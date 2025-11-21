Atenție, Craiova! “Măcelarul” lui Mainz a avut o nouă intrare criminală și a intrat în istoria neagră a Bundesligii. Video

ADVERTISEMENT

Pe 27 noiembrie, pe “Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova va întâlni pe Mainz, în grupa de UEFA Conference League, etapa a 4-a. Oltenii sunt pe locul 20, cu patru puncte, și vin după o victorie de senzație, scor 1-0, în deplasare, cu Rapid Viena. De partea cealaltă, nemții ocupă poziția a treia, cu victorii pe linie. Jucătorii lui Filipe Coelho trebuie, însă, să fie foarte atenți pentru că gruparea din Bundesliga are în echipă un adevărat “măcelar”.

Cine este “măcelarul” lui Mainz și ce record a stabilit

Fundașul Dominik Kohr a stabilit, vinei seară, un record în . A avut o nouă intrare criminală și a primit direct cartonașul roșu în partida cu Mainz – Hoffenheim, scor 1-1. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a ajuns, astfel, la cea de-a noua eliminare a carierei și i-a depășit pe Jens Nowotny (fost jucător la Karlsruhe și Bayer Leverkusen) și Luiz Gustavo (fost jucător la Hoffenheim, Wolfsburg și Bayern Munchen) în ceea ce privește numărul cartonașelor roșii din prima ligă germană.

Ce a declarat căpitanul lui Mainz după eliminarea lui Dominik Kohr

De-a lungul timpului, Dominik Kohr a fost adesea criticat pentru stilul său de joc foarte dur. Fundașul a fost eliminat de arbitrul Sascha Stegemann în minutul 88, după un fault criminal comis asupra lui Max Moerstedt. Ulterior, atacantul oaspeților a putut continua, din fericire, să joace.

“Cartonaș roșu clar. Intrarea lui nu a fost prea inteligentă”, a declarat căpitanul lui Mainz, Nadiem Amiri, după partidă.

Astfel, cu acest cartonaș roșu, Dominik Kohr a intrat direct în istoria neagră a Bundesligii, fiind jucătorul cu cele mai multe eliminări din istorie. Joi va veni la Craiova, cu Mainz, pentru a înfrunta Universitatea.

Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova-Mainz, după victoria alb-albaștrilor cu Rapid Viena

, din deplasare, scor 1-0, i-a înfierbântat la maximum pe fanii din Bănie. În doar 24 de ore de la victoria din capitala Austriei, pentru partida cu Mainz de pe “Ion Oblemenco”, .

Alte 10.000 de abonamente au fost cumpărate la începutul fazei principale. Atmosfera se anunță una incendiară pentru confruntarea din runda a 4-a a grupei principale de Conference League.