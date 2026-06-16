Atenție, Craiova! Cine este fotbalistul de Champions League plătit cu 700.000 de euro pe an care joacă la ML Vitebsk

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Universitatea Craiova pornește cu prima șansă în duelul cu ML Vitebsk din primul tur preliminar al UEFA Champions League, însă adversara oltenilor ascunde câteva nume importante în lot. Campioana Belarusului, susținută financiar de un patron extrem de potent, și-a permis să aducă un fotbalist cu experiență la cel mai înalt nivel european, pe care îl plătește cu aproximativ 700.000 de euro pe sezon.

Shamar Nicholson, vedeta lui ML Vitebsk. A jucat în Franța și Rusia și valorează peste trei milioane de euro

Dacă Universitatea Craiova este favorită la calificare, echipa lui Filipe Coelho va trebui să fie atentă la principalul pericol din ofensiva campioanei Belarusului. Shamar Nicholson este unul dintre cele mai importante transferuri realizate de ML Vitebsk. Internaționalul jamaican, în vârstă de 29 de ani, evoluează sub formă de împrumut de la mexicanii de la Tijuana și este cotat la 3,2 milioane de euro, fiind cel mai valoros fotbalist din campionatul Belarusului. A evoluat de-a lungul carierei la Domžale, Charleroi, Spartak Moscova, Clermont și Tijuana, iar în tricoul naționalei Jamaicăi a adunat peste 60 de selecții și peste 20 de goluri.

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Potrivit informațiilor FANATIK, Nicholson este și cel mai bine plătit jucător din lotul celor de la ML Vitebsk, cu un salariu de 700.000 de euro pe sezon.

Pe lângă atacantul jamaican, bielorușii mai au un alt fotbalist extrem de important în compartimentul ofensiv. Este vorba despre Valeriy Gromyko, mijlocaș stângaci evaluat la 1,5 milioane de euro, transferat în această iarnă de la Kairat Almaty. Internaționalul belarus a evoluat în faza principală a UEFA Champions League alături de campioana Kazahstanului și este considerat unul dintre cei mai tehnici jucători ai echipei.

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ML Vitebsk a rămas fără antrenor după derby-ul local! Cine va sta pe bancă în dubla cu Universitatea Craiova

Cu mai puțin de o lună înaintea confruntării cu Universitatea Craiova, ML Vitebsk a produs o schimbare importantă pe banca tehnică. Conducerea clubului a decis să renunțe la antrenorul principal Magomed Adiev, precum și la secundul Filipp Sokolinski, imediat după înfrângerea suferită în derby-ul local cu Vitebsk, scor 1-2.

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Tehnicianul rus fusese numit în funcție pe 28 aprilie și a rezistat doar șapte partide, interval în care a înregistrat patru victorii, o remiză și două înfrângeri. Chiar și după acest eșec, ML Vitebsk ocupă locul al doilea în campionatul Belarusului, la două puncte în spatele liderului Dinamo Minsk.

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Până la numirea unui nou antrenor, echipa va fi condusă de căpitanul Serghei Balanovici, desemnat antrenor principal interimar. Primul său examen va fi partida din Cupa Belarusului cu SKA-1938 Minsk, înainte ca toate privirile să se îndrepte spre dubla cu Universitatea Craiova din preliminariile UEFA Champions League.

Unde se va juca Vitebsk – Universitatea Craiova

Așadar, Prima manșă va avea loc pe terenul campioanei Belarusului, la 7 sau 8 iulie, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

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Marele avantaj al oltenilor este că Vitebsk nu își poate juca meciurile de acasă pe stadionul propriu cu o capacitate 8.144, din cauza sancțiunilor impuse de UEFA ca urmare a războiului din Ucraina. În aceste condiții, bieloruși vor trebui să-și găsească o altă ”casă” pentru jocurile din cupele europene.

, pe stadionul din Mezokovesd, aflat la doar 8 ore și jumătate de mers cu mașina de la Craiova.

Însă, din cauza acelorași sancțiuni, întâlnirea tur va avea loc fără spectatori, astfel că fanii ”alb-albaștrilor” nu vor putea merge să-și vadă favoriții la debutul în preliminariile Champions League.

Vitebsk, adversara Universității Craiova în primul tur preliminar al Champions League, a câștigat în premieră titlul în Belarus

Vitebsk este un club fondat în 1983 și care a trecut de-a lungul timpului prin schimbări majore. A evoluat în eșaloanele inferioare încă de la înființare și până la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1992 s-a înscris în liga a doua din Belarus, unde a evoluat în următoarele șase sezoane.

Au urmat nouă ani pe prima scenă a fotbalului bielorus, fără a înregistra însă performanțe notabile. În 2015 echipa s-a clasat pe ultimul loc și a luat din nou drumul ligii secunde. Din cauza unor probleme financiare, clubul s-a desființat la începutul anului 2006.

În 2014, echipa s-a reformat ca MKK-Dnepr Rogachev și s-a reînscris în liga a doua. În 2021, echipa a fost redenumită Maxline Rogachev, după ce a fost preluată de compania de pariuri cu același nume. În toamna anului 2022, echipa a obținut dreptul de promovare în primul eșalon, dar nu a primit licență. Atunci s-a hotărât mutarea formației în orașul Vitebsk.

În 2024 a reușit din nou promovarea și și-a schimbat numele în ML Vitebsk, deoarece nu ar fi primit din nou licență din cauza faptului că folosește numele unei case pariuri.