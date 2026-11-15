Atenție, Chivu! Patronul lui AC Milan anunță investiții uriașe și promite să calce pe urmele lui Berlusconi

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Cristi Chivu ar putea avea o rivală tot mai puternică în lupta pentru supremația fotbalului italian. Gerry Cardinale, patronul lui AC Milan, a prezentat planurile prin care vrea să transforme clubul într-o forță financiară capabilă să concureze cu cele mai mari echipe ale Europei. Acesta a anunțat că vrea să urmeze modelul lui Silvio Berlusconi și a transmis un mesaj ambițios: Milan trebuie să revină cât mai repede în vârful fotbalului continental.

Atenție, Chivu! AC Milan vrea să transfere cei mai buni jucători din lume

Patronul formației de pe San Siro a anunțat lansarea unei noi structuri, denumită Milan Sports & Entertainment. Holdingul va reuni investițiile actuale și viitoare ale grupului RedBird în zona sportului, infrastructurii și divertismentului, cu scopul de a genera venituri suplimentare pentru club.

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Gerry Cardinale consideră că Milan trebuie să-și mărească semnificativ puterea financiară pentru a putea concura cu granzii Europei pe piața transferurilor. Omul de afaceri american a explicat că nu mai vrea ca echipa să piardă jucători importanți doar din cauza limitărilor bugetare. În opinia sa, în prezent, cluburile din au un avantaj considerabil atunci când vine vorba despre investiții de amploare.

„Vreau să mă asigur că, atunci când ne dorim un fotbalist, nimeni nu ne mai poate spune că nu ni-l permitem”, a transmis Cardinale, potrivit , subliniind din nou că obiectivul Milanului este să poată concura de la egal la egal cu cele mai importante formații ale lumii, inclusiv în Champions League.

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Patronul lui AC Milan vrea să-l copieze pe Silvio Berlusconi

Cardinale a vorbit și despre comparația cu Silvio Berlusconi, fostul proprietar al lui AC Milan între 1986 și 2017. În perioada în care clubul s-a aflat sub conducerea acestuia, formația italiană a cucerit cinci trofee Champions League și opt titluri în Serie A. Americanul a explicat că expresia „Berlusconi 2.0”, folosită atunci când a preluat clubul, nu reprezenta o comparație personală cu fostul premier italian. Intenția sa era să transmită că vrea să schimbe Milan printr-o abordare inovatoare, așa cum Berlusconi a reușit să transforme atât echipa, cât și fotbalul italian.

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Mai mult, Cardinale a exclus categoric posibilitatea de a vinde clubul și a transmis că își dorește rezultate într-un interval cât mai scurt. Planul său este ca Milan să câștige constant campionatul Italiei și să revină în elita Ligii Campionilor. „Nu voi vinde niciodată Milan. Niciodată!”, a declarat patronul „rossonerilor”.

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Stadion nou și investiții în divertisment! Cum vrea Milan să recupereze diferența față de granzii Europei

Un element central al strategiei lui Cardinale îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii. Veniturile generate de stadion și de alte proiecte de divertisment ar urma să ofere clubului resurse suplimentare pentru transferuri și pentru dezvoltarea echipei. Planurile din zona San Donato fac parte din această strategie, iar noua structură de afaceri ar urma să integreze mai multe inițiative comerciale.

Ideea este ca Milan să nu depindă exclusiv de veniturile obținute din fotbal, ci să construiască un ecosistem sportiv și de entertainment care să-i mărească forța economică. În acest context, mesajul lui Cardinale reprezintă și un avertisment indirect pentru rivalele din Serie A, inclusiv pentru Interul lui . Milan vrea să revină în lupta pentru trofee și să nu mai accepte rolul unei echipe care privește de la distanță marile performanțe europene.