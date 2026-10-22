Sport

Atenție, Craiova! Egnatia vine în Bănie după încă o surpriză în Conference League

Gabriel-Alexandru Ioniță
22.10.2026 | 23:57
Atentie Craiova Egnatia vine in Banie dupa inca o surpriza in Conference League
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Egnatia vine la Craiova după încă o surpriză în Conference League. Foto: Profimedia
Egnatia a produs o surpriză în Conference League. În etapa următoare, albanezii vin în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova
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Egnatia, următoarea adversară a celor de la Universitatea Craiova din Conference League, a produs o surpriză joi seară în etapa a doua a fazei principale din această competiție. Mai exact, albanezii au jucat pe terenul danezilor de la Aarhus, o echipă în principiu mai bine cotată în acest moment la nivel internațional.

Egnatia, egal în Danemarca împotriva lui Aarhus în Conference League

Oaspeții au profitat din plin de faptul că gazdele au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 3, atunci când Kahl a fost eliminat direct pentru un fault foarte dur. La scurt timp, mai exact în minutul 13, Egnatia a reușit să deschidă scorul, grație golului marcat de Gruda. După pauză, Aarhus a egalat prin Bogere în minutul 49. Nu s-a mai înscris până la final, astfel încât meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

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Astfel, gruparea din Albania a ajuns la două puncte în această grupă unică de Conference League. În prima etapă, ea a făcut tot 1-1, dar pe teren propriu, de asemenea cu o formație din Danemarca, Midtjylland. Așadar, în acest context se poate spune deja că este de așteptat ca Egnatia să nu fie un adversar atât de facil precum se aștepta toată lumea până acum pentru Universitatea Craiova.

În etapa următoare Egnatia vine în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova

Gruparea din Bănie a jucat tot joi seară, dar mai devreme puțin, cu începere de la ora României 19:45, în Andorra cu Inter d’Escaldes. Iar echipa antrenată de Filipe Coelho a câștigat cu scorul de 3-1. Astfel, oltenii au ajuns la deja la patru puncte în această fază principală din Conference League. În prima rundă, U Craiova a făcut egal, scor 1-1, pe teren propriu cu Getafe.

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Astfel, în cazul unei victorii și cu Egnatia, campioana României ar ajunge deja la șapte puncte în această grupă unică și deci ar avea șanse foarte mari la calificarea în fazele eliminatorii ale competiției, măcar în acel play-off de dinainte de optimile de finală, dacă nu chiar direct acolo. Tot joi seară, Brighton, o altă viitoare adversară a Craiovei în această competiție, a făcut, în mod extrem de surprinzător, doar un egal pe terenul celor de la Jablonec, scor 0-0. Meciul dintre Universitatea Craiova și Egnatia se va juca pe data de 5 noiembrie pe stadionul „Ion Oblemenco”, cu începere de la ora 22:00.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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