Sport

Atenție, Craiova! “Măcelarul” lui Mainz a avut o nouă intrare criminală și a intrat în istoria neagră a Bundesligii. Video

Un jucător de la Mainz, echipă pe care Universitatea Craiova o va întâlni, săptămâna viitoare, în UEFA Conference League, a avut o nouă intrare criminală și a intrat în istoria Bundesligii. Ce record rușinos a stabilit.
Răzvan Scarlat
22.11.2025 | 00:36
Atentie Craiova Macelarul lui Mainz a avut o noua intrare criminala si a intrat in istoria neagra a Bundesligii Video
ULTIMA ORĂ
Dominik Kohr, fundașul lui Mainz, a a intrat în istoria neagră a Budesligii. Sursa foto: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Pe 27 noiembrie, pe “Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova va întâlni pe Mainz, în grupa de UEFA Conference League, etapa a 4-a. Oltenii sunt pe locul 20, cu patru puncte, și vin după o victorie de senzație, scor 1-0, în deplasare, cu Rapid Viena. De partea cealaltă, nemții ocupă poziția a treia, cu victorii pe linie. Jucătorii lui Filipe Coelho trebuie, însă, să fie foarte atenți pentru că gruparea din Bundesliga are în echipă un adevărat “măcelar”.

Cine este “măcelarul” lui Mainz și ce record a stabilit

Fundașul Dominik Kohr a stabilit, vinei seară, un record în Bundesliga. A avut o nouă intrare criminală și a primit direct cartonașul roșu în partida cu Mainz – Hoffenheim, scor 1-1. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a ajuns, astfel, la cea de-a noua eliminare a carierei și i-a depășit pe Jens Nowotny (fost jucător la Karlsruhe și Bayer Leverkusen) și Luiz Gustavo (fost jucător la Hoffenheim, Wolfsburg și Bayern Munchen) în ceea ce privește numărul cartonașelor roșii din prima ligă germană.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat căpitanul lui Mainz după eliminarea lui Dominik Kohr

De-a lungul timpului, Dominik Kohr a fost adesea criticat pentru stilul său de joc foarte dur. Fundașul a fost eliminat de arbitrul Sascha Stegemann în minutul 88, după un fault criminal comis asupra lui Max Moerstedt. Ulterior, atacantul oaspeților a putut continua, din fericire, să joace.

Cartonaș roșu clar. Intrarea lui nu a fost prea inteligentă”, a declarat căpitanul lui Mainz, Nadiem Amiri, după partidă.

ADVERTISEMENT
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Digi24.ro
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”

Astfel, cu acest cartonaș roșu, Dominik Kohr a intrat direct în istoria neagră a Bundesligii, fiind jucătorul cu cele mai multe eliminări din istorie. Joi va veni la Craiova, cu Mainz, pentru a înfrunta Universitatea.

ADVERTISEMENT
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de...
Digisport.ro
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!

Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova-Mainz, după victoria alb-albaștrilor cu Rapid Viena

Succesul cu Rapid Viena, din deplasare, scor 1-0, i-a înfierbântat la maximum pe fanii din Bănie. În doar 24 de ore de la victoria din capitala Austriei, pentru partida cu Mainz de pe “Ion Oblemenco”, se vânduseră 2.000 de bilete.

Alte 10.000 de abonamente au fost cumpărate la începutul fazei principale. Atmosfera se anunță una incendiară pentru confruntarea din runda a 4-a a grupei principale de Conference League.

ADVERTISEMENT
Bogdan Andone, distrus după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2: “Play-off-ul e o...
Fanatik
Bogdan Andone, distrus după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2: “Play-off-ul e o pălărie prea mare pentru noi! Nu suntem o echipă de top!”
Sportivul de la Jocurile Olimpice care a ajuns să fie căutat de FBI....
Fanatik
Sportivul de la Jocurile Olimpice care a ajuns să fie căutat de FBI. E în top 10 fugari, comparat cu Pablo Escobar, se oferă 15.000.000 de dolari recompensă pentru prinderea lui
Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu. Daniel Buciuc, înfrângere în meciul pentru centura...
Fanatik
Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu. Daniel Buciuc, înfrângere în meciul pentru centura UBO. Toate rezultatele serii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Situația reală de la Dinamo i-a produs fiori directorului financiar: 'De ce...
iamsport.ro
ULUITOR! Situația reală de la Dinamo i-a produs fiori directorului financiar: 'De ce m-ați adus? În trei zile se pune lacătul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!