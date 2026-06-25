Atenție, Dinamo! Val de oferte pentru Vladislav Blănuță. Ucrainenii de la Dinamo Kiev i-au stabilit prețul atacantului

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Vladislav Blănuță a ajuns în septembrie 2025 la Dinamo Kiev. Ucrainenii au plătit nu mai puțin de două milioane de euro în schimbul atacantului, FCU Craiova păstrând și un procent de 20% dintr-o eventuală revânzare. Din nefericire, jucătorul a avut un conflict cu fanii, astfel că ar putea părăsi formația în această vară.

Val de oferte pentru Vladislav Blănuță

Situația lui Blănuță la Dinamo Kiev s-a deteriorat în momentul în care au fost descoperite mai multe postări pro-ruse pe profilul său de TikTok. La scurt timp după aceste evenimente, fanii l-au criticat în termeni duri pe jucător, astfel că acesta a prins din ce în ce mai puține minute în Ucraina.

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Atacantul este ca și plecat de la Dinamo Kiev în momentul de față, astfel că a. Mai mult decât atât, Blănuță este foarte aproape să plece din Ucraina. Jurnalistul a transmis faptul că două echipe din Polonia îl doresc pe fotbalist: Rakow și Wisla Cracovia.

Potrivit informațiilor expuse de sursa amintită mai sus, Dinamo Kiev solicită nu mai puțin de 1,3 milioane de euro în schimbul jucătorului. Dacă mutarea se va realiza, ucrainenii vor ieși în minus cu 700.000 de euro, o sumă importantă, având în vedere că nu s-au folosit de serviciile lui Blănuță în majoritatea stagiunii.

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Dinamo, pe urmele lui Blănuță

Noua echipă a vârfului de 24 de ani ar putea , club care a încercat să îl aducă în „Ștefan cel Mare” și în perioada de mercato din iarnă. Interesul „câinilor” nu este nou, fiind confirmat public chiar de președintele Andrei Nicolescu în urmă cu ceva timp: „Suntem cu ochii pe el. În afara lui Louis Munteanu și a lui Blănuță, este extrem de dificil să mai găsești un atacant de perspectivă în fotbalul nostru. Nu îmi vine în minte un alt număr 9 de valoare”.

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Subiectul ar putea fi în continuare de actualitate, având în vedere că Dinamo Kiev vrea să scape de fotbalist. Dacă formația din Ștefan cel Mare va reuși această mutare, atunci atacul lui Nuno Campos ar putea arăta mult mai bine cu Vladislav Blănuță, cu atât mai mult cu cât se preconizează că George Pușcaș va fi apt 100% în sezonul ce bate la ușă.

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