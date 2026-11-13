Atenție, Hagi! Acesta e primul 11 al României după minutele jucate la echipele de club. Fără Rațiu, Ianis, Bîrligea!

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Gheorghe Hagi a transmis încă de la începutul noului mandat de selecționer că va încerca să aleagă de fiecare dată cei mai în formă jucători la echipele de club, chiar dacă asta poate însemna uneori să lase pe bară „senatori” de drept la prima reprezentativă. La meciul cu Polonia, de sâmbătă, ora 21:45, pe Arena Națională, „Regele” ar putea veni cu multe surprize. Mai ales dacă ține cont de minutele jucate de cei convocați.

Strata în locul lui Andrei Rațiu ar putea fi marea surpriză a lui Gheorghe Hagi. Ce soluții mai are selecționerul pentru defensivă

Contra Poloniei, Gheorghe Hagi ar putea trimite un „prim 11” din care să lipsească jucători ca Andrei Rațiu, Ianis Hagi, Daniel Bîrligea, sau Dennis Man. În plus, cu siguranță nu va fi pe teren nici Răzvan Marin. Acesta din urmă este într-o formă excelentă, joacă la echipa de club, dar va fi suspendat la partida de pe Arena Națională.

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Hindrich – Strata, Drăgușin, M. Ilie, Bancu – V. Dragomir, Corbu, Cicâldău – Moruțan, I. Stoica, Fl. Coman

La nivel de portari, Gheorghe Hagi nu duce lipsă de soluții. Nici măcar în condițiile în care Ionuț Radu nu va fi disponibil pentru acțiunea din noiembrie. Hindrich, Târnovanu și Laurențiu Popescu au fost titulari incontestabili la echipele lor, în ultima lună. Anticipăm ca Hagi să meargă pe continuitate în poartă, iar Hindrich să fie alesul contra Poloniei.

Pentru postul de fundaș dreapta, „Regele” ar putea lua în calcul o primă surpriză de proporții. Tony Strata, cel care a avut evoluții foarte apreciate în acest sezon, ar putea să îi ia locul lui Andrei Rațiu. Strata a fost pe teren la toate jocurile disputate de Vitoria Guimaraes în perioada recentă, de la ultima acțiune. Are evoluții foarte apreciate, iar cota lui a explodat. La 4.000.000 de euro este evaluat fotbalistul de 22 de ani, conform Transfermarkt.de. De 10 ori mai mult decât la începutul acestui an.

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Drăgușin, Matei Ilie și Bancu ar completa linia defensivă a lui Hagi în România – Polonia

De partea cealaltă, Rațiu a fost pe teren la doar două dintre cele cinci partide pe care le-a avut Rayo Vallecano în octombrie și noiembrie, intervalul de după precedenta acțiune a naționalei. Are o pasă decisivă în victoria cu Celta, a jucat și cu Real Sociedad. Dar nu a fost în lot pentru partidele cu Getafe și Elche. Și nici în Cupă, cu Huelva.

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În centrul defensivei, Radu Drăgușin are toate motivele să fie considerat punct fix. A fost integralist în cele 6 meciuri de Serie A disputate de Fiorentina între cele două pauze pentru naționale. Cu adversari ca Inter, Atalanta și Juventus, Drăgușin a avut evoluții din ce în ce mai apreciate. Ar fi, în mod normal, liderul defensivei. Chiar dacă are doar 24 de ani.

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Matei Ilie ar fi cel mai potrivit să joace alături de Drăgușin. A fost integralist pentru Kasimpașa în cele 5 partide oficiale din octombrie și noiembrie. A înfruntat Galatasaray și Beșiktaș și a avut mai mereu evoluții apreciate. În fine, Nicușor Bancu are toate motivele să revendice postul de fundaș stânga. Gol în Conference League și, în general, evoluții foarte apreciate la Universitatea Craiova. Pare în cea mai bună formă a carierei.

România, mijloc de forță cu trei jucători care au impresionat în acest sezon al cupelor europene: Dragomir, Corbu și Cicâldău

Forța echipei lui Gheorghe Hagi poate să vină chiar de la centrul terenului. Zonă în care „Regele” ar putea să joace cu fotbaliști în formă inclusiv în cupele europene. Asta chiar dacă nu se poate baza pe Răzvan Marin, suspendat, omul care a înfruntat-o recent pe Real Madrid. Vlad Dragomir, Marius Corbu și Alex Cicâldău par cei mai îndreptățiți la titularizare.

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Vlad Dragomir are opt meciuri jucate pentru Pafos în intervalul 11 octombrie – 8 noiembrie. Dintre care trei în Conference League. A și marcat în ultimul meci de campionat, în care a fost și căpitan de echipă. Marius Corbu este probabil cel mai în formă jucător român, iar contra Poloniei și-ar putea face debutul la echipa națională.

Corbu a fost titular pentru Ferencvaros în , în urmă cu mai puțin de o săptămână. A adunat deja 12 meciuri în Europa în acest sezon: 10 victorii și 2 remize! A jucat și în toate meciurile din prima ligă machiară pentru Ferencvaros, iar cota sa este în plină ascensiune. Doar în acest sezon a mai fost pe teren la victorii și cu Celtic, Plzen, sau Trabzonspor. Echipa sa are victorii pe linie în faza ligii din Europa League.

Alex Cicâldău traversează și el o perioadă excelentă la Universitatea Craiova, atât în SuperLiga, cât și în Conference League. A marcat cu Egnatia și a oferit pase decisive cu Inter Escaldes și Getafe. Este om de bază la Craiova, care a reușit să revină pe primul loc în SuperLiga. Ar putea fi cea mai bună variantă pentru a-l înlocui pe Nicolae Stanciu, accidentat.

Puține soluții pentru selecționerul Gheorghe Hagi în atac. Ianis Stoica și-ar putea face debutul contra Poloniei, susținut de Moruțan și Florinel Coman

La nivel de jucători de atac, Gheorghe Hagi nu are prea multe opțiuni de top. Asta în condițiile în care jucători ca Man și Bîrligea, în trecut titulari incontestabili, au jucat puțin la echipele de club. Olimpiu Moruțan, omul care a ajuns deja la 7 pase decisive în acest sezon de SuperLiga, este o variantă de luat în calcul.

De asemenea, „Regele” s-ar mai putea baza și pe Ianis Stoica, atacantul care face un sezon de vis în Portugalia. Are deja 4 goluri și două pase decisive în prima ligă portugheză pentru Estrela Amadora. Este titular incontestabil la echipa de club, deși încă este un jucător tânăr. Doar 23 de ani. Ianis Stoica își poate face și el debutul la națională la meciul cu Polonia de sâmbătă, ora 21:45.

În fine, pentru al treilea om din ofensivă s-ar putea miza pe Florinel Coman. Chiar dacă vine din campionatul Qatar-ului și nici nu este titular incontestabil. Totuși, , mai ales după ce a marcat în weekend pentru Al Gharafa, contra celor de la Al Duhail. Ar putea fi jucător decisiv la revenirea la prima reprezentativă.