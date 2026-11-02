Atenție, Hagi! Starul Bosniei a înscris un eurogol în poarta lui Napoli după o cursă pornită din apropiera mijlocului terenului. Video

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România lui Gică Hagi mai are de disputat două meciuri în grupa de UEFA Nations League, chiar dacă această ediție a fost compromisă încă din prima acțiune, când „tricolorii” au pierdut 4 meciuri consecutive. iar unul dintre starurile naționalei lui Sergej Barbarez „bagă frica” în „tricolori”: Kerim Alajbegovic (19 ani) a înscris un gol superb în poarta lui Napoli.

Kerim Alajbegovic, „golazo” în Serie A cu 2 săptămâni înainte de Bosnia – România

România lui Gică Hagi va înfrunta mai întâi Polonia, la București, după care își va încheia campania din UEFA Nations League în deplasarea de la Bosnia & Herțegovina. Naționala condusă de Sergej Barbarez a părut o „bestia nera” pentru „tricolori” în ultima perioadă, după ce bosniacii ne-au învins de două ori în preliminariile pentru Campionatul Mondial, dar și în acțiunea din luna septembrie, în UEFA Nations League.

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Chiar dacă este foarte probabil ca acel meci să nu mai aibă nicio miză reală pentru România, pentru bosniaci ar putea fi foarte important, întrucât în acest moment lupta pentru primul loc se dă între ei și Suedia. Înainte cu două săptămâni de returul cu naționala lui Hagi, unul dintre starurile bosniace a înscris un „golazo” în campionatul italian.

Kerim Alajbegovic, tânărul superstar al celor de la Juventus, a contribuit cu un gol în victoria lui Juventus cu 2-0 împotriva celor de la Napoli. Reușita sa este cu atât mai importantă cu cât a reprezentat deschiderea scorului, în minutul 70.

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Bosniacul a primit o pasă de la Zhegrova, la aproximativ 45 de metri de poarta adversă și a plecat în viteză cu mingea la picior. Alajbegovic a început o cursă fulgerătoare spre poartă și niciun adversar nu a apucat măcar să încerce să-l oprească, după care cu un șut superb cu piciorul stâng l-a executat pe Alex Meret, care nu a avut nicio șansă. Mingea a lovit mai întâi stâlpul lateral, după care a intrat în plasă.

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Alajbegovic goal from the stands https://t.co/fbJN4W4FNG — BI_1897 (@BI_1897)

Alajbegovic, un „fotbalist neamț” care se simte bosniac

Poate multă lume se întreabă cum este posibil ca Bosnia & Herțegovina să producă fotbaliști precum Alajbegovic, în timp ce România suferă foarte mult la acest capitol. Ei bine, extrema „Bătrânei Doamne” nu are nicio legătură cu fotbalul bosniac. El se trage din părinți născuți și crescuți în Bosnia & Herțegovina, însă el a trăit din primul minut al vieții sale în Germania, iar acesta este locul în care s-a dezvoltat ca fotbalist. Cu toate acestea, el a declarat că se simte „bosniac” așa că a decis să reprezinte Bosnia & Herțegovina.

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Încă de la 14 ani, Kerim Alajbegovic a ajuns în academia celor de la Bayer Leverkusen, unde era văzut drept unul dintre marile talente, însă nu a apucat niciodată să evolueze pentru prima echipă. În 2025, el a ajuns în Austria, la Red Bull Salzburg, echipă pentru care a înscris 13 goluri și a dat 4 pase decisive în 44 de meciuri. Aceste performanțe i-au adus transferul la Juventus, iar La doar 19 ani, abia împliniți pe 21 septembrie, fotbalistul „Bătrânei Doamne” are 17 selecții la națională, pentru care a marcat 3 goluri.