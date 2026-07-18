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Atenție, Craiova! Levski Sofia și-a distrus adversara din Bulgaria cu fazele fixe. Video

Universitatea Craiova va juca o „dublă” contra Levski Sofia în turul 2 preliminar din Champions League. Ce a făcut campioana Bulgariei în prima etapă din noul sezon competițional.
Mihai Dragomir
18.07.2026 | 11:00
Atentie Craiova Levski Sofia sia distrus adversara din Bulgaria cu fazele fixe Video
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Levski Sofia, victorie în prima etapă din Bulgaria. Foto: Facebook PFC LEVSKI.
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Universitatea Craiova a trecut de bielorușii de la ML Vitebsk cu 5-1 la general în primul tur preliminar al Champions League. Acum, în turul 2, oltenii se vor duela cu Levski Sofia, deţinătoarea titlului în Bulgaria, care a trecut în primul tur de campioana din Bosnia, Borac Banja Luka. Ce a făcut adversara echipei pregătite de Filipe Coelho.

Levski Sofia, debut cu dreptul în noul sezon din Bulgaria

Dacă Universitatea Craiova începe noul sezon intern sâmbătă, 18 iulie, de la 21:15 acasă cu UTA, Levski Sofia a jucat deja cu o zi înainte. Adversara oltenilor a câștigat acasă, scor 2-1, cu Dunav Ruse, în prima etapă a noului sezon din campionatul Bulgariei. Dimitrov a deschis scorul în minutul 22, iar Bouras a majorat diferența în minutul 70.

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Minchev a redus din diferență în minutul 84, dar soarta partidei nu a mai putut fi schimbată. Levski putea însă să câștige la o diferență mult mai mare, având parte de 3 bare pe parcursul partidei. Julio Velazquez, antrenorul spaniol al lui Levski, a menajat mai mulţi jucători importanți, care au evoluat conta Borac Banja Luka.

Când se întâlnesc Levski Sofia și Universitatea Craiova

Prima manşă a dublei dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia se va disputa în capitala Bulgariei, pe arena „Georgi Asparuhov”. Confruntarea va vea loc miercuri, 22 iulie, de la ora 20.30. Conform informaţiilor obţinute în exclusivitate de FANATIK, partidele din turul 2 Champions League dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia vor fi transmise tot de posturile Digisport si Prima Sport.

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UEFA a decis să îl delege la aceasta partidă pe suedezul Adam Ladeback, care va fi la centru. Asistenții săi vor fi Mehmet Culum și Daniel Yng. Al patrulea oficial va fi Mohammed Al-Hakim, iar la VAR au fost delegați Peter Bankes și Matthew Donohue.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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