Atenție, FCSB! Bologna a făcut spectacol în Serie A înainte de meciul cu românii! S-a apropiat la 2 puncte de Interul lui Cristi Chivu

Campioana României, FCSB, va juca joi seară, în runda cu numărul 3 din Europa League, împotriva celor de la Bologna, una dintre cele mai în formă echipe din Serie A. Italienii au câștigat ultimul meci din campionat și s-au apropiat la două puncte de Inter, formația aflată pe primul loc.
Bologna a devenit o forță în campionatul Italiei. Echipa de pe Stadio Renato Dall’Ara s-a calificat sezonul precedent în Europa League, iar anul acesta obiectivul este accederea în grupele UEFA Champions League. Până atunci, urmează însă duelul cu FCSB.
Bologna s-a impus în ultima etapă, în deplasare, cu 2-0 pe terenul celor de la Cagliari și a ajuns la cota 13 în Serie A. Doar Inter, Napoli și AS Roma au mai multe puncte după primele șapte meciuri jucate în acest sezon, semn că FCSB va întâlni o echipă aflată într-o formă excelentă.
Echipa de start a Bolognei în meciul cu Cagliari: Ravaglia; Holm, Heggem, Vitík, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Antrenor: Vincenzo Italiano.
Campioana României a avut mare ghinion la tragerea la sorți. FCSB a dat peste, poate, cel mai complicat adversar posibil din urna a patra. Italienii de la Bologna au un lot estimat la 272 de milioane de euro, de peste cinci ori mai valoros decât cel al roș-albaștrilor.
Cel mai bine cotat fotbalist din lotul lui Vincenzo Italiano este atacantul Santiago Castro. Vârful este evaluat de site-urile de specialitate la nu mai puțin de 35 de milioane de euro. De asemenea, Riccardo Orsolini valorează 25 de milioane de euro.