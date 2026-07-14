Sport

Atenție, Dinamo! Clubul de tradiție din Superliga a plătit 165.000 de euro și a scăpat de interdicția de a face transferuri

După ce a plătit o sumă consistentă și a deblocat transferurile, cvadrupla campioană a României se poate baza în meciul contra „câinilor” și pe jucătorii aduși în această vară
Ovidiu Minea
14.07.2026 | 18:02
Atentie Dinamo Clubul de traditie din Superliga a platit 165000 de euro si a scapat de interdictia de a face transferuri
EXCLUSIV FANATIK
Atenția, Dinamo! Clubul de tradiție din Superliga a plătit 165.000 de euro și a scăpat de interdicția de a face transferuri. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Petrolul Ploiești a reușit să dea o lovitură importantă înaintea meciului cu Dinamo București, de duminică, din prima etapă a Superligii. „Lupii” au reușit să scape de interdicția de a efectua transferuri după ce au achitat o sumă consistentă, 165.000 de euro. Astfel, prahovenii pot să-i legitimeze pe cei 14 jucători aduși în această vară.

Transferurile pe care le-au făcut cei de la Petrolul Ploieşti!

Este vorba de Lukas Zima (FCSB), Mark Țuțu (UTA Arad), Tiberiu Căpușă (Hermannstadt), Robert Jerdea (Reșița), Alejandro Bran (Alajuelense), Rodrigo Martins (Lourosa), Leo Teixeira (Felgueiras), Calal Huseynov (Arda Kardzhali), Lucho Vega (Leiria), Adam Zaian (MVV Maastricht), Dan Nlundulu (St. Mirren), Breston Malula (Stade LO), Adam Zaian (Maastricht) și Dele Israel (Olomouc).

ADVERTISEMENT

Ultimul hop pe care Petrolul îl are de trecut este căpătarea dreptului de muncă de către jucătorii extracomunitari. Pe lângă remanierea totală a lotului din campionatul trecut, ploieștenii au luat și alte măsuri, drastice, pentru a reduce cheltuielile, inclusiv tăieri de salarii ale unor jucători exponențiali.

De pildă, Paul Papp și Sergiu Hanca au acceptat în vară să treacă la retribuții de 5.000 de euro, la jumătate față de stagiunea trecută. Per total, bugetul salarial lunar al prahovenilor a fost redus cu o treime, de la 190.000 de euro la 130.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
Digi24.ro
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest

Patru copii de 16 ani promovați la seniori

Acest lucru a fost posibil și prin „dublarea” pe același post a unor fotbaliști cu o cotă ridicată, care vor avea salarii mari, cu tineri de perspectivă, media rezultată pe posturi fiind de circa 6.000 de euro. Astfel, în lotul petrolist au fost promovați, pe lângă alți tineri, patru jucători de 16 ani, Rădulescu, Manolache, Argeșanu și Leescu.

ADVERTISEMENT
OUT de la Cupa Mondială, a murit la 38 de ani! Controversă uriașă:...
Digisport.ro
OUT de la Cupa Mondială, a murit la 38 de ani! Controversă uriașă: "Și-a făcut-o cu mâna lui"

Măsurile luate i-au făcut pe oficialii Petrolului să spere în echilibrarea financiară după aprobarea planului de insolvență, chiar dacă CL Ploiești și CJ Prahova nu vor sprijini cvadrupla campioană națională, așa cum s-a întâmplat și în ultimii cinci ani. Petrolul Ploiești a solicitat intrarea în insolvență în acest an, după ce anul trecut fusese în concordat preventiv.

ADVERTISEMENT
Eddy Gnahore, la momentul adevărului după transferul la FCSB. Mărturisirile făcute de mijlocașul...
Fanatik
Eddy Gnahore, la momentul adevărului după transferul la FCSB. Mărturisirile făcute de mijlocașul francez. Video
Comparaţia Universitatea 2026 vs Craiova Maxima. Marius Mitran: „Tripla Ştiinţei obligă! Trofeele, mai...
Fanatik
Comparaţia Universitatea 2026 vs Craiova Maxima. Marius Mitran: „Tripla Ştiinţei obligă! Trofeele, mai grele decât braţele lui Bancu”
Despărțire șoc înainte de Franța – Spania de la Cupa Mondială 2026. Cine...
Fanatik
Despărțire șoc înainte de Franța – Spania de la Cupa Mondială 2026. Cine e starul care s-a separat de iubita celebră
Tags:
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
Parteneri
Mutu și Contra 'au picat ca niște fraieri' în capcana unei vedete din...
iamsport.ro
Mutu și Contra 'au picat ca niște fraieri' în capcana unei vedete din filme pentru adulți: 'De asta erau la geam!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!