Atenție, Craiova: Getafe s-a înțeles cu fostul căpitan al lui Real Madrid! Are 6 trofee Champions League în palmares și este de 4 ori campion al Spaniei

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Universitatea Craiova s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în UEFA Conference League. Nici de această dată nu a avut foarte mare noroc la tragerea la sorți, astfel că va întâlni atât reprezentanta La Liga, Getafe, cât și pe cea din Premier League, Brighton. Cu doar 9 zile înainte de meciul contra spaniolilor, de pe „Ion Oblemenco”, Fabrizio Romano a anunțat că Dani Carvajal s-a înțeles cu formația ce a terminat sezonul trecut pe locul 7 în campionatul Spaniei.

Mutare incredibilă! Daniel Carvajal s-a înțeles cu Getafe înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Cu 9 zile înainte ca Universitatea Craiova să-și înceapă parcursul în UEFA Conference League, pe teren propriu împotriva spaniolilor de la Getafe, Fabrizio Romano a venit cu un anunț uluitor. deținător a 6 trofee UEFA Champions League și patru titluri de campion în La Liga,

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Conform jurnalistului italian, cele două părți au ajuns la un acord, iar vizita medicală a fost deja efectuată. Getafe mai așteaptă doar un acord din partea La Liga în ceea ce privește fair play-ul financiar pentru a face anunțul oficial. Totuși, el va putea fi înscris pe lista UEFA pentru faza ligii doar în situații excepționale, precum accidentări grave.

🚨🔵⚪️ Getafe have reached verbal agreement to sign Dani Carvajal, here we go! The medical tests have been completed and the club is ready for announcement — only waiting for La Liga’s approval on Financial Fair Play limits. Carvajal said yes to Getafe — as ABC reported. https://t.co/mSabzHduvB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Daniel Carvajal este o legendă la Real Madrid

în care a scris istorie, iar în vara acestui an a rămas liber de contract. De-a lungul timpului, el a cucerit șase UEFA Champions League alături de echipa care l-a crescut, în 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 și în 2024, când a și deschis scorul în minutul 74 al meciului cu Borussia Dortmund.

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Împreună cu Real Madrid, el a devenit campion al Spaniei cu 4 ocazii și a câștigat de două ori Cupa Regelui. Tot în 2024, când a obținut ultima „urecheată”, Carvajal a câștigat alături de naționala Spaniei Campionatul European și s-a numărat printre favoriții la câștigarea „Balonului de Aur”, care în cele din urmă a mers la Rodri. În prezent, Carvajal este cotat la 3.5 milioane de euro, însă cea mai mare cotă a sa a atins-o în 2018, când valora nu mai puțin de 60 de milioane de euro, sumă amețitoare pentru un fundaș lateral, mai ales că acest lucru se întâmpla cu 8 ani în urmă.