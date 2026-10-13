Atenție, Craiova! Secretele lui Getafe, dezvăluite de ultimul român care a evoluat la echipa spaniolă: „Joacă extrem de agresiv”

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Universitatea Craiova va juca împotriva lui Getafe joi, de la ora 19:45, în prima etapă a fazei ligii din UEFA Conference League. De-a lungul timpului, la gruparea din La Liga au evoluat mai mulți jucători importanți din România, iar FANATIK a realizat un interviu special cu Paul Anton (35 de ani), ultimul fotbalist român care a îmbrăcat tricoul lui Getafe. Fostul închizător al lui Dinamo, care momentan joacă în Ungaria, la ETO Gyor, a prefațat partida care va avea loc joi pe „Ion Oblemenco”.

Paul Anton, ultimul jucător român din istoria lui Getafe

Puțini își mai aduc aminte că Paul Anton a reușit o performanță notabilă în sezonul 2016-2017, când a promovat cu Getafe în La Liga. Mijlocașul a fost al cincilea jucător român din istoria formației din Spania, după Marius Luca, Gică Craioveanu, Cosmin Contra și Ciprian Marica. Anton a strâns 32 de prezențe în stagiunea petrecută la Getafe, iar echipa a obținut promovarea după ce a terminat pe locul 3 și le-a învins la baraj pe Huesca și Tenerife. Jucătorul în vârstă de 35 de ani a vorbit într-un interviu oferit pentru FANATIK despre perioada petrecută în Spania, dar și despre meciul pe care îl va disputa joi contra .

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Paul, cum ai ajuns la Getafe? Ești ultimul jucător român care a evoluat acolo…

– Păi ei întotdeauna au avut succes cu jucătorii români și mă urmăreau de mai mult timp. A fost un împrumut pe un sezon și cred că au plătit pe mine în jur de 150.000 de euro. Eu am venit acolo într-un moment greu, când ei au retrogradat după vreo 12-13 ani și situația financiară era complicată.

Adică?

– A fost un sezon cu o presiune mare pentru că depindea totul de succesul nostru în teren, adică de promovare. Am reușit și cred că am pus și eu puțin umărul la ceea ce înseamnă astăzi Getafe.

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Ați reușit promovarea. De ce nu au activat clauza de cumpărare? Ai jucat 32 de meciuri, ai marcat 2 goluri…

– Nu știu exact, cert e că au plecat mai mult de jumătate din jucători. Situația financiară nu era prea bună și se axau mai mult pe jucători gratis sau împrumutați, nu au plătit sume mari pe transferuri. Pe mine trebuiau să dea în jur de 1 milion de euro, plus contractul meu pe 4 ani. Cu banii ăștia au plătit lejer 3-4 jucători. Eu am făcut tot ce a depins de mine și m-a propulsat sezonul în Spania pentru că apoi am prins transferul în Rusia și echipa națională.

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Paul Anton îi face portretul lui Jose Bordalas, antrenorul cu care a lucrat la Getafe în urmă cu 10 ani

Cum ți se pare Getafe?

– Chiar îi urmăresc, m-am uitat și la ultimul meci cu Barcelona. Am văzut că l-au luat pe Dani Carvajal și vor să îl ia și pe Parejo de la Villarreal.

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L-ai avut antrenor chiar pe Jose Bordalas.

– Da, am reușit să promovăm cu el. Pune foarte mult accent pe intensitate, pe dueluri, un joc direct pe poartă. Au fost meciuri în care a mai jucat și cu trei fundași, se adaptează la lotul pe care îl are. Când eram eu la Getafe jucam un 4-4-2 clasic. Filosofia lui e de joc e agresivă, o echipă scurtă și compactă, cu intensitate și foarte multe faulturi care să îți întrerupă tranziția și aici Craiova trebuie să fie atentă. E un antrenor foarte aplicat și interesant. Nu se abate de la regulile lui și îi place foarte mult disciplina, însă în afara terenului este un om extrem de plăcut și sociabil. Am avut o relație foarte bună cu el.

Care ți se par cei mai periculoși jucători?

– Păi sunt mai mulți. Mario Martin care a fost la Real Madrid, Mangala și Satriano care au venit de la Lyon, Uche care e accidentat, Azon, Borja Mayoral, mulți jucători de calitate acolo în față.

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Paul Anton știe cum trebuie să joace Universitatea Craiova împotriva lui Getafe

De Craiova ce zici? Au șanse?

– Au echipă foarte bună, sunt puternici acasă și va conta mult publicul oltean. Pot să câștige, doar că trebuie să fie pregătiți pentru un joc extrem de agresiv și intens. Eu zic că spaniolii vor da importanță competiției pentru că nu au șansa prea des să joace în cupele europene și pot aduce bani la buget.

Getafe a urmărit 3 jucători de la Craiova…

Am auzit ceva de Baiaram, Cicâldău și pe Mekvabishvili. Înseamnă că sunt interesați de piața din România. Sunt jucători de valoare care cred că pot face față în La Liga la Getafe. Înseamnă enorm pentru un fotbalist român să joace în Spania și Rațiu chiar e de lăudat că face față acolo.

Paul Anton, verdict în lupta pentru titlu din SuperLiga

Craiova poate face față pe mai multe fronturi?

– Sincer îmi place Dinamo mai mult, dar Craiova are un lot valoros și numeros. Anul trecut au fost aproape să treacă de grupe și apoi au defilat în campionat. Au capacitatea să se bată pentru ambele obiective. Poate o să ne uităm la meci cu Ștefan Vlădoiu, cu Bumba, Efraim Bodo care a fost anul trecut la Miercurea Ciuc.