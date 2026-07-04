Atenție, Craiova! Unul din cei mai severi arbitri, delegat la debutul oltenilor din Liga Campionilor

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Campioana României începe aventura europeană din acest sezon odată cu primul tur preliminar din UEFA Champions League. Primul adversar ieșit în calea oltenilor este ML Vitebsk, campioana din Belarus. Duelul din tur, de pe 8 iulie, va avea la centru un arbitru care nu dă înapoi de la arăta cartonașe, indiferent de culoarea lor.

Cine arbitrează ML Vitebsk – Universitatea Craiova, din manșa tur a primului tur preliminar din Champions League

, pe stadionul Mezokovesd, pe 8 iulie, de la ora 20:00, UEFA a decis cine va oficia meciul dintre cele două campioane. „Centralul” ales este bosniacul Luka Bilbija. El va fi ajutat de conaționalii Stefan Tesanovic și Marko Peric.

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Rolul de al patrulea oficial îi revine lui Antonio Tomic. În camera VAR vor colabora alți doi bosniaci: Antoni Bandic și Nihad Ljajic. Singurul „străin” va fi observatorul partidei, englezul Neale Barry.

Cine este, de fapt, Luka Bilbija. Câte cartonașe a arătat până acum

Născut pe 1 iunie 1989, Luka Bilbija este un arbitru de fotbal în vârstă de 37 de ani. El are statutul de arbitru internațional FIFA / UEFA din anul 2021 și oficiază în mod regulat meciuri din prima ligă din țara sa natală (Premijer Liga din Bosnia și Herțegovina), precum și partide din Cupa Bosniei. Pe plan internațional, el a condus până acum confruntări din preliminariile UEFA Conference League și UEFA Europa League. De asemenea, arbitrează meciuri la nivel de echipe naționale, în special partide din calificările pentru Campionatul European U21 sau U19 și meciuri din UEFA Nations League.

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Situația cartonașelor galbene

Chiar dacă nu a condus încă partide pe cele mai înalte „scene” ale fotbalului, bosniacul va debuta în preliminariile Champions League la jocul dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova. El este un arbitru destul de sever, care scoate ușor cartonașele din buzunar, însă menține un nivel destul de ridicat de toleranță când vine vorba de eliminări directe sau lovituri de la 11 metri. Conform playerstats.football, Bilbija are o medie generală ridicată la capitolul cartonașe galbene, situată în jurul a 5,2 – 5,5 de penalizări de acest gen pe meci.

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Sezonul trecut, el a condus în preliminariile Conference League partidele Cherno More – Basaksehir 0-1 (turul 2) și Víkingur – Linfield 2-1 (turul 3), arătând câte 4 cartonașe galbene în fiecare meci (8 în total). În urmă cu două sezoane, în aceeași competiție, el a acordat în total 11 cartonașe galbene. Cele mai multe avertismente arătate într-un singur sezon au fost cele din stagiunea 2020/2021 din prima ligă a Bosniei, când Luka Bilbija a scos cartonașul galben din buzunar de 70 de ori.

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Situația cartonașelor roșii

Deși arată multe avertismente, Bilbija nu elimină jucători cu ușurință. Media sa de cartonașe roșii este destul de mică, undeva la 0,15 roșii pe meci, conform sursei precizate mai sus. Cele mai multe cartonașe roșii pe care bosniacul le-a acordat în total au fost în Cupa Bosniei (5). La nivel internațional, cele mai multe astfel de penalizări le-a oferit în UEFA Youth League (4 în total).

Luka Bilbija și întâlnirile cu românii. Ce meciuri a condus

Luka Bilbija nu este străin de întâlnirile cu românii, fie că este vorba de echipele naționale, fie că este vorba de echipele de club. El a condus până în prezent două meciuri importante care au implicat echipe din România: România U21 – Finlanda U21 1-0 (17 octombrie 2023) și Flora Tallinn – Farul Constanța 0-2 (16 august 2023).

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În primul meci numit, el a arătat 10 cartonașe galbene (câte 5 pentru fiecare echipă). El a arătat chiar și o eliminare în urma a două cartonașe galbene încasate de același jucător, finlandezul Ville Koski. În a doua partidă, el a scos doar o dată cartonașul galben, pe care i l-a arătat lui Ionuț Larie.