din Polonia, a fost vorba despre focuri de armă trasă în mod aleatoriu în linii mari înspre cetățenii aflați în zona respectivă. Mai exact, scena cutremurătoare s-a produs în Piața Principală din Cracovia. La fața locului bineînțeles că s-au deplasat de urgență mai multe ambulanțe. În plus, chiar și un elicopter medical a aterizat în piață pentru a-i duce cât mai rapid pe răniți la spital.

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Potrivit poliției poloneze, făptașul a fost arestat, după ce a fost nevoie ca mai întâi să fie împușcat, dar pânăm în prezent nu se cunoaște identitatea lui, fiind deci posibil să fie vorba în cele din urmă despre un atentat terorist. Despre el s-a stabilit că purta haine militare în momentele în care a provocat atacul. „O operațiune a poliției este în desfășurare în Piața Principală din Cracovia. În jurul orei 15:00, un bărbat care conducea o mașină în piață a început să tragă focuri de armă în persoane la întâmplare.

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Autorul a fost arestat. Oameni au fost răniți, inclusiv ofițeri de poliție”, a informat poliția din Cracovia. Din fericire, Kopic și Petre nu se aflau în oraș sâmbătă, întrucât în această zi echipa lor are meci în deplasare cu Gornik Zabrze în cadrul etapei cu numărul 14 din Ekstraklasa, cu începere de la ora României 18:30.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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