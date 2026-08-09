Atenție, David Popovici! Gigantul natației și-a anunțat revenirea în „proba regină”: „Am deja planul”

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Campionatele Europene de natație de la Paris au loc în perioada 31 iulie – 16 august 2026 și îi readuc în prim plan pe David Popovici și alți 10 înotători români. Cameron McEvoy, cel mai rapid înotător din istorie pe 50 liber, poate pune în pericol drumul lui Popovici. Ce a transmis cu puțin timp înaintea turneului din Franța.

Vestea pe care David Popovici nu voia să o audă. Cine revine în bazinul de înot

incontestabil în probele sale, dar în perspectiva viitoarelor turnee majore și a Jocurilor Olimpice din 2028 de la Los Angeles. Cameron McEvoy, campion olimpic la 50 de metri liber la Paris și deținător al recordului mondial pe această distanță, vine pe urmele românului.

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Australianul a luat o decizie radicală. La 32 de ani, el a anunțat oficial pe rețelele de socializare că a început antrenamentele specifice pentru proba de 100 de metri liber. „Primele antrenamente pentru 100 metri. Vreau să adaug cursa de 4×100 de metri în programul meu, dacă lucrurile merg bine. Am deja planul pe primele 4 săptămâni”, a anunţat Cameron McEvoy pe contul său de Instagram.

Cameron McEvoy, mai hotărât ca niciodată. Planul australianului

McEvoy cocheta cu ideea încă din primăvară, când declara că este foarte curios ce timpi ar putea scoate pe două lungimi de bazin, având în vedere forma excelentă de la 50 de metri. „Sunt foarte curios cum ar merge o cursă de 100 liber dacă aș face-o. Dacă aș putea adăuga niște chestii, ar fi grozav. Atâta timp cât lucrurile funcționează foarte bine la 50, ar putea să meargă bine şi pe două lungimi de bazin.

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Aș minți dacă aș spune că nu m-am gândit la această cursă, dar sunt multe lucruri de luat în considerare înainte de o asemenea decizie”, erau cuvintele australianului în urmă cu câteva luni. Acum, totul e oficial, însă experții nu îi dau atât de multe șanse.

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Chiar dacă momentan australianul susține că vizează aurul cu ștafeta de 4×100 la Los Angeles, specialiștii atrag atenția asupra unui aspect foarte importantă. Mai exact, odată cu vârsta, explozia necesară pentru 50 de metri scade, iar McEvoy este văzut ca o amenințare iminentă și pentru proba individuală, unde poate deveni un adversar redutabil.