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Atenție, Craiova: Getafe s-a înțeles cu fostul căpitan al lui Real Madrid! Are 6 trofee Champions League în palmares și este de 4 ori campion al Spaniei

Mutare șocantă înainte de debutul Universității Craiova în UEFA Conference League. Getafe, primul adversar al oltenilor, s-a înțeles cu fostul căpitan al lui Real Madrid
Ciprian Păvăleanu
06.10.2026 | 21:22
Atentie Craiova Getafe sa inteles cu fostul capitan al lui Real Madrid Are 6 trofee Champions League in palmares si este de 4 ori campion al Spaniei
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Dani Carvajal s-a înțeles cu Getafe, viitoarea adversară a Craiovei din Conference League. Foto: Hepta.ro
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Universitatea Craiova s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în UEFA Conference League. Nici de această dată nu a avut foarte mare noroc la tragerea la sorți, astfel că va întâlni atât reprezentanta La Liga, Getafe, cât și pe cea din Premier League, Brighton. Cu doar 9 zile înainte de meciul contra spaniolilor, de pe „Ion Oblemenco”, Fabrizio Romano a anunțat că Dani Carvajal s-a înțeles cu formația ce a terminat sezonul trecut pe locul 7 în campionatul Spaniei.

Mutare incredibilă! Daniel Carvajal s-a înțeles cu Getafe înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Cu 9 zile înainte ca Universitatea Craiova să-și înceapă parcursul în UEFA Conference League, pe teren propriu împotriva spaniolilor de la Getafe, Fabrizio Romano a venit cu un anunț uluitor. Dani Carvajal, fostul căpitan al lui Real Madrid, deținător a 6 trofee UEFA Champions League și patru titluri de campion în La Liga, s-a înțeles cu micuța echipă de lângă capitala Spaniei.

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Conform jurnalistului italian, cele două părți au ajuns la un acord, iar vizita medicală a fost deja efectuată. Getafe mai așteaptă doar un acord din partea La Liga în ceea ce privește fair play-ul financiar pentru a face anunțul oficial. Totuși, el va putea fi înscris pe lista UEFA pentru faza ligii doar în situații excepționale, precum accidentări grave.

Daniel Carvajal este o legendă la Real Madrid

Spaniolul s-a despărțit de „los blancos” după 13 ani în care a scris istorie, iar în vara acestui an a rămas liber de contract. De-a lungul timpului, el a cucerit șase UEFA Champions League alături de echipa care l-a crescut, în 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 și în 2024, când a și deschis scorul în minutul 74 al meciului cu Borussia Dortmund.

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Împreună cu Real Madrid, el a devenit campion al Spaniei cu 4 ocazii și a câștigat de două ori Cupa Regelui. Tot în 2024, când a obținut ultima „urecheată”, Carvajal a câștigat alături de naționala Spaniei Campionatul European și s-a numărat printre favoriții la câștigarea „Balonului de Aur”, care în cele din urmă a mers la Rodri. În prezent, Carvajal este cotat la 3.5 milioane de euro, însă cea mai mare cotă a sa a atins-o în 2018, când valora nu mai puțin de 60 de milioane de euro, sumă amețitoare pentru un fundaș lateral, mai ales că acest lucru se întâmpla cu 8 ani în urmă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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