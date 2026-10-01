Atenție, Hagi! Robert Lewandowski revine în primul 11 pentru Polonia – România

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Robert Lewandowski (38 de ani) este așteptat să revină în primul 11 pentru Polonia la meciul cu România de pe teren propriu de vineri seară, din etapa a treia din Liga Națiunilor. Presa de la Varșovia a oferit echipa probabilă a selecționerului Jan Urban pentru această partidă, iar atacantul de la Chicago Fire, fost la Borussia Dortmund, Bayern Munchen și FC Barcelona, se regăsește în această formulă.

Robert Lewandowski, așteptat să fie titular în Polonia – România

Așadar, Urban ar urma să mizeze pe un sistem de joc de tip 4-4-2, cu următoarea componență: Bulka – Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski – Szymanski, Nowak, Zielinski, Zalewski – Swiderski, Lewandowski. Astfel, dacă acest prim 11 se confirmă, Lewandowski va reveni ca titular la naționala Poloniei după ce la meciul precedent, tot din Liga Națiunilor bineînțeles, pierdut în Suedia cu scorul de 1-3, el a fost doar rezervă.

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🇵🇱 Prawdopodobny skład Polski na mecz z Rumunią! 🔥 🧤 Bułka

🛡️ Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski

⚙️ Szymański, Nowak, Zieliński, Zalewski

⚔️ Świderski, Lewandowski 🔄 Jan Urban ma wrócić do gry czwórką obrońców i postawić w ataku na duet Świderski–Lewandowski. ℹ️Meczyki — Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu)

Atunci, starul polonez a fost introdus pe teren abia în minutul 88, în locul lui Wisniewski. Pe de altă parte, a fost titular în prima partidă din această grupă de Liga Națiunilor, egalul Poloniei pe teren propriu cu Bosnia, scor 0-0. Atacantul a fost înlocuit atunci de Jan Urban de asemenea pe final de meci, în minutul 87, cu Zukowski.

Lewandowski a jucat în primul meci, apoi a fost rezervă în Suedia

Așadar, pare destul de evident că Urban, asemenea lui Hagi de altfel, a decis să ruleze destul de mult lotul de la un meci la altul, bineînțeles în contextul în care este vorba despre prima fereastră internațională de patru meciuri, astfel încât să îi mențină pe jucători cât mai odihniți posibil.

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Cu atât mai mult în ceea ce îl privește pe Lewandowski, cel care a ajuns deja la o vârstă destul de înaintată. Astfel, pare destul de plauzibil ca acestuia să îi vină acum cu România din nou rândul să joace titular, după ce acest lucru s-a întâmplat la partida cu Bosnia, iar ulterior, în Suedia, a fost în principiu menajat de