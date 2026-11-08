Atenție, Craiova! Brighton a urcat pe 2 în Premier League înaintea duelului din Conference League

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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai dificile meciuri ale campaniei europene. Campioana României o va întâlni pe Brighton, în deplasare, pe 26 noiembrie, în etapa a patra din faza principală a UEFA Conference League.

Brighton, victorie cu Brentford și locul 2 în Premier League! Cum s-a decis partida

Înaintea sunt într-o formă de zile mari și au făcut un nou pas important în Premier League. Brighton & Hove Albion s-a impus duminică, 8 noiembrie, cu 2-0 în fața lui Brentford și a urcat pe locul 2 în Premier League, peste granzi precum Manchester City, Chelsea sau Liverpool.

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Echipa antrenată de Fabian Hurzeler a început excelent confruntarea de pe Amex Stadium. Diego Gomez a deschis scorul în minutul 15, cu o execuție de senzație din afara careului. Situația oaspeților s-a complicat și mai mult doar câteva minute mai târziu.

În minutul 23, Igor Thiago a fost eliminat după un conflict cu Chema Andres. Arbitrul Michael Oliver i-a arătat inițial cartonașul galben atacantului brazilian, însă a revenit asupra deciziei după consultarea imaginilor VAR.

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Brighton a profitat de superioritatea numerică și și-a dublat avantajul în minutul 42, când Pascal Gross a transformat un penalty. Gazdele au gestionat fără mari emoții repriza secundă și au obținut al 7-lea succes din actuala ediție de Premier League. Astfel, Brighton a acumulat 22 de puncte după zece etape, cu un bilanț de 7 victorii, 1 remiză și 2 înfrângeri. „Pescărușii” au depășit-o pe Manchester City, care are 21 de puncte, și s-au apropiat la cinci lungimi de liderul Arsenal.

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Misiune infernală pentru Craiova în Anglia! Brighton este neînvinsă și în Conference League

Forma excelentă a lui Brighton este un adevărat avertisment pentru U Craiova. Echipa lui Hurzeler e într-o formă de grație și pe plan european. Britanicii au 7 puncte după primele 3 etape din „faza Ligii” Conference League. La ultimul meci, „pescărușii” s-au impus pe terenul lui Getafe, scor 1-0. Golul victoriei a fost înscris de Malick Yalcouye (64). În primele două partide, Brighton a învins-o cu 4-0 pe Kauno Zalgiris și a remizat „alb” cu Jablonec.

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. Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au marcat golurile victoriei, iar oltenii au ajuns, la rândul lor, la șapte puncte în Conference League. Confruntarea Brighton Universitatea Craiova este programată joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, pe Amex Stadium.