ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu (48 de ani) este ca și revenit în antrenorat. FANATIK a anunțat în exclusivitate că , formație din Championship. Doar că fostul selecționer al României va avea o misiune dificilă la noua echipă, unde patronul Gino Pozzo a schimbat în ultimii ani la fel de mulți antrenori precum a făcut-o Gigi Becali la FCSB.

Cine este, de fapt, Gino Pozzo, patronul lui Watford

După 16 etape din noul sezon din Championship, Watford se află pe locul 21 din 24, cu 15 puncte. Formația care juca în trecut în Premier League s-a despărțit recent de Alessio Dionisi, iar . Gino Pozzo, actualul patron al echipei, a preluat-o în 2012, el fiind implicat în trecut și la alte cluburi precum Udinese (Italia) și Granada (Spania). De la venirea sa la cârma clubului, cea mai notabilă performanță a rămas promovarea în Premier League, reușită în 2015.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu urmează însă să aibă parte de un nou patron extrem de implicat la echipă, așa cum s-a întâmplat și în scurta sa aventură la FCSB. Gino Pozzo este descris de presa britanică drept un om care discută foarte multe ore pe zi cu colaboratorii săi, se implică intens în transferurile făcute la echipă, dar mai ales pentru răbdarea limitată în privința antrenorilor, acesta fiind un alt aspect comun cu Gigi Becali.

Din 2012, de când Gino Pozzo este finanțatorul echipei, Watford a schimbat 27 de tehnicieni. Numărul este identic și la FCSB, Gigi Becali schimbând tot atâția antrenori la formația „roș-albastră” din 2012 până în prezent. Diferența majoră este cea că, pe banca englezilor, au trecut nume celebre din lumea antrenoratului mondial: Quique Sanchez Flores (07/09/2019 – 01/12/2019), Claudio Ranieri (04/10/2021 – 24/01/2022), Roy Hodgston (25/01/2022 – 30/06/2022) și Slaven Bilic (26/09/2022 – 07/03/2023).

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Watford în Championship

După promovarea din 2015, Watford a rezistat în Premier League timp de 5 sezoane. La finalul stagiunii 2019/2020, echipa părăsea primul eșalon de pe locul 19. Stagiunea următoare a fost însă una cu noroc, întrucât Watford a revenit în Premier League de pe locul 2 în Championship. Doar că „Viespile” nu au repetat constanța anterioară, și au retrogradat, din nou, de pe același loc 19. Astfel, Watford se află în liga secundă din Anglia încă din sezonul 2022/2023, ocupând de atunci, pe rând, locurile 11, 15, 14, 16 și 21 în prezent (după 16 etape).

ADVERTISEMENT

Ce echipe figurează până acum în CV-ul lui Edi Iordănescu

Edi Iordănescu are deja în CV mai multe echipe pe care le-a antrenant. Experiența sa predomină mai ales în fotbalul românesc, unde a condus formații precum FC Vaslui, Fortuna Brazi, Tg. Mureș, Pandurii, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB. Pe plan extern, Iordănescu Jr. a mai antrenat-o pe CSKA Sofia (Bulgaria) și pe Legia Varșovia (Polonia). O altă funcție ocupată a fost și cea de selecționer al României, cu care a mers până în optimile EURO 2024.