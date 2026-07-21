Sport

Atenție, Craiova! Terenul e cel mai dur adversar, nu Levski! Păsările au ciugulit toate semințele din zonele fără iarbă. Foto exclusiv

Cum se prezintă gazonul de pe stadionul „Georgi Asparuhov” înainte de Levski Sofia - Universitatea Craiova. Oltenii vor avea mai multe probleme decât și-au imaginat.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
21.07.2026 | 21:18
Atentie Craiova Terenul e cel mai dur adversar nu Levski Pasarile au ciugulit toate semintele din zonele fara iarba Foto exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN BULGARIA
În ce condiții se prezintă stadionul „Georgi Asparuhov”, arena unde se joacă Levski Sofia - Universitatea Craiova. Foto: Renato Anghelescu * FANATIK
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Universitatea Craiova dă piept miercuri, 22 iulie, cu Levski Sofia în manșa tur a celui de-al doilea tur preliminar din Champions League. FANATIK a mers cu o zi înaintea meciului pe stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia, unde se va desfășura partida, iar gazonul nu este în cele mai bune condiții.

Condiții vitrege pentru Universitatea Craiova la Sofia. Cum se prezintă gazonul de pe stadionul „Georgi Asparuhov”

Confruntarea cu bulgarii de la Levski Sofia a venit cu o primă lovitură pentru Universitatea Craiova. FANATIK a anunțat în exclusivitate că oltenii nu se vor putea baza pe atacantul Assad Al-Hamlawi la acest meci. Cu 24 de ore înaintea duelului direct dintre cele două campioane, FANATIK a mers la stadionul „Georgi Asparuhov”, unde a avut loc și conferința de presă premergătoare partidei.

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La prima vedere, suprafața de joc nu arată deloc bine. Mai multe gropi au putut fi observate, în special în apropierea careului mare. Interesant este faptul că respectivele gropi conțineau semințe, unde păsările veneau în grupuri și ciuguleau din ele, pe mai multe porțiuni. La degradarea gazonului poate contribui și vremea, întrucât s-au anunțat ploi în ziua meciului.

Universitatea Craiova
În ce condiții se prezintă stadionul „Georgi Asparuhov”, arena unde se joacă Levski Sofia – Universitatea Craiova. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK

Ce se întâmplă în viitor cu stadionul „Georgi Asparuhov”. UEFA a dat verdictul

Bulgarii au planuri mari cu acest stadion. Anul viigtor va fi demolat și transformat ulterior într-o arenă sportivă modernă, multifuncțională, care să îndeplinească cele mai înalte standarde europene.

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Principala ambiție este ca noul stadion să îndeplinească cerințele pentru Categoria IV UEFA. Acest lucru va permite Sofiei și Bulgariei să găzduiască meciuri de fotbal de cel mai înalt rang internațional.

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Universitatea Craiova
În ce condiții se prezintă stadionul „Georgi Asparuhov”, arena unde se joacă Levski Sofia – Universitatea Craiova. Foto: Renato Anghelescu * FANATIK

Ultimul meci pentru care UEFA mai permite folosirea acestui stadion va fi cel din turul 3, indiferent că este vorba de Champions League sau Europa League. O mare parte din tribuna a doua este degradată, deci nu poate fi vorba despre condiții optime. Cât despre zona dedicată presei, aceasta este asemenea unui acvariu, cu ferestre „blocate” în timp. Investiția totală în noul stadion este estimată la 120 de milioane de euro.

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  • 1963 este anul inaugurării actualului stadion „Georgi Asparuhov”
  • 24.718 este numărul de locuri pe care noua arenă îl va avea (față de aprox. 20.000 în prezent)
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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