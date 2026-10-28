Atenție, bucureșteni! Reguli noi și drastice pentru trotinetele electrice: vârstă minimă de 18 ani și amenzi de până la 10.000 de lei

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Consiliul General al Municipiului București schimbă situația trotinetelor electrice în București. CGMB a aprobat un proiect de hotărâre sever, care impune reguli stricte pentru serviciile de închiriere a trotinetelor în regim „ride-sharing”.

Cine mai are voie să închirieze trotinete electrice în București?

Proiectul, votat cu 44 de voturi pentru și 3 abțineri, vizează exclusiv trotinetele închiriate prin aplicații online, în timp ce pentru trotinetele electrice personale rămân valabile regulile clasice din . Una dintre vizează vârsta utilizatorilor. Potrivit noilor reglementări, vârsta minimă este de 18 ani. Companiile de închiriere vor fi obligate să verifice identitatea utilizatorilor prin act de identitate sau mijloace electronice sigure. Excepția de la regulă se aplică în cazul minorilor de cel puțin 16 ani. Ei vor putea folosi trotinetele închiriate doar dacă dețin un permis de conducere pentru categoriile AM, A1 sau B1.

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Noile reguli impuse operatorilor de trotinete electrice

nu vor mai putea lăsa mijloacele de transport la întâmplare pe trotuare sau bulevarde. Noile reguli impun ca fiecare trotinetă să fie echipată corespunzător pentru a circula în siguranță, iar dotările trebuie să fie următoarele: sistem GPS obligatoriu, lumini funcționale, dispozitive reflectorizante și avertizare sonoră și frâne verificate și în perfectă stare de funcționare. În București activează în prezent 4 mari operatori de trotinete electrice în regim de închiriere (self-service).

Amenzi uriașe pentru companii. Ce riscă operatorii

Pentru a se asigura că regulile sunt respectate, Primăria Capitalei a stabilit sancțiuni drastice. Operatorii care nu respectă noile prevederi privind funcționarea, siguranța sau amplasarea trotinetelor riscă amenzi uriașe, care pot ajunge până la 10.000 de lei. Măsura vine în întâmpinarea numeroaselor plângeri venite din partea pietonilor și a șoferilor, nemulțumiți de blocarea trotuarelor și de riscurile majore de accidente provocate de utilizatorii neexperimentați. Numărul accidentelor cu trotinete electrice în București indică o frecvență ridicată și în creștere.

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Au fost înregistrate peste 140 de accidente rutiere doar în primele 6 luni ale unui an (cu o medie de peste 23 de incidente pe lună) și sute de prezentări anuale în unitățile de primiri urgențe (UPU) din Capitală. Trotinetele electrice în regim de închiriere (sharing) au fost introduse în București în primăvara anului 2019. Numărul total de trotinete electrice în regim de închiriere prezente pe străzi este estimat la aproximativ 10.000 – 15.000 de unități, numărul fiind influențat de factori precum dimensiunea flotelor, sezonul și chiar vandalismul.