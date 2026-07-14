Atenție, Dinamo! Clubul de tradiție din Superliga a plătit 165.000 de euro și a scăpat de interdicția de a face transferuri

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Petrolul Ploiești a reușit să dea o lovitură importantă înaintea meciului cu Dinamo București, de duminică, . „Lupii” au reușit să scape de interdicția de a efectua transferuri după ce au achitat o sumă consistentă, 165.000 de euro. Astfel, prahovenii pot să-i legitimeze pe cei 14 jucători aduși în această vară.

Transferurile pe care le-au făcut cei de la Petrolul Ploieşti!

, Mark Țuțu (UTA Arad), Tiberiu Căpușă (Hermannstadt), Robert Jerdea (Reșița), Alejandro Bran (Alajuelense), Rodrigo Martins (Lourosa), Leo Teixeira (Felgueiras), Calal Huseynov (Arda Kardzhali), Lucho Vega (Leiria), Adam Zaian (MVV Maastricht), Dan Nlundulu (St. Mirren), Breston Malula (Stade LO), Adam Zaian (Maastricht) și Dele Israel (Olomouc).

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Ultimul hop pe care Petrolul îl are de trecut este căpătarea dreptului de muncă de către jucătorii extracomunitari. Pe lângă remanierea totală a lotului din campionatul trecut, ploieștenii au luat și alte măsuri, drastice, pentru a reduce cheltuielile, inclusiv tăieri de salarii ale unor jucători exponențiali.

De pildă, Paul Papp și Sergiu Hanca au acceptat în vară să treacă la retribuții de 5.000 de euro, la jumătate față de stagiunea trecută. Per total, bugetul salarial lunar al prahovenilor a fost redus cu o treime, de la 190.000 de euro la 130.000 de euro.

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Patru copii de 16 ani promovați la seniori

Acest lucru a fost posibil și prin „dublarea” pe același post a unor fotbaliști cu o cotă ridicată, care vor avea salarii mari, cu tineri de perspectivă, media rezultată pe posturi fiind de circa 6.000 de euro. Astfel, în lotul petrolist au fost promovați, pe lângă alți tineri, patru jucători de 16 ani, Rădulescu, Manolache, Argeșanu și Leescu.

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Măsurile luate i-au făcut pe oficialii Petrolului să spere în echilibrarea financiară după aprobarea planului de insolvență, chiar dacă CL Ploiești și CJ Prahova nu vor sprijini cvadrupla campioană națională, așa cum s-a întâmplat și în ultimii cinci ani. Petrolul Ploiești a solicitat intrarea în insolvență în acest an, după ce anul trecut fusese în concordat preventiv.