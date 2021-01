Atentat sinucigaș în Bagdad. Explozia unei bombe a ucis 28 de persoane și a rănit alte 73. Video

Scene desprinse din filmele de groază petrecute joi pe străzile din Bagdad. Un atentat sinucigaș cu bombă a lăsat în urma sa 28 de morți și peste 70 de răniți.

Din primele informații, doi cetățeni s-au detonat în centrul Capitalei din Irak, chiar în momentul în care se aflau într-o piață extrem de aglomerată din oraș.

Până la această oră, nicio grupare teroristă nu a revendicat atacul, dar suspiciunea cade asupra grupului jihadist Stat Islamic (ISIS).

Cel puțin 28 de persoane au fost ucise și alte 73 rănite într-un atentat sinucigaș care a avut loc joi într-o zonă comercială aglomerată din capitala Irakului, Bagdad, spun oficialii locali, conform BBC.

Purtătorul de cuvânt al armatei irakiene, Yehia Rasool, a declarat că atacul de joi dimineață a fost ”efectuat de doi sinucigași care s-au detonat atunci când au fost urmăriți de forțele de securitate” prin zona Bab Sharqi.

Într-o declarație a ministerului de interne se spune că primul bombardier s-a pus pe jos în piață, pretinzând că se simte rău. Când oamenii s-au adunat în jurul lui, a detonat o centură explozivă pe care o purta.

“Un atacator a ajuns în piață, a căzut la pământ și a început să se plângă că îl doare stomacul, apoi și-a apăsat detonatorul din mână. A explodat imediat. Oamenii au fost pus și simplu sfârtecați”, a declarat oficialul irakian.

Apoi, a doua bombă a fost detonată la scurt timp după prima, când cei prezenți au încercat să le acorde primul ajutor victimelor. Potrivit sursei citate, toate spitalele din Bagdad au fost mobilizate pentru a prelua răniții în urma atentatului.

