Atentat terorist la Tel Aviv. Sunt doi morți și opt răniți. Atacul a avut loc pe strada Dizengoff, o zonă cu multe restaurante și baruri

Două persoane au fost ucise și alte opt au fost rănite într-un atentat terorist care a avut loc în urmă cu puțin timp pe strada Dizengoff din Tel Aviv. Polițiștii îl caută acum pe bărbatul care a deschis focul.

Acesta este ultimul atentat terorist dintr-o seria mai lungă a atacurilor care în ultimele zile au dus la moartea a 11 israelieni, potrivit .

Publicația scrie că atacul a avut loc în mai multe locuri de pe strada Dizengoff, o zonă aglomerată, cu foarte multe restaurante și baruri din centrul celui mai mare oraș din Israel.

Atacatorul este căutat în acest moment de poliția și armata (IDF) din Israel, care răăscolesc toată zona. Poliția le-a cerut locuitorilor și celor prezenți în localuri să nu iasă pe stradă până când bărbatul care a deschis focul nu este prins.

Cel puțin patru persoane dintre răniți sunt în stare critică, potrivit medicilor de la Sourasky Medical Center.

, ministrul apărării Benny Gantz, șeful de stat major al IDF, Aviv Kohavi și generalul Oded Basyuk de la Direcția de Operațiuni au format o celulă de criză la sediul Kirya Military din Tel Aviv și primesc constant informații despre atac și operațiunile de căutare a atacatorului.

Koby Brinn, barman la un local din zonă, a declarat că a văzut haos în afara barului. „Era nebun. Eram la barul care dădea afară și, deodată, a apărut un val masiv de oameni care alergau pe stradă”, a spus barmanul

Atacul de joi seara este ultimul dintr-o serie de atentate cu victime produse în ultima lună la Beersheba, Hadera și Bnei Brak. Până acum, 11 israelieni și-au pierdut viața în urma acestor atacuri.

Forțele de securitate din Israel au fost puse în alertă maximă ca răspuns la aceste atentate teroriste și a atacurilor asupra armatei din Cisiordania.

Circa 1.000 de soldați din trupele speciale au fost trimiși să ajute poliția din principalele orașe ale Israelului și la granițe. De asemenea, IDF și-a sporit trupele cu 14 batalioane, dintre care 12 în Cisiordania și 2 în Fâșia Gaza.

Ultimul atac terorist pe strada Dizengoff a avut loc în 2016, când doi oameni au fost uciși și alți câțiva au fost răniți, tot în zona cu multe localuri.

Dimiter Tzantchev, ambasadorul Uniunii Europene în Israel, a scris pe Twitter că este „foarte îngrijorat” de știrile privitoare la atacul terorist, iar ambasadorul SUA, Tom Nides a trimis condoleanțe familiilor victimelor și a spus că se roagă pentru pace.

Deeply worried about reports about another terror attack against Israeli civilians, this time in the heart of Tel Aviv. Appalling. Our thoughts and prayers are with the victims and their families. The EU stands with Israel 🇮🇱

