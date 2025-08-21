Atenție, FCSB! Ei sunt jucătorii de la Aberdeen care îi pot pune probleme campioanei României în playoff-ul Europa League

Campioana României, FCSB, s-a calificat în play-off-ul Europa League după victoria cu 6-3 la general în fața celor de la Drita, iar roș-albaștrii se vor duela pentru calificarea în faza principală cu Aberdeen, un adversar mult mai complicat.

FCSB, dublă complicată cu Aberdeen în Europa League. Cum arată raportul Wyscout al echipei din Scoția

Sunt probleme atât în atac, cât și pe faza defensivă, iar Elias Charalambous nu are prea mult timp la dispoziție. Raportul Wyscout realizat pentru meciurile cu Hearts și Celtic scoate la iveală câteva detalii interesante despre viitoarea adversară a campioanei României.

FCSB are un lot de două ori mai valoros decât Aberdeen

Perioada de glorie rămâne cea din anii ’80, când Sir Alex Ferguson aducea Cupa Cupelor și Supercupa Europei. De atunci, echipa a rămas mai degrabă în umbra lui Celtic și Rangers, dar și-a păstrat reputația de adversar incomod. Cota de piață e de 19 milioane de euro, de două ori mai mică față de cea a bucureștenilor.

În acest sezon, startul e slab: două înfrângeri clare, 0-2 cu Hearts și 0-2 acasă cu Celtic. Aberdeen nu a marcat niciun gol, iar FCSB e obligată să profite dacă vrea să ajungă din nou în Europa League.

Aberdeen, dependentă de fazele fixe. Scoțienii nu au produs mai nimic în acest sezon

Aberdeen joacă aproape exclusiv în 4-2-3-1. Blocul defensiv e așezat la mijloc, fără pressing agresiv. Adversarul e lăsat să construiască, iar scoțienii așteaptă momentul potrivit pentru a recupera și a lansa rapid atacul. Posesia lor e modestă, în jur de 40%. Mingile lungi sunt frecvente – aproape 20% dintre pase – iar atacurile se bazează mult pe dueluri fizice. Aberdeen e o echipă de contact, nu de combinații lungi.

Mingile ajung rapid la Clarkson, mijlocașul central care dictează jocul. De acolo, legătura preferată este către Aouchiche, omul creativ din spatele vârfului. Dacă traseul central e blocat, scoțienii caută imediat benzile. Jensen, fundașul dreapta, urcă des și livrează centrări, iar Milanovic și Keskinen încearcă să destabilizeze prin dribling.

Fazele fixe sunt capitolul unde Aberdeen devine periculoasă. Clarkson execută cornere și lovituri libere, iar fundașul Milne și vârful Yengi sunt ținte clare. În primele două meciuri, aproape jumătate din xG a venit după faze fixe. FCSB trebuie să fie extrem de atentă aici. Orice fault lateral sau corner înseamnă pericol. Scoțienii nu sunt creativi, dar cu duelurile aeriene pot câștiga un meci.

Jucători de urmărit:

Adil Aouchiche (23 ani, mijlocaș ofensiv) – Cel mai periculos. A tras 4 șuturi, xG 1,11. Se mișcă excelent între linii, cere mingea și încearcă să accelereze vertical. Are și driblinguri reușite, iar dacă e lăsat liber între fundași și mijlocași, poate face diferența.

– Cel mai periculos. A tras 4 șuturi, xG 1,11. Se mișcă excelent între linii, cere mingea și încearcă să accelereze vertical. Are și driblinguri reușite, iar dacă e lăsat liber între fundași și mijlocași, poate face diferența. Nino Milanovic (23 ani, extremă dreapta) – Viteză, dribling și centrări precise. A livrat 3/3 centrări utile și a creat un xA de 0,16. Îl ajută mult pe Jensen în combinații, dar lasă spații mari pe repliere.

– Viteză, dribling și centrări precise. A livrat 3/3 centrări utile și a creat un xA de 0,16. Îl ajută mult pe Jensen în combinații, dar lasă spații mari pe repliere. Lewis Clarkson (23 ani, mijlocaș central) – E metronomul echipei. Are precizie bună la pase și e responsabil cu fazele fixe. Din piciorul lui pleacă majoritatea ocaziilor periculoase.

(23 ani, mijlocaș central) – E metronomul echipei. Are precizie bună la pase și e responsabil cu fazele fixe. Din piciorul lui pleacă majoritatea ocaziilor periculoase. Kusini Yengi (26 ani, vârf) – Un atacant de forță. 1,90 m, greu de scos din joc. A avut xG 0,52 din acțiuni, plus 0,36 dintr-o fază fixă. Nu e foarte eficient la sol, dar dacă primește o centrare bună, devine extrem de periculos.