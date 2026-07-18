Atenție, Craiova! Levski Sofia și-a distrus adversara din Bulgaria cu fazele fixe. Video

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Universitatea Craiova a trecut de bielorușii de la ML Vitebsk cu 5-1 la general în primul tur preliminar al Champions League. Acum, în turul 2, oltenii se vor duela cu Levski Sofia, deţinătoarea titlului în Bulgaria, care a trecut în primul tur de campioana din Bosnia, Borac Banja Luka. Ce a făcut adversara echipei pregătite de Filipe Coelho.

Levski Sofia, debut cu dreptul în noul sezon din Bulgaria

Levski Sofia a jucat deja cu o zi înainte. Adversara oltenilor a câștigat acasă, scor 2-1, cu Dunav Ruse, în prima etapă a noului sezon din campionatul Bulgariei. Dimitrov a deschis scorul în minutul 22, iar Bouras a majorat diferența în minutul 70.

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Minchev a redus din diferență în minutul 84, dar soarta partidei nu a mai putut fi schimbată. Levski putea însă să câștige la o diferență mult mai mare, având parte de 3 bare pe parcursul partidei. Julio Velazquez, antrenorul spaniol al lui Levski, a menajat mai mulţi jucători importanți,

Când se întâlnesc Levski Sofia și Universitatea Craiova

Prima manşă a dublei dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia se va disputa în capitala Bulgariei, pe arena „Georgi Asparuhov”. Confruntarea va vea loc miercuri, 22 iulie, de la ora 20.30.

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. Asistenții săi vor fi Mehmet Culum și Daniel Yng. Al patrulea oficial va fi Mohammed Al-Hakim, iar la VAR au fost delegați Peter Bankes și Matthew Donohue.