Atenție, FCSB! Starul de 22 de ani a semnat cu Manchester United: „Am ambiţii uriaşe şi vreau să fac istorie”

Cariera lui Amad Diallo la Manchester United a luat o întorsătură favorabilă pentru el odată cu plecarea de pe banca tehnică a olandezului Erik ten Hag. În ultimele două luni, ivorianul a devenit o piesă crucială din angrenajul echipei lui Ruben Amorim, iar dacă United va dori să atace primele 8 locuri din Europa League și va aduce toți titularii la București, fanii FCSB îl vor vedea pe tânărul talent în acțiune.

Amad Diallo, contract până în 2030 cu Manchester United

Amad Diallo a fost adus la Manchester United la o vârstă fragedă. Ivorianul a fost transferat în 2021, pe când avea doar 18 ani, de la Atalanta Bergamo, cotra sumei de 21.3 milioane de euro.

Ivorianul a fost împrumutat la Rangers și ulterior la Sunderland. În tricoul „pisicilor negre”, Diallo a avut ocazia să-și etaleze calitățile și a contribuit la 17 reușite în Championship. Ivorianul a înscris de 14 ori pentru Sunderland și a oferit 3 pase decisive în al doilea eșalon englez, în urmă cu două sezoane.

După revenirea la Manchester United, tânărul atacant a fost păstrat în lotul echipei conduse de Erik ten Hag, însă a fost utilizat sporadic. Odată cu despărțirea „diavolilor roșii” de olandez, Diallo a reușit să se impună în „primul 11” atât în perioada cu Ruud van Nistelrooy interimar, cât și după numirea lusitanului Ruben Amorim pe banca britanicilor.

De la meciuri în care era introdus 15 minute pe final, Amad a reușit să fie decisiv în unele partide, precum în

Diallo este foarte încrezător în forțele sale și nerăbdător să ajungă una dintre legendele de pe Old Trafford: „Sunt foarte mândru că am semnat acest nou contract. Am avut deja nişte momente incredibile cu acest club, dar mai urmează multe.

Am ambiţii uriaşe şi vreau să fac istorie la Manchester United”, a declarat atacantul din Coasta de Fildeș pentru site-ul clubului.

Amad Diallo ar putea veni pe Arena Națională pentru meciul dintre FCSB și Manchester United

United a început mai greu acest sezon european, având în vedere că nici în campionat nu stau grozav. „Diavolii roșii” au înregistrat trei rezultate de egalitate în primele trei etape din faza ligii a UEFA Europa League. Seria egalurilor a fost urmată de o serie de 3 victorii, iar în acest moment Manchester United se situează pe poziția a 7-a cu 12 puncte adunate.

În funcție de rezultatele din Premier League din acest început de an, dar și de dorința lor de a se califica în primele 8 din Europa League, Manchester United ar putea aduce toate vedetele la București sau ar putea veni cu un lot format din jucători ce au evoluat mai puțin în acest sezon.

Cu 12 puncte, formația lui Ruben Amorim este calificată mai departe în primăvara europeană, dar dacă va dori un loc direct în optimi, va avea nevoie să mai adune puncte în ultimele două etape împotriva lui Rangers și a FCSB. Dacă Manchester United ar reuși o victorie pe Old Trafford împotriva scoțienilor, jucători precum Amad Diallo, Bruno Fernandes sau Rasmus Hojlund ar putea fi lăsați să se odihnească în ultima etapă împotriva bucureștenilor.

Pe britanici îi așteaptă o atmosferă incendiară pe Arena Națională. , iar speranțele vor fi foarte mari în contextul parcursului bun al „roș-albaștrilor” de până acum în Europa League.