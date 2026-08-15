Atenție, Craiova! Arbitrul care l-a eliminat pe Papp la vestiare în duelul cu Beer Sheva arbitrează Universitatea – Ararat

ADVERTISEMENT

UEFA a dezvăluit brigada care va conduce jocul dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia din prima manșă a play-off-ului Europa League. Partida care va avea loc joi, de la ora 20:00, pe „Ion Oblemenco” va fi arbitrată de scoțianul Nicholas Walsh (35 de ani), „central” care în 2022 l-a eliminat pe Paul Papp la pauza meciului Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva 1-1.

Cine arbitrează partida Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. „Centralul” a condus meciul FCSB – Silkeborg 0-5

Partida dintre campioana României și gruparea din Armenia va fi condusă la centru de scoțianul Nicholas Walsh, care va fi ajutat de asistenții Francis Connor și Daniel McFarlane, iar al patrulea oficial va fi Donald Robertson. În camera VAR se vor afla alți doi scoțieni, Andrew Dallas și Steven McLean. Observator de arbitri va fi Pascal Garibian, fostul șef al arbitrajului din Franța. Fost arbitru si polițist, a fost comandantul brigăzii de protecție a minorilor din Paris, apoi purtător de cuvânt al Poliției Naționale între 2011 și 2013.

ADVERTISEMENT

Nick Walsh a condus în trecut trei partide în care au fost implicate echipe din România. Prima dintre ele a avut loc în august 2022, când scoțianul s-a aflat la centru chiar la un meci al Universității Craiova: partida cu Hapoel Beer Sheva din play-off-ul UEFA Conference League. La pauză, scoțianul l-a eliminat direct pe Paul Papp, care intrase în conflict cu un adversar pe tunelul spre vestiare. Tabela arăta în acel moment 0-0, iar meciul s-a terminat cu scorul de 1-1. Cele două echipe au remizat și în retur, iar israelienii s-au impus la loviturile de departajare și au avansat în grupe.

Apoi, în octombrie 2022, Walsh a arbitrat partida dintre FCSB și Silkeborg, din grupa de Conference League. Avea să fie un meci catastrofal pentru . În fine, în octombrie 2024, arbitrul care se va afla la centru pentru a condus și un meci al naționalei României, victoria cu 2-1 obținută pe terenul Lituaniei în Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

De când se află Nicholas Walsh pe lista FIFA. Scoțianul este profesor de sport

Nick Walsh arbitrează în prima ligă scoțiană din 2016 și se află pe lista FIFA din 2018. Acesta a condus meciuri importante în țara natală, precum derby-ul Celtic – Rangers 1-0 din finala Cupei Scoției din 2024. Un meci cu adevărat „nebun” arbitrat de acesta în competițiile continentale a fost Union Saint-Gilloise – Braga, în Europa League, unde a acordat 12 cartonașe galbene și a eliminat patru jucători. În precedentele două sezoane, Walsh a condus 4 meciuri din faza principală a UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Meciurile arbitrate de Nick Walsh în Champions League

Brest – Sturm Graz 2-1 (septembrie 2024)

FC Copenhaga – Kairat Almaty 3-2 (noiembrie 2025)

Bayern – Sporting 3-1 (decembrie 2025)

Villarreal – Ajax 1-2 (ianuarie 2026)

Născut în Glasgow, acesta practică în viața de zi cu zi meseria de profesor de educație fizică la Boclair Academy, școală din Bearsden, suburbie a capitalei scoțiene. Din iunie 2016, școala la care activează Walsh are un parteneriat cu Rangers FC, așadar acesta este profesorul de sport al tinerilor fotbaliști de la gruparea din Glasgow.