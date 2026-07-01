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Atenție, Craiova! Ce gol de senzație a dat cel mai în formă atacant al lui Vitebsk înainte de duelul din Liga Campionilor cu Universitatea. Video

U Craiova va debuta împotriva lui ML Vitebsk în primul tur preliminar din Liga Campionilor. Înaintea meciului cu oltenii, cel mai bun jucător al bielorușilor a dat un eurogol
Cristian Măciucă
01.07.2026 | 22:45
Atentie Craiova Ce gol de senzatie a dat cel mai in forma atacant al lui Vitebsk inainte de duelul din Liga Campionilor cu Universitatea Video
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Atenție, Craiova! Ce gol de senzație a dat cel mai în formă atacant al lui Vitebsk înainte de duelul din Liga Campionilor cu Universitatea. FOTO: Fanatik
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ML Vitebsk a tras un foc de avertisment înaintea „dublei” cu U Craiova din preliminariile UEFA Champions League. Campioana Belarusului a câștigat ultimul meci din campionat, scor 4-2, în deplasarea de la Slavia Mozyr, iar cel mai în formă atacant al ei a înscris un gol de chinogramă.

Avertisment pentru Craiova înaintea „dublei”  cu ML Vitebsk din Champions League

Slavia Mozyr – ML Vitebsk 2-4 a fost ultimul meci pentru campioana Belarusului înaintea „dublei” cu U Craiova din preliminariile Ligii Campionilor. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Vitebsk și-a anulat următorul meci de campionat, astfel că următoarele două partide ale bielorușilor vor fi împotriva oltenilor.

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Până la primul joc cu campioana României, care va avea loc în Ungaria, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, ML Vitebsk a făcut spectacol în campionatul pe care l-a câștigat sezonul trecut. În prim plan a ieșit Bassekou Diabate (26 de ani). Atacantul din Mali e cel mai în formă fotbalist de la Vitebsk și a reușit un gol și un assist în victoria de la Mozyr. Diabate a pasat de golul de 1-0, al lui Kontsevoy, și apoi a marcat pentru 2-0, cu un șut violent, care nu i-a dat nicio șansă portarului advers.

Fotbalistul din Mali, care îi dă fiori defensivei lui Filipe Coelho este într-o formă de zile mari. În 13 meciuri de campionat, Bassekou Diabate a marcat 4 goluri și a oferit 4 assist-uri. În plus, vârful african a mai punctat și în alte competiții. Are 2 goluri și în Supercupa Belarusului, pe care ML Vitebsk a pierdut-o la penalty-uri cu Neman Grodno.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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