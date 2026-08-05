Atenție, Hagi! Românul pe care vor să ni-l fure ungurii a dat un super gol în Europa League. Video

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Seară excelentă pentru Marius Corbu, românul legitimat la Ferencvaros. Mijlocașul de 24 de ani a marcat pentru echipa lui în meciul contra polonezilor de la Gornik Zabrze în preliminariile Europa League. Fotbalistul, convocat de Gică Hagi la naționala României, este dorit de Ungaria în reprezentativa sa.

Marius Corbu, gol superb în Europa League

În drumul către play-off-ul Europa League, Ferencvaros are o „dublă” cu polonezii de la Gornik Zabrze. Miercuri seară, 5 august, maghiarii au jucat manșa tur pe teren propriu. Tabela a fost deblocată abia în minutul 65 de către Marius Corbu, mijlocașul român. El a marcat cu un șut bine plasat, pe jos, din afara careului, iar reușita sa a adus victoria formației sale.

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Goal, Marius Corbu, Ferencvaros — TheFootballZone (@football_t69515)

Marius Corbu a fost transferat de echipa din Ungaria la începutul acestui an, de la Apoel Nicosia. Sezonul trecut, mijlocașul a reușit să câștige alături de Ferencvaros Cupa contra celor de la Zalaegerszeg. Deși are dublă cetățenie, română și maghiară, Marius Corbu nu are părinți sau bunici născuți în Ungaria. Astfel, pentru a putea reprezenta naționala maghiară, ar trebui să evolueze timp de cinci ani consecutivi în campionatul Ungariei.

Marius Corbu a fost convocat de Gică Hagi la naționala României, dar s-a pozat cu steagul Ungariei

Marius Corbu nu a debutat încă nici pentru echipa națională de seniori a României. El s-a aflat în și la ultima acțiune a lui Mircea Lucescu, dar și pentru cu Georgia și Țara Galilor, desfășurate la începutul lunii iunie sub comanda lui Gheorghe Hagi.

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În primăvara acestui an, Corbu s-a pozat cu steagul Ungariei în mână. Motivul? Ziua de 15 martie marchează începutul Revoluției din 1848 în țara vecină, iar sărbătoarea a fost marcată cum se cuvine de Ferencavros, una dintre cele mai importante echipe din campionatul maghiar. Clubul lansase la acel moment o colecție specială de tricouri albe, unde steagul Ungariei se afla la loc de cinste: pe mijlocul pieptului, dar și în dreptul inimii. Marius Corbu a participat atunci la ședința foto specială.

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Marius Corbu, propus de Daniel Pancu la Rapid încă din 2025

Daniel Pancu, fostul selecționer al reprezentativei U21 a României și actual antrenor la Rapid, a fost impresionat și de calitățile fizice ale lui Marius Corbu pe vremea când îl pregătea la echipa de tineret. În primăvara anului 2025, în vederea unui transfer în Giulești. „Darius Oroian și Marius Corbu sunt jucători de echipa națională. Da, ar fi transferuri bune pentru Rapid. Corbu e un mijlocaș care caută și atacă spațiile, cum nu prea mai găsim în fotbalul românesc.

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Am avut o linie de mijloc foarte bună la U21, Corbu-Vulturar-Grameni, în 4-3-3. Toți trei au dat dovadă de calitate fizică fantastică, pe lângă tehnică. Corbu se duce ușor spre 13 kilometri alergați într-un meci, e o mașină!”, declara Daniel Pancu, conform gsp.ro.