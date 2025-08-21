Atenție, FCSB! Ei sunt jucătorii de la Aberdeen care îi pot pune probleme campioanei României în playoff-ul Europa League

Campioana României, FCSB, s-a calificat în play-off-ul Europa League după victoria cu 6-3 la general în fața celor de la Drita, iar roș-albaștrii se vor duela pentru calificarea în faza principală cu Aberdeen, un adversar mult mai complicat.
Începutul de sezon al celor de la FCSB ridică mari semne de întrebare. Sunt probleme atât în atac, cât și pe faza defensivă, iar Elias Charalambous nu are prea mult timp la dispoziție. Raportul Wyscout realizat pentru meciurile cu Hearts și Celtic scoate la iveală câteva detalii interesante despre viitoarea adversară a campioanei României.
Aberdeen e un club cu nume greu în Scoția. Perioada de glorie rămâne cea din anii ’80, când Sir Alex Ferguson aducea Cupa Cupelor și Supercupa Europei. De atunci, echipa a rămas mai degrabă în umbra lui Celtic și Rangers, dar și-a păstrat reputația de adversar incomod. Cota de piață e de 19 milioane de euro, de două ori mai mică față de cea a bucureștenilor.
În acest sezon, startul e slab: două înfrângeri clare, 0-2 cu Hearts și 0-2 acasă cu Celtic. Aberdeen nu a marcat niciun gol, iar FCSB e obligată să profite dacă vrea să ajungă din nou în Europa League.
Aberdeen joacă aproape exclusiv în 4-2-3-1. Blocul defensiv e așezat la mijloc, fără pressing agresiv. Adversarul e lăsat să construiască, iar scoțienii așteaptă momentul potrivit pentru a recupera și a lansa rapid atacul. Posesia lor e modestă, în jur de 40%. Mingile lungi sunt frecvente – aproape 20% dintre pase – iar atacurile se bazează mult pe dueluri fizice. Aberdeen e o echipă de contact, nu de combinații lungi.
Mingile ajung rapid la Clarkson, mijlocașul central care dictează jocul. De acolo, legătura preferată este către Aouchiche, omul creativ din spatele vârfului. Dacă traseul central e blocat, scoțienii caută imediat benzile. Jensen, fundașul dreapta, urcă des și livrează centrări, iar Milanovic și Keskinen încearcă să destabilizeze prin dribling.
Fazele fixe sunt capitolul unde Aberdeen devine periculoasă. Clarkson execută cornere și lovituri libere, iar fundașul Milne și vârful Yengi sunt ținte clare. În primele două meciuri, aproape jumătate din xG a venit după faze fixe. FCSB trebuie să fie extrem de atentă aici. Orice fault lateral sau corner înseamnă pericol. Scoțienii nu sunt creativi, dar cu duelurile aeriene pot câștiga un meci.