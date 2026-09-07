Atenție, Drăgușin! Fiorentina numește unul dintre cei mai vulcanici antrenori italieni, după demiterea lui Fabio Grosso

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Fiorentina are un start dezastruos de sezon. Echipa „viola” pornea cu mari speranţe în noul sezon din Serie A, trei înfrângeri în primele trei etape: 0-4 cu Roma, 0-3 cu Frosinone şi 1-2 cu Torino.

Fabio Grosso, demis de Fiorentina! Cine îl va antrena pe Drăguşin

Şefii echipei au luat o decizie radicală şi au anunţat demiterea lui Fabio Grosso după ce Fiorentina s-a instalat pe ultimul loc al clasamentului: „ACF Fiorentina anunță că Fabio Grosso a fost eliberat din funcția de antrenor principal al primei echipe masculine, începând de astăzi”, se arată în comunicatul italienilor.

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Fabrizio Romano scrie că Fiorentina a ajuns la un acord cu Paolo Vanoli pentru preluarea echipei. El a fost la conducerea tehnică a echipei şi în sezonul trecut şi este gata să accepte oferta şefilor, care vor să scoată echipa din impas.

🚨🟣 Fiorentina have reached a verbal agreement with Paolo Vanoli to return as new head coach. Vanoli was in charge last season and he’s set to come back after Fabio Grosso got sacked overnight. Formal steps to follow today. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Paolo Vanoli, unul dintre cei mai vulcanici antrenori italieni

este unul dintre cei mai vulcanici antrenori italieni. În 2023, la un meci Venezia – Como, a fost eliminat după ce a primit două cartonaşe galbene în câteva secunde. A fost cu greu ţinut de oamenii din staff să nu ajungă la arbitru.

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Ca antrenor al celor de la Venezia a avut un adevărat scandal cu conducerea din cauza unui transfer. După ce a fost vândut Dennis Johnsen, a atacat public conducerea: „obiectivele economice nu corespund cu cele sportive”, a spus antrenorul.

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În mai 2025, la un meci Torino – Venezia, s-a certat pe teren cu Maripan, iar câteva moment mai târziu a leşinat pe gazon. Italienii scriu că nu şi-a pierdut cunoştinţa şi şi-a revenit rapid, iar explicaţia este că a avut un scădere bruscă de tensiune arterială.

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