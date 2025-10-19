Atenție, FCSB! Bologna a făcut spectacol în Serie A înainte de meciul cu românii! S-a apropiat la 2 puncte de Interul lui Cristi Chivu

ADVERTISEMENT

Campioana României, FCSB, va juca joi seară, în runda cu numărul 3 din Europa League, împotriva celor de la Bologna, una dintre cele mai în formă echipe din Serie A. Italienii au câștigat ultimul meci din campionat și s-au apropiat la două puncte de Inter, formația aflată pe primul loc.

Bologna, victorie în Serie A înainte de duelul cu FCSB

Echipa de pe Stadio Renato Dall’Ara s-a calificat sezonul precedent în Europa League, iar anul acesta obiectivul este accederea în grupele UEFA Champions League. Până atunci, urmează însă duelul cu FCSB.

Bologna s-a impus în ultima etapă, în deplasare, cu 2-0 pe terenul celor de la Cagliari și a ajuns la cota 13 în Serie A. Doar Inter, Napoli și AS Roma au mai multe puncte după primele șapte meciuri jucate în acest sezon, semn că FCSB va întâlni o echipă aflată într-o formă excelentă.

Echipa de start a Bolognei în meciul cu Cagliari: Ravaglia; Holm, Heggem, Vitík, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Antrenor: Vincenzo Italiano.

Bologna are un lot de 5 ori mai scump decât FCSB

FCSB a dat peste, poate, cel mai complicat adversar posibil din urna a patra. Italienii de la Bologna au un lot estimat la 272 de milioane de euro, de peste cinci ori mai valoros decât cel al roș-albaștrilor.

Cel mai bine cotat fotbalist din lotul lui Vincenzo Italiano este atacantul Santiago Castro. Vârful este evaluat de site-urile de specialitate la nu mai puțin de 35 de milioane de euro. De asemenea, Riccardo Orsolini valorează 25 de milioane de euro.

Rezultatele și programul campioanei României în Europa League:

Joi, 25 septembrie 2025, ora 19:45: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Joi, 2 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Young Boys 0-2

Joi, 23 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Bologna

Joi, 6 noiembrie 2025, ora 19:45: Basel – FCSB

Joi, 27 noiembrie 2025, ora 22:00: Steaua Roșie Belgrad – FCSB

Joi, 11 decembrie 2025, ora 22:00: FCSB – Feyenoord

Joi, 22 ianuarie, ora 22:00: Dinamo Zagreb – FCSB

Joi, 29 ianuarie, ora 22:00: FCSB – Fenerbahçe

Cum arată clasamentul în Serie A. Bologna se ține aproape de Inter