Atenție, Craiova! Ce gol de senzație a dat cel mai în formă atacant al lui Vitebsk înainte de duelul din Liga Campionilor cu Universitatea. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Avertisment pentru Craiova înaintea „dublei” cu ML Vitebsk din Champions League

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ML Vitebsk a tras un foc de avertisment înaintea „dublei” cu U Craiova din preliminariile UEFA Champions League. Campioana Belarusului a câștigat ultimul meci din campionat, scor 4-2, în deplasarea de la Slavia Mozyr, iar cel mai în formă atacant al ei a înscris un gol de chinogramă.

Avertisment pentru Craiova înaintea „dublei” cu ML Vitebsk din Champions League

Slavia Mozyr – ML Vitebsk 2-4 a fost ultimul meci pentru campioana Belarusului înaintea „dublei” cu U Craiova din preliminariile Ligii Campionilor. FANATIK a anunțat în exclusivitate că astfel că următoarele două partide ale bielorușilor vor fi împotriva oltenilor.

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informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, ML Vitebsk a făcut spectacol în campionatul pe care l-a câștigat sezonul trecut. În prim plan a ieșit Bassekou Diabate (26 de ani). Atacantul din Mali e cel mai în formă fotbalist de la Vitebsk și a reușit un gol și un assist în victoria de la Mozyr. Diabate a pasat de golul de 1-0, al lui Kontsevoy, și apoi a marcat pentru 2-0, cu un șut violent, care nu i-a dat nicio șansă portarului advers.

Goal, Vitebsk, 2-0, Diabate — TheFootballZone (@football_t69515)

Fotbalistul din Mali, care îi dă fiori defensivei lui Filipe Coelho este într-o formă de zile mari. În 13 meciuri de campionat, Bassekou Diabate a marcat 4 goluri și a oferit 4 assist-uri. În plus, vârful african a mai punctat și în alte competiții. Are 2 goluri și în Supercupa Belarusului, pe care ML Vitebsk a pierdut-o la penalty-uri cu Neman Grodno.

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