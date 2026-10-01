Sport

Atenție, Hagi! Robert Lewandowski revine în primul 11 pentru Polonia – România

Vești proaste pentru Gică Hagi înainte de Polonia - România din Liga Națiunilor! Starul Robert Lewandowski este așteptat de polonezi înapoi în primul 11
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.10.2026 | 12:52
Atentie Hagi Robert Lewandowski revine in primul 11 pentru Polonia Romania
ULTIMA ORĂ
Robert Lewandowski revine în primul 11 pentru Polonia - România. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Robert Lewandowski (38 de ani) este așteptat să revină în primul 11 pentru Polonia la meciul cu România de pe teren propriu de vineri seară, din etapa a treia din Liga Națiunilor. Presa de la Varșovia a oferit echipa probabilă a selecționerului Jan Urban pentru această partidă, iar atacantul de la Chicago Fire, fost la Borussia Dortmund, Bayern Munchen și FC Barcelona, se regăsește în această formulă.

Robert Lewandowski, așteptat să fie titular în Polonia – România

Așadar, Urban ar urma să mizeze pe un sistem de joc de tip 4-4-2, cu următoarea componență: Bulka – Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski – Szymanski, Nowak, Zielinski, Zalewski – Swiderski, Lewandowski. Astfel, dacă acest prim 11 se confirmă, Lewandowski va reveni ca titular la naționala Poloniei după ce la meciul precedent, tot din Liga Națiunilor bineînțeles, pierdut în Suedia cu scorul de 1-3, el a fost doar rezervă.

ADVERTISEMENT

Atunci, starul polonez a fost introdus pe teren abia în minutul 88, în locul lui Wisniewski. Pe de altă parte, Robert Lewandowski a fost titular în prima partidă din această grupă de Liga Națiunilor, egalul Poloniei pe teren propriu cu Bosnia, scor 0-0. Atacantul a fost înlocuit atunci de Jan Urban de asemenea pe final de meci, în minutul 87, cu Zukowski.

Lewandowski a jucat în primul meci, apoi a fost rezervă în Suedia

Așadar, pare destul de evident că Urban, asemenea lui Hagi de altfel, a decis să ruleze destul de mult lotul de la un meci la altul, bineînțeles în contextul în care este vorba despre prima fereastră internațională de patru meciuri, astfel încât să îi mențină pe jucători cât mai odihniți posibil.

ADVERTISEMENT
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid,...
Digi24.ro
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan

Cu atât mai mult în ceea ce îl privește pe Lewandowski, cel care a ajuns deja la o vârstă destul de înaintată. Astfel, pare destul de plauzibil ca acestuia să îi vină acum cu România din nou rândul să joace titular, după ce acest lucru s-a întâmplat la partida cu Bosnia, iar ulterior, în Suedia, a fost în principiu menajat de selecționerul Urban. 

ADVERTISEMENT
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a...
Digisport.ro
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
„Freacă țiparul pe 8-10 mii de euro pe lună!” „Magiun” Barbu, exploziv înaintea...
Fanatik
„Freacă țiparul pe 8-10 mii de euro pe lună!” „Magiun” Barbu, exploziv înaintea meciului naționalei din Polonia!
S-a aflat totul! De ce s-a înfuriat atât de tare Cristiano Ronaldo pe...
Fanatik
S-a aflat totul! De ce s-a înfuriat atât de tare Cristiano Ronaldo pe Jorge Jesus: „Nu și-a ținut promisiunea! S-a simțit trădat”
Gică Hagi, nehotărât! Decide lotul pentru Polonia – România după antrenamentul oficial. Ce...
Fanatik
Gică Hagi, nehotărât! Decide lotul pentru Polonia – România după antrenamentul oficial. Ce s-a întâmplat la Mogoșoaia. Foto + Video
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gigi Becali a anunțat pe cine susține pentru funcția de prim-ministru al României:...
iamsport.ro
Gigi Becali a anunțat pe cine susține pentru funcția de prim-ministru al României: 'Singura soluție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!